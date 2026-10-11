Congresul SUA pregătește un proiect de lege care să blocheze achizițiile de petrol rusesc

Reprezentantul republican Brian Fitzpatrick, din Pennsylvania, a anunțat sâmbătă că va introduce un proiect de lege bipartizan menit să-l împiedice pe președintele Donald Trump să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, într-un moment în care lumea se confruntă cu deficit de combustibil.

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„Vom introduce o legislație bipartizană pentru a bloca orice achiziție de petrol rusesc. Se va numi «Ronald Reagan Peace Through Strength Act»”, a scris Fitzpatrick pe rețelele sociale. Nu este încă clar care sunt inițiatorii democrați ai proiectului.

Fitzpatrick a adăugat că va forța un vot asupra proiectului printr-o petiție de descărcare și că estimează că acesta va fi adoptat „cu o majoritate covârșitoare”. Republicanul Don Bacon, din Nebraska, a anunțat că va fi unul dintre inițiatorii inițiali. „Congresul trebuie să ia atitudine”, a scris el.

Acordul și reacțiile

Înțelegerea anunțată de Trump vineri permite Rusiei să livreze 300.000 de tone de motorină pieței americane și celei globale. Președintele rus Vladimir Putin a confirmat, potrivit presei de stat de la Moscova, că Rusia este pregătită să furnizeze petrol și produse petroliere pe piețele americană și globală.

Sâmbătă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că acordul transmite Rusiei semnalul că „poate continua pur și simplu să atace” Ucraina. Trump a răspuns în fața jurnaliștilor, în afara Casei Albe, că Zelenski „ar fi putut pune capăt acestui război de multe ori”, dar „a ales să nu o facă”. „Sugerez să-și găsească un nou lider, care să știe să încheie o înțelegere”, a adăugat președintele american.

Acordul a fost criticat de ambele partide, inclusiv de democratul Gabe Amo, membru al Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei. „După ce a semnat o lege pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei, Trump îl plătește pe Putin pentru petrol ca să facă față prețurilor mari la benzină, provocate de alegerea sa de a purta război cu Iranul? Asta nu înseamnă a-l pedepsi pe Putin, ci a-i aduce profit”, a scris Amo, adăugând: „Explicați-mi și mie logica.”

În 2022, Congresul a adoptat o lege care interzicea importurile de petrol rusesc și autoriza noi sancțiuni. Textul prevedea însă o excepție: președintele poate permite livrarea de energie cumpărată înainte de adoptarea legii sau importurile considerate de interes național.

„Arată ca o slăbiciune”

Într-un comentariu pentru Ukrainska Pravda, Bacon a numit decizia lui Trump o „greșeală gravă”.

„Pot vorbi doar în numele meu și, poate, al prietenilor mei republicani apropiați. Nu suntem deloc de acord cu președintele în această privință. Arată ca o slăbiciune: președintele merge în întâmpinarea lui Putin, care este un dictator și un criminal de război. Trebuie să fim de partea Ucrainei, a unei democrații invadate, ale cărei orașe sunt bombardate. Permițând cumpărarea de motorină rusească, dăm bani economiei Rusiei și mașinii ei de război. Acum un an, președintele îi critica pe europeni pentru că cumpărau gaz rusesc”, a spus el.

Potrivit lui Bacon, el și ceilalți republicani „de școală veche”, admiratori ai lui Ronald Reagan, sunt „foarte dezamăgiți”. Congresmanul consideră că motivul deciziei este încercarea de a reduce prețul motorinei înainte de alegerile intermediare. Acesta se situează în prezent în jurul a șase dolari pe galon, o sumă mare pentru americani.

„Majoritatea americanilor văd ce se află în spatele acestei mișcări. Sondajele arată constant că aproximativ 70% sprijină Ucraina, deși opiniile diferă în privința formei sprijinului, fie mai multă asistență militară, fie sancțiuni. Majoritatea percep decizia ca pe o slăbiciune față de Putin, iar președintele nu va avea de câștigat”, a afirmat Bacon.

El a adăugat că Trump „a gândit întotdeauna tranzacțional” și că și-ar dori ca președintele să aibă „o busolă morală mai solidă”. „Trebuie să facem ce este corect, nu ce ne aduce câțiva bănuți. Pare că îl ajută pe Putin, iar asta este o decizie groaznică și greșită.”

Bacon a spus că a discutat cu Fitzpatrick înainte de interviu și că va fi al doilea republican care semnează proiectul. „Este o inițiativă bună: ne permite să votăm cu conștiința și să arătăm că Congresul este de partea Ucrainei, nu a Rusiei. Sincer, a venit timpul să-l punem pe președinte într-o situație incomodă. Ceea ce face este o rușine pentru țara noastră și nu mi-e teamă să o spun.”

Guvernul rus a ridicat parțial interdicția de export de motorină către alte state, în baza înțelegerii dintre Putin și Trump.