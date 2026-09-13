Președintele Nicușor Dan, în Finlanda, la Summitul European dedicat Regiunii Arctice





Președintele Nicușor Dan participă duminică și luni la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda, la Rovaniemi, o reuniune menită să consolideze abordarea strategică a Uniunii Europene față de această zonă. Șeful statului va prezenta perspectiva României privind gestionarea unitară a provocărilor care se întind de la Arctica până la Marea Neagră.

Președintele va prezenta viziunea României privind gestionarea provocărilor Foto: FB Nicușor Dan

Reuniunea, organizată în perioada 13-14 septembrie, are loc la inițiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, și reunește lideri europeni precum cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, și prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, alături de reprezentanți ai instituțiilor UE, între care președintele Consiliului European, António Costa, și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas.

„Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. ”, se arată într-un comunicat transmis de Administrația Prezidențială.

„Provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate”

Reuniunea va viza în special definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice, potrivit aceluiași comunicat

„În cadrul dezbaterilor, Președintele Nicușor Dan va prezenta viziunea României privind gestionarea coerentă și unitară a provocărilor de pe întregul spațiu care se întinde de la Arctica până la Marea Neagră, în contextul în care provocările de securitate din aceste regiuni sunt interconectate”, a precizat Administrația Prezidențială,

Șeful statului va exprima interesul și disponibilitatea țării noastre de a contribui la eforturile comune ale UE și NATO prin asumarea de responsabilități în regiunea noastră, dar și în cea extinsă, precum și prin implicarea în proiecte sectoriale concrete, în domenii precum protecția infrastructurii critice, consolidarea capacităților de apărare și securitatea energetică.