Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că serviciile de informații și structurile de securitate ale țării l-au avertizat în mai multe rânduri cu privire la posibile tentative de asasinat organizate de serviciile secrete rusești.

Volodimir Zelenski, pre;edintele Ucrainei Foto: Profimedia

Liderul de la Kiev spune însă că nu dorește să trăiască permanent sub presiunea amenințărilor la adresa vieții sale, în condițiile în care Ucraina luptă pentru libertate și supraviețuire.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului american NBC News.

Jurnalistul Richard Engel l-a întrebat pe Zelenski dacă se teme că președintele rus Vladimir Putin ar putea ordona asasinarea sa, ca represalii pentru atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune asupra teritoriului Rusiei.

Zelenski a spus că este conștient de pericolele pe care le presupune funcția sa în timpul războiului, dar a subliniat că militarii ucraineni își riscă zilnic viața pentru apărarea țării.

„Suntem în război și înțelegem că putem muri. Mulți militari trăiesc și luptă fiind conștienți de acest lucru. Ei luptă pentru țara noastră, pentru viața copiilor și nepoților noștri, pentru viitorul lor”, a declarat președintele ucrainean.

Întrebat dacă este pregătit să moară pentru ca Ucraina să poată trăi, Zelenski a răspuns că își îndeplinește pur și simplu responsabilitățile de președinte.

El a dezvăluit că reprezentanții serviciilor de informații, ai structurilor de securitate și membrii echipei sale de protecție îl avertizează în mod regulat despre posibile amenințări.

Potrivit liderului ucrainean, recomandările includ modificarea programului zilnic și a deplasărilor, precum și sporirea măsurilor de securitate.

Zelenski a insistat însă că nu poate să își organizeze întreaga viață în jurul fricii de a fi ucis.

„Dar nu pot să trăiesc așa. Altfel, aceasta nu ar mai fi viața pentru care luptăm. Noi luptăm pentru libertate”, a conchis președintele Ucrainei.