Zelenski: Rusia a folosit rachete nord-coreene KN-23 împotriva unui obiectiv energetic strategic din Ucraina. Nouă persoane au fost rănite, inclusiv un copil





Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Rusia a utilizat rachete balistice nord-coreene de tip KN-23 în timpul atacului masiv lansat în noaptea de 6 spre 7 noiembrie asupra infrastructurii energetice a Ucrainei.

Foto: captură video X Sursa: X/@Euan_MacDonald

Potrivit liderului de la Kiev, una dintre instalațiile energetice esențiale afectate de bombardamente a fost lovită cu armament furnizat de Phenian.

Potrivit unor mesaje publicate pe Telegram și X, citate de publicația ucraineană Ukrainska Pravda, Zelenski a precizat că experții analizează în continuare locurile unde au căzut rachetele. Potrivit informațiilor preliminare, „rușii au folosit rachete KN-23 fabricate și livrate de Coreea de Nord” pentru a lovi una dintre infrastructurile energetice-cheie ale țării.

Președintele ucrainean a afirmat că, în timpul atacului nocturn de vineri spre sâmbătă, Rusia a lansat 36 de rachete care au urmat traiectorii balistice, însă apărarea antiaeriană a reușit să intercepteze doar o mică parte dintre acestea.

„În atacul din această noapte au fost utilizate 36 de rachete care au intrat pe ținte pe o traiectorie balistică. Am reușit să neutralizăm doar patru rachete”, a declarat Zelenski.

Liderul de la Kiev a atras atenția și asupra deficitului de interceptoare pentru sistemele Patriot, susținând că Statele Unite pot juca un rol esențial în suplimentarea acestor stocuri. El a subliniat că Ucraina încearcă să accelereze livrările de armament occidental într-un moment pe care îl consideră critic, înaintea iernii și a unei noi încercări de relansare a negocierilor diplomatice.

Zelenski a acuzat Moscova că intensifică atacurile asupra infrastructurii ucrainene tocmai în perioada în care sunt reluate eforturile diplomatice. „Prin intensificarea atacurilor împotriva Ucrainei și a infrastructurii noastre în acest moment, Rusia încearcă să creeze condiții suplimentare de presiune asupra poziției Ucrainei și a partenerilor săi”, a afirmat liderul ucrainean.

Totodată, Zelenski a cerut înăsprirea sancțiunilor internaționale împotriva statelor care sprijină efortul militar al Rusiei.

„Acesta este încă o dovadă că regimurile globale de sancțiuni trebuie consolidate semnificativ împotriva tuturor celor care își oferă „serviciile” pentru distrugerea de vieți omenești”, a spus președintele Ucrainei.

Nouă persoane au fost rănite, inclusiv un copil

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile ucrainene și citate de Ukrainska Pravda, atacurile au provocat avarii la substații electrice din regiunile Vinița, Jitomir, Rivne, Harkiv și Dnipropetrovsk.

Lângă Kiev, alte 12 regiuni ale Ucrainei au fost vizate de bombardamente, iar nouă persoane au fost rănite, inclusiv un copil.