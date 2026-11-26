WhatsApp a început lansarea unei funcții care permite programarea mesajelor cu până la 14 zile înainte. Pot fi trimise astfel texte, fotografii și videoclipuri, inclusiv atunci când telefonul expeditorului este oprit.

Aplicația WhatsApp Foto: Adevărul

WhatsApp a anunțat miercuri, 25 noiembrie, introducerea posibilității de a programa trimiterea mesajelor, atât în conversațiile individuale, cât și în grupuri. Funcția este lansată treptat pe iOS și Android, urmând să ajungă la utilizatori în săptămânile următoare, potrivit NDTV și Digital Trends.

Utilizatorii pot alege ca un mesaj să fie trimis după cel puțin 10 minute și cel mult 14 zile. Opțiunea nu este limitată la texte: pot fi programate și fotografii sau videoclipuri.

Pentru a programa un mesaj, utilizatorul trebuie să îl compună, apoi să țină apăsat butonul de trimitere. Din meniul afișat poate selecta data și ora livrării și poate confirma programarea.

Mesajele pregătite pot fi consultate într-o secțiune dedicată și șterse înainte de expediere. Potrivit Digital Trends, editarea lor după programare nu este disponibilă, astfel că modificarea unui mesaj presupune ștergerea acestuia și crearea unuia nou.

Livrarea la momentul ales nu depinde de faptul că telefonul expeditorului este pornit. Mesajele programate păstrează criptarea integrală, iar destinatarul le vede ca pe mesaje obișnuite, fără un indicator al programării.

Prin această funcție, WhatsApp se alătură unor aplicații precum Telegram, care oferă deja programarea mesajelor. Există însă o limitare importantă pentru utilizarea comercială: opțiunea nu este disponibilă deocamdată în aplicația WhatsApp Business.