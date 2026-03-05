search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
Războiul din Iran ar putea dura până în septembrie. Departamentul de Stat și structurile de informații recrutează personal suplimentar

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Războiul declanșat împotriva Iranului ar putea dura mult mai mult decât se anticipa inițial. Potrivit unor surse citate de Politico, serviciile de informații ale Statelor Unite nu au suficient personal pentru a susține operațiunile, iar conflictul ar putea continua nu câteva săptămâni, ci până spre începutul toamnei.

Imagini cu distrugerile din Teheran/FOTO:Profimedia
Imagini cu distrugerile din Teheran/FOTO:Profimedia

Estimările inițiale vorbeau despre o campanie scurtă — de patru săptămâni sau cel mult 100 de zile. În realitate, oficiali americani iau acum în calcul un scenariu mult mai lung, de până la șase luni. În același timp, doar un număr restrâns de persoane din administrația americană ar fi fost informate despre planurile operaționale, iar eforturile de evacuare a cetățenilor americani din zonele afectate de lupte sunt considerate limitate.

Departamentul de Stat și structurile de informații angajează pentru a sprijini operațiunile

Potrivit informațiilor publicate de Politico, administrația de la Casa Albă nu ar fi fost pregătită pentru amploarea conflictului. Departamentul de Stat încearcă acum să recruteze rapid personal suplimentar pentru a gestiona evacuările, iar structurile de informații caută noi angajați pentru a sprijini operațiunile.

În paralel, autoritățile americane alocă fonduri suplimentare de urgență pentru operațiunile militare. În mod obișnuit, astfel de cheltuieli sunt planificate înainte de lansarea unei campanii militare. Analiștii citați de publicație consideră că această mobilizare rapidă de resurse sugerează că evoluția conflictului nu a fost anticipată în totalitate.

Sursele intervievate de jurnaliști afirmă că doar câțiva oficiali din guvern știau despre planul operațiunii din Iran. Decizia de a lansa atacurile din 28 februarie ar fi fost luată în grabă, un oficial descriind situația drept „o decizie luată peste noapte”.

Comandamentul american responsabil pentru regiune — United States Central Command — ar fi cerut Departamentul Apărării al Statelor Unite să trimită mai mulți ofițeri de informații la cartierul general din Tampa, Florida pentru a sprijini operațiunile militare împotriva Iranului. Sursele spun că această desfășurare ar putea dura cel puțin 100 de zile și, posibil, până în septembrie.

În același timp, există și alte semne de incertitudine. În primele zile ale campaniei, forțele americane și israeliene au lovit infrastructura militară iraniană și ținte asociate liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei. Totuși, la aproape o săptămână de la începutul operațiunii, analiștii spun că obiectivul final al intervenției nu este clar.

Experții citați de presă afirmă că nu este limpede nici de ce ofensiva a fost lansată tocmai la sfârșitul lunii februarie, și nu mai devreme sau mai târziu.

Există, de asemenea, îngrijorări legate de resursele militare. Unele surse susțin că Statele Unite și aliații lor din regiune ar putea întâmpina dificultăți în ceea ce privește stocurile de muniție. În același timp, Iranul dispune de zeci de mii de drone de tip Shahed, însă sistemele de contracarare a acestora nu sunt folosite pe scară largă, deoarece armata americană nu are încă suficientă experiență în combaterea unor astfel de atacuri.

Cum a început conflictul

Războiul din Iran a început pe 28 februarie 2026, când o coaliție formată din Statele Unite și Israel a lansat atacuri asupra unor obiective militare din Iran, inclusiv asupra structurilor de comandă ale liderului suprem Ali Khamenei.

Ca reacție, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a lansat atacuri asupra bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, precum și asupra unor infrastructuri energetice, inclusiv rafinării, terminale de gaz natural lichefiat și nave petroliere din Strâmtoarea Ormuz.

Între timp, forțele americane și israeliene au continuat bombardamentele asupra unor obiective militare din Teheran. Printre țintele atacate s-au numărat și instalația nucleară de la Natanz Nuclear Facility, precum și complexul tehnologic pentru dezvoltarea programului de rachete din Pardis Technology Park.

Pe 4 martie, armata americană a publicat imagini cu un atac lansat de un submarin asupra navei militare iraniene IRIS Dena în apropiere de Sri Lanka. De asemenea, o corvetă a Gărzilor Revoluționare a fost atacată în apropierea Strâmtoarea Ormuz.

SUA

