Zelenski dezvăluie că SUA i-au cerut ajutorul pentru a combate dronele iraniene

Volodimir Zelenski a dezvăluit, pe reţelele sociale, că SUA au solicitat sprijinul Ucrainei pentru a face față atacurilor cu drone iraniene în Orientul Mijlociu.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi, 5 martie, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că Statele Unite au cerut sprijinul Kievului pentru a se apăra împotriva dronelor iraniene utilizate în conflictul care se intensifică în Orientul Mijlociu.

Potrivit liderului ucrainean, solicitarea Washingtonului vizează experiența acumulată de armata ucraineană în combaterea dronelor de tip Shahed, folosite pe scară largă în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Am primit o cerere a SUA pentru un sprijin specific în materie de protecţie contra «shahed» (model de drone iraniene) în Orientul Mijlociu”, a declarat Zelenski pe X, adăugând că a dat instrucţiuni pentru furnizarea „de mijloace necesare şi specialişti ucraineni” capabili să ofere sprijin în domeniul securităţii.

Președintele ucrainean a subliniat că acest ajutor vine în logica cooperării dintre aliați.

„Ucraina ajută partenerii care ne ajută să ne asigurăm securitatea şi să protejăm vieţile cetăţenilor noştri”, a adăugat el.

Declarațiile apar în contextul escaladării conflictului din regiune, după ce atacurile aeriene lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului au provocat o ripostă cel puţin la fel de puternică din partea Teheranului, inclusiv prin utilizarea dronelor Shahed.

Ucraina este considerată una dintre țările cu cea mai mare experiență în combaterea acestui tip de armament, după ce Rusia a recurs frecvent la drone Shahed pentru a lovi infrastructura și orașele ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, aproape în fiecare noapte armata rusă lansează sute de astfel de aparate pentru a bombarda teritoriul ucrainean.