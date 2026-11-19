Un om de afaceri rus acuzat că a colaborat cu serviciile de informații ucrainene și a contribuit la asasinarea generalului-locotenent Iaroslav Moskalik, ucis anul trecut într-o explozie provocată de o mașină-capcană lângă Moscova, a fost condamnat la 23 de ani de colonie penitenciară de un tribunal din regiunea rusă Saratov.

Atentatul în care a murit generalul rus Foto: Captură video X

Viaceslav Grafski, în vârstă de 50 de ani, a fost acuzat de anchetatorii ruși că a transmis informații despre locuința și automobilul lui Moskalik, adjunct al comandamentului armatei ruse, către serviciile de informații ale Ucrainei, potrivit The Telegraph.

Generalul a murit pe 25 aprilie 2025, după ce o mașină încărcată cu explozibili a fost detonată în apropierea blocului în care locuia, în momentul în care trecea pe lângă vehicul.

Contactat de serviciile ucrainene printr-o aplicație de mesagerie

Potrivit documentelor instanței, Grafski ar fi intrat în contact cu un ofițer al serviciilor secrete ucrainene încă din 2023, prin intermediul unei aplicații de mesagerie, arată publicația britanică, preluată de Yahoo News.

Anchetatorii susțin că acesta primea sarcini și era remunerat în criptomonede, banii fiind transferați într-un portofel electronic asociat platformei Telegram.

Raportul instanței arată că omul de afaceri comunica folosind mai multe telefoane și cartele SIM diferite, pe care le distrugea și le înlocuia periodic pentru a evita depistarea.

Prima misiune ar fi constat în fotografierea unei porțiuni a căii ferate de pe Volga. Ulterior, Grafski ar fi filmat militari și tehnică militară din regiunea Saratov folosindu-și telefonul și camera de bord a mașinii.

De asemenea, el ar fi colectat informații despre un antreprenor din Saratov, inclusiv despre activitatea companiei și programul la care acesta ajungea la serviciu.

Explozibili recuperați dintr-o ascunzătoare

Potrivit procurorilor, la sfârșitul anului 2024, Grafski s-a deplasat în regiunea Oriol, unde ar fi recuperat explozibili și un dispozitiv exploziv dintr-o ascunzătoare.

Materialele ar fi fost transportate câteva luni mai târziu în Balașiha, oraș situat în apropierea Moscovei, acolo unde locuia generalul Moskalik.

După ce ar fi primit o fotografie a militarului, Grafski l-a identificat și a transmis coordonatorilor săi informații despre domiciliul generalului și mașina pe care o utiliza.

Instanța susține că acesta și-ar fi ascuns recompensele prin „operațiuni de schimb și vânzarea de monedă digitală”. Grafski a respins toate acuzațiile.

Un alt suspect a primit închisoare pe viață

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) l-a arestat la o zi după atentat pe Ignat Kuzin, considerat de autorități persoana care ar fi amplasat bomba.

FSB l-a descris drept „agent al serviciilor speciale ucrainene”, iar după ce și-ar fi recunoscut vina, acesta a fost condamnat la închisoare pe viață în noiembrie 2025.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat momentul în care un Volkswagen Golf explodează în fața unui bloc de locuințe. Alte înregistrări realizate cu telefoane mobile au surprins automobilul cuprins de flăcări și resturile împrăștiate pe carosabil.

Generalul ucis îi raporta direct lui Putin

Potrivit presei ruse, Iaroslav Moskalik era implicat în monitorizarea războiului din Ucraina și îi prezenta rapoarte atât președintelui Vladimir Putin, cât și ministrului rus al Apărării, Andrei Belousov.

Între 2015 și 2021, el a participat la negocierile și mecanismele de soluționare a conflictului din sud-estul Ucrainei, conform informațiilor publicate după moartea sa.

La momentul atentatului, Kremlinul a acuzat direct Ucraina.