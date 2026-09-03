Ofensivă ucraineană discretă dusă de drone: sute de soldați ruși, în pericol de încercuire într-un sector critic pe frontul de est

O contraofensivă discretă și metodică, condusă de un corp de elită al armatei ucrainene, a împins înapoi forțele Kremlinului cu până la 15 kilometri într-un sector estic al frontului, tăind liniile de aprovizionare și sprijin pentru sute de militari ruși.

Ucrainenii folosesc dronele împotriva rușilor/FOTO:Profimedia

Câștigurile de teren și succesele ucrainene la nord de orașul-cetate Liman s-au produs treptat, în etape mici, ca urmare a unor luni întregi de atacuri de infanterie la scară redusă, susținute intens de drone de lovire și de recunoaștere, folosite pentru a scoate apărătorii ruși din poziții, potrivit rapoartelor de pe teren și analiștilor militari.

În centrul ofensivei s-ar afla, potrivit relatărilor, Corpul 3 de Armată, o formațiune majoră a armatei ucrainene, ale cărei rădăcini se regăsesc într-un singur batalion de infanterie civilă, neinstruit și format din voluntari, ridicat la Kiev pentru a apăra capitala în februarie 2022.

Armata ucraineană a păstrat, timp de luni de zile, o discreție strictă în privința operațiunilor din sectorul Liman, interzicând practic vizitele presei pe linia frontului și confirmând doar existența unor lupte grele, fără a confirma nici câștiguri, nici pierderi de teritoriu. Sectorul respectiv, situat între râul Sivers'ki Doneț, o cale navigabilă majoră, și râul Jerebeț, un curs de apă local, este acoperit de păduri dese sau mlaștini, presărate cu dealuri line, terenuri agricole și sate.

Fluxurile de informații ale unităților subordonate Corpului 3, analizate de Kyiv Post, conturează o imagine constantă de operațiuni ofensive reușite, însoțite de pierderi ruse importante cauzate de atacurile cu drone, însă, conform regulilor de securitate operațională (OPSEC) ale armatei ucrainene, informațiile au fost prezentate fără indicarea locațiilor geografice. Rețele civile de monitorizare a intervențiilor de salvare, urmărite de Kyiv Post, confirmă pierderi ucrainene continue, dar limitate, în sector.

În declarații pentru presa ucraineană din iulie și august, generalul de brigadă Andrii Bileţki, comandantul Corpului 3, a confirmat că trupele sale desfășoară contraatacuri limitate pentru a extinde controlul ucrainean asupra teritoriului de la nord și est de Liman și că operațiunile au avut, în general, succes. Bileţki este un susținător al tacticilor bazate pe drone, în care aparatele fără pilot precedă, acoperă și oferă sprijin de foc unor unități mici de infanterie, care înaintează cu vehicule blindate ușoare spre pozițiile rusești, debarcă și „curăță” cu atenție rezistența inamică, pe jos.

Câștiguri terestre solide ale armatei ucrainen la nord-est de Liman

Mai multe surse din afara Ucrainei semnalează câștiguri terestre solide ale armatei ucrainene în teren accidentat, împădurit și mlăștinos, la nord-est de Liman, lângă satul Drobîșeve, unde s-ar fi creat un pinten de 5 pe 10 kilometri în apărarea rusă, tăind un drum-cheie de aprovizionare rus și amenințând cu izolarea unități ale armatei ruse din zonă. Cercetătorii Kyiv Post au confirmat prezența a cel puțin patru brigăzi de luptă ucrainene active în sector, dar nu le-au dat identitatea, din motive de securitate. Potrivit tuturor relatărilor, buzunarul aproape încercuit de forțele ucrainene ar conține trupe ruse, estimările variind de la câteva zeci la câteva sute de militari.

Unitatea ucraineană de drone Phoenix, o formațiune veterană de lovituri aeriene provenită din trupele de grăniceri, a publicat pe 1 septembrie imagini pe care le-a prezentat drept provenind din operațiuni desfășurate în spațiul aerian de deasupra sectorului Liman. Imaginile arată drone FPV și drone-bombardier lovind motociclete și camioane rusești, infanteriști individuali și fortificații considerate a adăposti trupe ruse; textul care însoțește imaginile susține că nici camuflajul, nici adăposturile nu au protejat țintele.

Imagini publicate de aceeași unitate pe 31 august au arătat drone de lovire vizând artilerie rusă — printre care un tun 2A36 Giațint-B, o obuzieră D-20 și un lansator multiplu de rachete BM-21 Grad —, precum și camioane, motociclete, dube de transport și poziții de luptă suplimentare. Presa militară ucraineană a susținut că acțiunile filmate sunt autentice, însă Kyiv Post nu a putut confirma independent fiecare atac în parte.

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Grafice dintr-o evaluare a situației publicată pe 31 august de Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) arată că forțele ucrainene ar fi ajuns la periferia localității Zarîcine, un sat mare a cărui cucerire ar duce la o încercuire completă a, potențial, sute de militari ruși suplimentari, într-un „cazan” (termenul militar german pentru încercuire) de 15 pe 45 de kilometri.

Pentru ambele părți în război, câștigurile de teren obținute prin ofensive au fost, începând din 2023, mai lente și dureros de costisitoare. În 2024, forțele ruse au petrecut aproape un an și au pierdut cel puțin jumătate dintr-o armată estimată la 80.000 de oameni, trimisă să cucerească un teritoriu de dimensiuni similare între orașele ucrainene Avdiivka și Pokrovsk. Niciuna dintre părți nu a raportat pierderi ucrainene grele în luptele din zona Liman.

„Buzunare de unități încercuite tactic”

Cercetătorul german în domeniul informațiilor din surse deschise (OSINT) Andy Schneider a scris, într-un comentariu pe X din 25 august despre luptele de la Liman, că, spre deosebire de afirmațiile rusești potrivit cărora orașul ar fi integral sub control ucrainean, înaintarea ucraineană la est de oraș, care a tăiat drumuri de aprovizionare, a creat „buzunare de unități încercuite tactic”.

„Este un eșec sistemic al liniilor de apărare rusești. Armata ucraineană a preluat inițiativa și poate, dacă dorește, să lanseze o ofensivă strategică amplă pornind de la succesele locale. Vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla,” a scris Schneider.

Cunoscutul bloger militar pro-Moscova Rybar (Mihail Zvinciuk, fost ofițer al armatei ruse și propagandist cu vizibilitate mare), într-o evaluare a situației transmisă pe 23 august celor peste 1,5 milioane de urmăritori ai săi, a distribuit imagini care confirmă, în esență, relatările occidentale privind progresul ucrainean în zona Liman, dar a minimizat importanța succesului, afirmând: „Formațiunile ucrainene desfășoară contraatacuri în zona Korovii Iar. Judecând după imaginile de control obiectiv, armata ucraineană a reușit să refacă parțial pozițiile de pe căile de acces spre șoseaua C051020.”

Analistul militar francez Clément Molin, confirmând pe 30 august progresul ucrainean din zona orașului Liman, a lăudat armata ucraineană pentru menținerea unei discreții operaționale stricte în jurul operațiunii și a apreciat că, în opinia sa, „este deja prea târziu” ca Rusia să mai poată salva situația, întrucât înaintările ucrainene au pătruns prea adânc în teritoriul controlat anterior de Rusia pentru ca acesta să mai poată fi recucerit fără pierderi uriașe. Luptele continuă pe o suprafață de aproximativ 200 de kilometri pătrați, a spus el, dar Kremlinul a suferit deja „o lovitură semnificativă”.

Succesul ucrainean va submina șansele Rusiei de a duce la capăt cel mai recent plan de atac: o ofensivă spre sud prin care Moscova speră să cucerească orașele-cetate Kramatorsk și Sloviansk, pe care încearcă să le controleze de mai bine de 12 ani.

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Rușii anunțaseră din mai că au cucerit Liman

Ministerul rus al Apărării, la rândul său, a insistat că forțele aflate sub comanda Armatei a 25-a de Arme Întrunite au înregistrat câștiguri constante de teren pe parcursul lunii august și nu a recunoscut niciun contraatac ucrainean reușit. În mai, ministerul anunțase, fals, că trupele sale ocupaseră integral orașul Liman. Declarațiile ulterioare ale aceleiași instituții au recunoscut tacit că forțele ucrainene continuă, de fapt, să controleze localitatea, raportând atacuri rusești continue împotriva apărării ucrainene de acolo.

Unul dintre pilonii principali ai narativului oficial rus despre invazia Ucrainei este acela că înaintarea Rusiei este lentă, dar constantă, și că principalele obiective de război actuale ale Moscovei — cucerirea totală a regiunilor ucrainene Lugansk, Donețk, Herson și Zaporijjea — vor fi, inevitabil, atinse.

Potrivit guvernului ucrainean, forțele sale au oprit complet, din mai 2026, avansul net al Rusiei pe teren, iar de atunci armata ucraineană eliberează, în fiecare lună, mai mult teritoriu decât reușește Rusia să cucerească.