Sistemul ucrainean DELTA depășește tot ce are armata SUA, declară fostul secretar al Armatei americane, Dan Driscoll

Fostul secretar al Armatei SUA a venit la Kiev, după demisie, și a îndemnat la preluarea experienței de război a Ucrainei. În prima sa apariție publică de la plecarea din administrația lui Donald Trump, fostul secretar al Armatei SUA, Dan Driscoll, a avertizat asupra unui „moment de cotitură în modul de purtare a războiului”, afirmând că cele mai mari armate ale lumii „nu au implementat viteza și inovația de care au nevoie”. Informația este relatată de CBS News.

Dan Driscol, fostul secretar al armatei SUA/FOTO:X

Driscoll, purtând o cravată cu motive tradiționale ucrainene, a vorbit alături de Eric Schmidt, fostul director general al Google, care conduce în prezent Perennial Autonomy, o companie americană de apărare activă în Ucraina.

Discuția a fost moderată de prezentatorul CNN, Fareed Zakaria, în cea de-a doua zi a forumului „Strategia Europeană de la Ialta” (YES) - o conferință anuală organizată de Fundația Viktor Pinciuk, dedicată discuțiilor despre viitorul Ucrainei în arhitectura de securitate occidentală.

Driscoll și Schmidt au apreciat foarte mult inovațiile militare ucrainene, în special DELTA, platforma software ucraineană care oferă comandamentului militar o imagine mai completă a câmpului de luptă, combinând date provenite de la radare, senzori și de la trupe.

Potrivit lui Driscoll, această platformă depășește orice tehnologie similară aflată în prezent în dotarea armatei americane.

El a afirmat că, pe măsură ce Ucraina va obține mai multă putere de calcul și își va extinde capacitățile în domeniul inteligenței artificiale, în fața ei se va deschide „o oportunitate extraordinară”.

„Țara dumneavoastră va avea o oportunitate extraordinară de a depăși Rusia, de a fi superioară acesteia în materie de inovație și parteneriate, astfel încât să o puteți învinge”, a spus Driscoll.

Driscoll este veteran al războiului din Irak și fost investitor de tip venture capital. Este un vechi prieten al vicepreședintelui SUA, JD Vance, pe care l-a cunoscut în perioada studiilor la Facultatea de Drept a Universității Yale. În calitate de secretar al Armatei, a fost implicat și în eforturile administrației de negociere pentru încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Demisia sa a fost anunțată pe 31 august, pe fondul unor informații privind divergențe cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, legate de înlăturarea unor ofițeri de rang înalt și de abordarea modernizării armatei. Casa Albă nu a oferit explicații privind motivele plecării lui Driscoll.

SUA au încercat să preia experiența ucraineană

Pe parcursul celor 18 luni în care a deținut funcția de secretar al Armatei, Driscoll a îndemnat constant armata americană să aplice lecțiile desprinse din războiul din Ucraina.

În luna ianuarie, armata SUA a început implementarea unei reforme a sistemului de achiziții, menită să accelereze livrarea de noi tipuri de armament către trupe.

Războiul cu Iranul a scos și mai clar în evidență urgența unor astfel de schimbări. Atunci când Driscoll a realizat că SUA nu dispuneau de mijloacele necesare pentru a se apăra împotriva dronelor iraniene Shahed, ajutorul nu a venit de la marile corporații americane de apărare, ci de la compania lui Schmidt, Perennial Autonomy.

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Compania a livrat rapid 13.000 de drone-interceptoare Merops și 10.000 de drone de recunoaștere și atac Bumblebee, ambele tipuri fiind folosite pe scară largă în Ucraina.

„M-a sunat pur și simplu, iar eu i-am spus: bineînțeles, da”, a povestit Schmidt. „Întrebarea este dacă guvernul ar fi putut avea un plan pe termen lung, care să anticipeze o asemenea situație.”

Driscoll a declarat că una dintre soluțiile la astfel de provocări trebuie să fie învățarea din modul în care Ucraina acționează „extrem de ingenios, rapid și iterativ”.

Aceste afirmații au găsit ecou în rândul miniștrilor, generalilor și legislatorilor ucraineni, europeni și americani prezenți la forum.

Când moderatorul Fareed Zakaria a subliniat diferența uriașă dintre aproximativ 300.000 de drone pe care SUA urmează probabil să le achiziționeze anul acesta și cele 7 milioane pe care Ucraina intenționează să le producă, fostul director al CIA, David Petraeus, a intervenit din sală, precizând că estimarea reală pentru Ucraina se apropie, de fapt, de 10 milioane de drone.

SUA se îndepărtează de studierea experienței ucrainene

Totuși, în ultimele luni, Statele Unite par să fi renunțat la o parte dintre oamenii și structurile responsabile cu studierea lecțiilor războiului din Ucraina.

În luna august, armata SUA a desființat unitatea de drone însărcinată cu analizarea experienței ucrainene în domeniul războiului cu drone.

Doi susținători cunoscuți ai acestei unități - fostul șef de stat major al Armatei SUA, generalul Randy George, și fostul comandant al forțelor americane din Europa și Africa, generalul Christopher Donahue - au fost, în cursul acestui an, demiși sau nevoiți să se retragă anticipat.

Driscoll a refuzat să comenteze îndepărtarea acestora.

În același timp, el a apărat modul în care administrația Trump a tratat Ucraina, deși a recunoscut că nivelul sprijinului american nu a corespuns așteptărilor Kievului.

„Cred că relația SUA cu țara dumneavoastră a rămas, pe tot parcursul acestei perioade, poate nu atât de solidă pe cât v-ați fi dorit, dar, din punctul meu de vedere, dorința ca voi să reușiți a rămas neclintită”, a spus el.

Driscoll însuși a decis, totuși, că poate fi mai de folos în afara guvernului.

„Am ajuns la concluzia că cel mai bun și mai util lucru pe care îl pot face, pentru a face lumea puțin mai sigură într-o perioadă atât de înspăimântătoare, este să lucrez în afara sistemului”, a declarat fostul secretar al Armatei.