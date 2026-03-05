search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Zelenski dezvăluie că SUA i-au cerut ajutorul pentru a combate dronele iraniene

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Volodimir Zelenski a dezvăluit, pe reţelele sociale, că SUA au solicitat sprijinul Ucrainei pentru a face față atacurilor cu drone iraniene în Orientul Mijlociu.

Volodimir Zelenski declară că SUA au cerut ajutorul Ucrainei. FOTO: Telegram
Volodimir Zelenski declară că SUA au cerut ajutorul Ucrainei. FOTO: Telegram

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi, 5 martie, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că Statele Unite au cerut sprijinul Kievului pentru a se apăra împotriva dronelor iraniene utilizate în conflictul care se intensifică în Orientul Mijlociu.

Potrivit liderului ucrainean, solicitarea Washingtonului vizează experiența acumulată de armata ucraineană în combaterea dronelor de tip Shahed, folosite pe scară largă în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Am primit o cerere a SUA pentru un sprijin specific în materie de protecţie contra «shahed» (model de drone iraniene) în Orientul Mijlociu”, a declarat Zelenski pe X, adăugând că a dat instrucţiuni pentru furnizarea „de mijloace necesare şi specialişti ucraineni” capabili să ofere sprijin în domeniul securităţii.

Președintele ucrainean a subliniat că acest ajutor vine în logica cooperării dintre aliați.

„Ucraina ajută partenerii care ne ajută să ne asigurăm securitatea şi să protejăm vieţile cetăţenilor noştri”, a adăugat el.

Declarațiile apar în contextul escaladării conflictului din regiune, după ce atacurile aeriene lansate de Israel și Statele Unite împotriva Iranului au provocat o ripostă cel puţin la fel de puternică din partea Teheranului, inclusiv prin utilizarea dronelor Shahed.

Ucraina este considerată una dintre țările cu cea mai mare experiență în combaterea acestui tip de armament, după ce Rusia a recurs frecvent la drone Shahed pentru a lovi infrastructura și orașele ucrainene. Potrivit autorităților de la Kiev, aproape în fiecare noapte armata rusă lansează sute de astfel de aparate pentru a bombarda teritoriul ucrainean.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Momentul video
gandul.ro
image
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
mediafax.ro
image
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
fanatik.ro
image
Cum reușesc serviciile secrete israeliene să adune informații atât de precise din Iran. „Nu cred că există sursă pe care Mossadul să nu știe s-o folosească”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
antena3.ro
image
Lagăre de exterminare pe bani publici. O femeie şi-a recuperat căţelul "traumatizat", înainte de eutanasiere
observatornews.ro
image
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
playtech.ro
image
Ce alimente consumă constant Zlatan Ibrahimovic. Care este greutatea optimă a fostului fotbalist
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
digisport.ro
image
Alertă în Europa: Israelul dezvăluie orașele care pot fi lovite de rachetele Iranului / Poziția României
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Nicușor Dan se implică în scandalul legat de fiica lui Victor Ponta. Ce spune despre demiterea Oanei Țoiu VIDEO
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Interviu Verginia Vedinaș, deputat SOS: „În cariera politică, deciziile grele sunt frecvente”
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodia care va avea noroc triplu la bani, carieră și în iubire, din aprilie. Ce nativ va avea parte de tot ce a visat vreodată
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă