 The Telegraph: Trump înfige un cuțit în spate Ucrainei pentru cinci minute de ajutor în perioada alegerilor de la jumătatea mandatului | adevarul.ro
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The Telegraph: Trump înfige un cuțit în spate Ucrainei pentru cinci minute de ajutor în perioada alegerilor de la jumătatea mandatului

Război în Ucraina
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Cu trei săptămâni înainte de alegerile intermediare, Donald Trump a anunțat un acord cu Vladimir Putin pentru livrarea de motorină rusească, în încercarea de a reduce prețurile la combustibil. Kievul, luat prin surprindere, spune că plătește prețul, iar experții consideră că efectul va fi mai degrabă politic decât economic.

Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska/FOTO:AFP

Vineri după-amiază, cu aproximativ o oră înainte de închiderea piețelor americane pentru weekend, președintele Donald Trump a anunțat un acord cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, privind livrări de motorină.

„Tocmai am încheiat o discuție foarte reușită cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în care s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină pieței americane și celei globale”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social. El a adăugat că vor urma și alte cantități.

Potrivit președintelui american, prețurile „vor scădea rapid și în ritm record”. Contractele futures pentru motorină au coborât totuși cu doar 4%.

Un impact limitat

Anunțul vine cu trei săptămâni înainte de alegerile intermediare din 3 noiembrie, într-un moment în care costurile ridicate ale combustibilului, de care depind transporturile și prețul alimentelor, apasă pe bugetul americanilor. Săptămâna trecută, cota de popularitate a lui Trump a scăzut la 32%, cel mai redus nivel din mandatele sale, iar Partidul Republican este dat de mulți observatori drept probabil perdant în lupta pentru controlul Congresului.

Cantitatea anunțată este redusă în raport cu cererea globală. Deficitul de combustibil este provocat în principal de războiul SUA cu Iranul, dar a fost agravat de loviturile cu drone ale Ucrainei asupra instalațiilor petroliere rusești, care au diminuat capacitatea de rafinare a Rusiei.

Analistul în domeniul petrolului Tom Kloza a numit anunțul „ultimul gest gol dintr-o săptămână de retorică fără acoperire”. Potrivit lui, administrația vrea să pară că face tot ce poate, dar nu poate schimba realitatea. Kloza se așteaptă ca Rusia să nu poată exporta motorină în curând, din cauza rafinăriilor afectate, și nu anticipează o scădere durabilă a prețurilor în urma declarației.

Efectul ar putea fi mai degrabă politic. Trump a câștigat de două ori președinția adresându-se clasei muncitoare (de trei ori, spune el însuși), însă nu este clar dacă o ușurare financiară de scurtă durată se va transforma în voturi.

Reacția Kievului

Zelenski, ai cărui negociatori se aflau în Florida, în discuții cu oficiali americani, în momentul anunțului, a numit acordul „slab” și „un cadou pentru Putin”. Un purtător de cuvânt al liderului ucrainean a spus că acesta a fost luat prin surprindere.

Trump amenință că va întrerupe furnizarea de informații către Kiev, daca Ucraina continuă atacurile asupra rafinăriilor rusești. Efectele acordului cu Putin privind motorina

„În acest moment, când vorbim despre pace, America permite Rusiei să exporte motorină... iar toți acești bani merg în războiul împotriva oamenilor, împotriva Ucrainei, împotriva noastră, a tuturor”, a declarat Zelenski.

Luna trecută, președintele ucrainean îi ceruse personal lui Trump să crească presiunea asupra Moscovei și să taie principala sursă de venituri a Rusiei pentru război, petrolul. Decizia Casei Albe de a oferi, practic, o gură de oxigen economiei rusești este de natură să stârnească nemulțumiri la Washington și în capitalele europene.

Critici au venit și din industria americană. Robert Price, director general al companiei texane Greenland Energy, a descris mișcarea drept miopă. „Ne consolidăm securitatea aprovizionării sau oferim unui adversar mai multă pârghie?”, s-a întrebat el. Potrivit lui, răspunsul ar trebui să fie mai multă capacitate internă și mai multe surse din partea partenerilor de încredere, nu simpla căutare a celui mai ieftin transport în timpul unei crize.

Riscul crește dacă alte state vor interpreta acordul ca o permisiune de a apela la Rusia pentru a reduce prețurile combustibilului în situații extreme.

Democrații atacă

Democrații au prins ocazia de a sugera că Trump trădează Ucraina și face înțelegeri dubioase cu un lider autoritar de care se simte apropiat.

Senatorul democrat de Connecticut Richard Blumenthal a declarat că acordul cu „un dictator criminal” este „o pată pe caracterul națiunii noastre, o insultă la adresa memoriei lui Lindsey Graham și contrar intenției Congresului din legea bipartită a sancțiunilor”. El se referea la legea semnată de Trump luna trecută, prin care sunt pedepsite statele care importă petrol rusesc.

Presiuni pe piață și în campanie

Rafinăriile americane funcționează la 95% din capacitate, iar acest lucru nu este suficient pentru a reduce presiunea pe piață. În plus, afirmația lui Trump din anunțul de vineri, că armata americană are „CONTROLUL TOTAL asupra Strâmtorii Ormuz”, este contrazisă de realitate: combustibilul traversează acest punct strategic într-un ritm lent, sub amenințarea atacurilor iraniene.

Președintele este considerat tot mai mult o povară electorală pentru republicani. În ultimele patru săptămâni a vizitat Texasul, un stat considerat până nu demult sigur pentru partid, de cel puțin trei ori, pentru a-l sprijini pe Ken Paxton, candidatul său preferat pentru Senat. Potrivit relatărilor, Paxton ar fi spus în privat că pierde voturi de fiecare dată când Trump apare la evenimentele sale.

În timp ce Trump se concentrează în weekend pe campania electorală, Putin trebuie să găsească de unde să scoată cele 300.000 de tone de motorină.

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