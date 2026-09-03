 Zelenski îl demite pe un înalt oficial SBU și cere o anchetă după schimbul de focuri dintre serviciile de securitate ale Ucrainei | adevarul.ro
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Zelenski îl demite pe un înalt oficial SBU și cere o anchetă după schimbul de focuri dintre serviciile de securitate ale Ucrainei

Război în Ucraina
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat drept „absolut rușinoasă” confruntarea armată dintre unități ale Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) și Direcției Principale de Informații Militare (GUR), produsă la Kiev.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski/FOTO:EPA/EFE

Zelenski a cerut o anchetă completă asupra incidentului și a anunțat că cei responsabili trebuie să răspundă, inclusiv prin măsuri administrative.

Ulterior, președintele a semnat un decret prin care l-a demis pe Oleg Hramov, șeful departamentului SBU responsabil cu protecția secretelor de stat.

Schimbul de focuri a avut loc în dimineața zilei de 2 septembrie, în timpul unei operațiuni legate de o presupusă tentativă de atac pusă la cale de serviciul rus de securitate FSB împotriva unei persoane asociate opoziției ruse.

Trei membri ai GUR au fost răniți în incident, potrivit informațiilor furnizate de avocatul lui Stepan Kaplunov, comandantul adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși (RVC).

Versiuni contradictorii despre incident

SBU a declarat că agenții săi desfășurau acțiuni de anchetă pentru documentarea unei presupuse operațiuni teroriste rusești atunci când au fost atacați de membri ai uneia dintre unitățile Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

„În timpul acțiunilor de anchetă în dosarul privind actul terorist al FSB al Federației Ruse, a avut loc un atac armat asupra ofițerilor SBU”, a transmis Procuratura Generală a Ucrainei.

Instituția a precizat că forțele de ordine au folosit armele pentru a opri rezistența armată.

Un consilier al președintelui, Dmitro Litvin, a confirmat că unitățile implicate aparțin SBU și GUR și a spus că Zelenski le-a cerut șefilor celor două servicii să explice public ce s-a întâmplat.

GUR și reprezentanții lui Kaplunov au prezentat însă o versiune diferită.

Comandantul unității speciale „Timur” a GUR, care include și Corpul Voluntarilor Ruși, a afirmat că membri ai SBU l-ar fi „răpit în plină zi” pe Kaplunov și l-ar fi ținut fără acuzații oficiale.

Potrivit acestuia, după negocieri privind procedurile legale, agenții SBU au început să rețină membri ai GUR și au deschis focul asupra unor ofițeri de informații care nu erau înarmați.

Afirmațiile nu au fost confirmate independent, scrie presa ucraineană.

Trei ofițeri GUR au fost răniți

Avocatul lui Kaplunov, Taras Borovski, a declarat televiziunii ucrainene că trei membri ai GUR au fost răniți, doi dintre ei grav.

Unul dintre răniți ar fi fost împușcat în picior, cu o arteră secționată, și ar fi pierdut o cantitate mare de sânge. Un al doilea ofițer ar fi fost, de asemenea, în stare gravă, în timp ce al treilea a suferit răni mai ușoare, potrivit avocatului.

Borovski, care spune că s-a aflat la fața locului, a acuzat, de asemenea, agenții SBU că au efectuat o percheziție de urgență în apartamentul lui Kaplunov în timpul nopții, fără prezența avocatului și fără mandat judecătoresc.

El a pus sub semnul întrebării momentul percheziției, susținând că Kaplunov fusese deja reținut pe 23 august.

Avocatul a respins și afirmația SBU potrivit căreia autoritățile ar fi dejucat o tentativă de asasinare a clientului său, calificând această explicație drept o încercare de a justifica ceea ce el consideră a fi o detenție extrajudiciară.

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Kaplunov a fost ulterior eliberat, potrivit avocatului său, însă locul în care se află în prezent nu este cunoscut.

Un presupus complot rusesc

SBU a declarat că ancheta viza un presupus complot al FSB împotriva unui reprezentant al opoziției ruse.

O sursă din cadrul Forțelor de Apărare ale Ucrainei a declarat anterior pentru presa ucraineană că ținta presupusei operațiuni era Kaplunov, comandantul adjunct al Corpului Voluntarilor Ruși, o formațiune paramilitară care luptă alături de forțele ucrainene.

RVC se află sub autoritatea serviciului de informații militare GUR.

Kaplunov se afla în Ucraina pentru manifestările dedicate Zilei Independenței, pe 24 august. RVC a anunțat pe 1 septembrie că acesta ar fi fost „răpit de persoane necunoscute” din curtea locuinței sale.

La scurt timp după ce autoritățile au anunțat că presupusul complot rusesc fusese dejucat, au apărut informații despre schimbul de focuri de la Kiev.

Zelenski cere responsabilitate

În discursul său de seară, Zelenski a descris incidentul drept „o situație absolut rușinoasă” între unități ale SBU și GUR.

Președintele a declarat că Procurorul General Ruslan Kravcenko și Biroul de Stat pentru Investigații vor stabili circumstanțele exacte ale incidentului.

El a cerut verificarea tuturor mărturiilor și declarațiilor participanților și a spus că trebuie stabilită responsabilitatea, inclusiv prin eventuale schimbări în conducerea serviciilor de securitate.

De asemenea, ambele instituții vor desfășura anchete interne.

„În Ucraina se poate trage doar asupra ocupanților ruși, pentru apărarea Ucrainei”, a spus Zelenski.

„Nicio altă confruntare armată nu va fi considerată vreodată de statul nostru drept ceva permis.”

Șeful Administrației Prezidențiale, Kirilo Budanov, a cerut la rândul său o „anchetă completă și imparțială”.

Nu este primul conflict între serviciile ucrainene

Confruntările violente între GUR și SBU sunt rare, dar nu fără precedent.

În martie 2022, trupul bancherului Denis Kireev a fost găsit după ce fusese scos dintr-o dubă în centrul Kievului. Kireev lucra pentru GUR și era creditat cu obținerea unor informații despre planurile Rusiei de a invada pe scară largă Ucraina, informații care ar fi contribuit la apărarea Kievului în primele zile ale războiului.

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Ulterior, Kireev a participat la negocierile de pace dintre Kiev și Moscova, care nu au dus la un acord. În același timp, el a fost suspectat de trădare și acuzat că ar fi fost agent dublu în serviciul Rusiei.

În 2023, Kirilo Budanov, care conducea atunci GUR, a respins acuzațiile potrivit cărora Kireev ar fi lucrat pentru Rusia și a susținut că acesta a fost ucis de membri ai SBU.

Administrația Prezidențială a Ucrainei a declarat în 2023 că moartea lui Kireev a fost legată de „coordonarea deficitară a serviciilor speciale ucrainene la începutul războiului”, scrie kyivindependent.com.

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