Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunțat că îşi exprimă disponibilitatea de a sprijini demersurile pentru repatrierea trupului neînsufleţit al fostului mare fotbalist Dudu Georgescu, decedat săptămâna trecută la reşedinţa sa din Canada.

Dudu Georgescu a decedat în condiții misterioase în Toronto Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

Într-un punct de vedere remis Agerptes s-a precizat: „Federaţia Română de Fotbal îşi exprimă întreaga disponibilitate de a sprijini demersurile pentru repatrierea trupului neînsufleţit al legendarului Dudu Georgescu. Alături de FRF sunt toate autorităţile publice competente, împreună cu care s-au iniţiat deja procedurile instituţionale necesare".

Conducerea FRF încearcă să ia legătura cu familia fostului atacant dinamovist pentru a afla dacă acesta doreşte repatrierea: „Totodată, Federaţia Română de Fotbal colaborează strâns cu Dinamo, clubul la care fostul mare internaţional a obţinut cele mai mari performanţe din carieră, pentru atingerea unui deziderat comun: aducerea în ţară a lui Dudu Georgescu şi înmormântarea lui cu cinste. În aceste momente, se fac eforturi susţinute pentru a lua legătura cu familia, iar dacă dorinţa apropiaţilor este ca acesta să revină acasă, FRF va acorda tot sprijinul necesar pentru ca Dudu Georgescu să îşi găsească odihna veşnică în România, alături de cei care l-au iubit şi apreciat".

În 2014, Dudu Georgescu a fost prezent la gala dedicată împlinirii a 30 de ani de la Euro 1984 Foto: Razvan Pasarica / Sportpictures

Legendarul atacant Dudu Georgescu a decedat în 16 noiembrie, la 76 de ani, la reşedinţa sa din Toronto (Canada).

Născut în 1 septembrie 1950, la București, Dudu Georgescu a debutat în fotbal la Progresul București, dar consacrarea a cunoscut-o la Dinamo, echipă pentru care a evoluat între 1973 și 1983.

A debutat în Divizia A în 11 iunie 1969, în meciul pe care Progresul l-a câștigat cu 3-0 în fața Universității Craiova. În 1973, a plecat la CSM Reșița, unde a reușit o „dublă” chiar împotriva lui Dinamo, într-un meci câștigat cu 4-1.

În același an a fost transferat la clubul bucureștean. Cu gruparea din șoseaua Ștefan cel Mare a câștigat 4 campionate (1975, 1977, 1982, 1983) și o Cupă (1982). De asemenea, a fost de patru ori consecutiv golgheter al României, între 1975 și 1978. Dudu Georgescu a disputat 370 de meciuri în Divizia A, marcând 252 de goluri, record neegalat până în prezent, el păstrându-și și acum titlul de cel mai bun marcator din istoria Diviziei A.

A câștigat „Gheata de Aur" în 1975 - 33 goluri și 1977- 47 goluri. De asemenea, a jucat și în echipa de fotbal a României, pentru care a înscris 21 de goluri în 44 de meciuri.

A avut oferte de New York Cosmos (S.U.A.) și Al-Hilal (Arabia Saudită), dar fiind la echipa Ministerului de Interne, i s-a refuzat categoric orice eventual transfer afară.

După retragere, Dudu Georgescu a antrenat pe CSM Reșița, Corvinul, Acvila Giurgiu, Dunărea Călărași, Zimbrul Chișinău sau Al-Nejmeh din Arabia Saudită (2001), apoi a emigrat în Toronto, Canada cu familia, unde are o școală de fotbal.

În martie 2008, a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru participarea la Campionatul European din 1984 și pentru întreaga activitate.