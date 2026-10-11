Rusia ar pregăti asasinate în Europa pentru a slăbi sprijinul acordat Ucrainei. Avertismentul serviciilor secrete

Serviciile de informații occidentale au avertizat directorii generali și alți angajați de rang înalt ai companiilor din industria de apărare că sunt vizați de agenți ai Kremlinului.

Rusia ar pregăti asasinate în Europa pentru a slăbi sprijinul acordat Ucrainei Foto: Shuttterstock

Potrivit unor oficiali din cinci servicii europene de informații, care au discutat cu Financial Times, Rusia își intensifică eforturile de asasinare a directorilor companiilor europene din industria de apărare, determinând firmele să consolideze măsurile de securitate personală pentru conducerea de top.

În condițiile în care situația de pe frontul din Ucraina rămâne blocată, iar economia rusă se confruntă cu dificultăți, Kremlinul a ordonat extinderea operațiunilor de sabotaj și a celor „hibride” în Europa, în încercarea de a slăbi sprijinul acordat Kievului.

Potrivit serviciilor de informații, asasinatele care vizează civili europeni, considerate cândva un tabu chiar și de agențiile de spionaj rusești, devin o componentă importantă a acestor planuri.

Sunt vizați și directorii companiilor mai mici, în special ai celor care produc drone sau componente pentru acestea.

„Nivelul amenințării a crescut în Europa. Atât în ceea ce privește bunurile materiale, cât și oamenii”, a declarat un oficial european de rang înalt din cadrul serviciilor de informații.

Sinan Selen, șeful serviciului german de informații interne (BfV), le-a declarat luni parlamentarilor germani: „Rusia se implică în planificarea deliberată a unor acte de violență împotriva unor persoane, prin intermediul unor actori statali sau controlați de stat”.

Selen a mai afirmat: „Observăm o evoluție a acestor acțiuni în ceea ce privește țintele, metodele și actorii implicați, inclusiv prin utilizarea structurilor de criminalitate organizată”.

Mai mulți directori din industria de apărare, care au vorbit sub protecția anonimatului, au declarat pentru Financial Times că, în ultimele șase luni, au sporit măsurile de protecție personală, la recomandarea serviciilor guvernamentale de securitate.

„Din perspectiva Rusiei, obiectivul principal rămâne unul psihologic. Simplul fapt că îi faci pe oameni să simtă că ar putea fi o țintă produce efectul dorit. Rusia vrea ca oamenii să se gândească de două ori înainte de a face afaceri cu Ucraina”, a declarat un oficial din cadrul serviciilor de informații.

Un alt oficial a subliniat că multe dintre operațiunile rusești continuă să fie amatoricești și pot fi contracarate cu ușurință. În august, cei doi turiști arestați în Suedia în apropierea proprietății lui Micael Johansson, directorul general al companiei Saab, au fost eliberați la scurt timp după arestare.