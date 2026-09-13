 Președintele Nicușor Dan, discuții bilaterale cu Friedrich Merz. România cere consolidarea Flancului Estic al NATO | adevarul.ro
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Video Președintele Nicușor Dan, discuții bilaterale cu Friedrich Merz. România cere consolidarea Flancului Estic al NATO

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Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, la Rovaniemi, în marja Summitului European pentru Arctica. Cei doi au discutat despre securitatea Flancului Estic al NATO, cooperarea în industria de apărare, bugetul UE și parcursul european al Republicii Moldova.

Nicusor Dan Friedrich Merz
Președintele Nicușor Dan a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz Foto: X / Nicușor Dan

„O întâlnire bună cu cancelarul federal al Germaniei, la Rovaniemi, în marja Summitului European pentru Arctica. Discuția noastră a reconfirmat soliditatea parteneriatului dintre România și Germania”, a transmis Nicușor Dan.

În cadrul întâlnirii, președintele României a subliniat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO în contextul amenințărilor Rusiei.

„În ceea ce privește securitatea, am subliniat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO în fața amenințărilor Rusiei, inclusiv a incursiunilor cu drone în spațiul aerian aliat”, a precizat Nicușor Dan.

Cei doi oficiali au discutat și despre posibilitatea unei cooperări între România și Germania în industria de apărare.

Un alt subiect abordat de Nicușor Dan și Friedrich Merz a fost viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.

„Am abordat viitorul Cadru Financiar Multianual al UE, în contextul căruia România susține un buget ambițios, cu o politică de coeziune solidă și finanțări adecvate pentru agricultură”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a discutat cu cancelarul german și despre parcursul european al Republicii Moldova, pe care România îl consideră o prioritate.

„Am subliniat că parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România și că progresele sale merită un sprijin ferm, inclusiv prin deschiderea la timp a tuturor clusterelor de negociere”, a precizat președintele.

Nicusor Dan Friedrich Merz
Foto: X / Nicușor Dan

Nicușor Dan participă la Summitul European pentru Arctica

Nicușor Dan participă, în perioada 13-14 septembrie 2026, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Finlanda, la Rovaniemi. Reuniunea este organizată la inițiativa premierului finlandez Petteri Orpo și reunește lideri ai statelor europene, printre care Friedrich Merz, Donald Tusk și Mette Frederiksen, precum și reprezentanți ai instituțiilor UE.

Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, în contextul creșterii importanței sale geopolitice, economice și climatice.

În cadrul dezbaterilor, Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în condițiile în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate, a transmis Administrația Prezidențială.

Președintele României va exprima, de asemenea, interesul și disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale privind protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică.

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