search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Iranul ar fi lovit pentru prima dată un petrolier cu o dronă navală. Imagini cu momentul impactului

0
0
Publicat:

Iranul ar fi folosit pentru prima dată o dronă navală pentru a lovi un petrolier în Golful Persic, într-un nou episod al confruntării maritime din regiune. Imagini apărute pe rețelele sociale ar arăta momentul în care dispozitivul fără echipaj se izbește de bordajul navei, însă detaliile atacului rămân încă neclare.

Gaura provocată de drona navală iraniană/FOTO:X
Gaura provocată de drona navală iraniană/FOTO:X

Potrivit unor relatări apărute online, inclusiv pe contul informativ Clash Report de pe platforma X, incidentul ar fi avut loc în apropierea Kuweitului. Într-un clip video de aproximativ 17 secunde, publicat pe un canal iranian de Telegram, se vede ecranul unui monitor pe care este redată înregistrarea atacului.

Pe imagini se observă cum o dronă navală se apropie rapid de un petrolier, după care lovește bordul navei. În momentul impactului apar scântei și fulgere de lumină, semn al exploziei sau al coliziunii violente.

Deocamdată nu este clar dacă este vorba într-adevăr despre un atac realizat cu o ambarcațiune fără echipaj a Iranului. Înregistrarea nu indică nici data exactă a incidentului și nici coordonatele precise ale locului în care ar fi avut loc lovitura.

Explozie raportată lângă portul din Kuweit

În aceeași zi, centrul britanic pentru securitate maritimă UKMTO a anunțat un incident în apropierea portului Mubarak Al-Kabir din Kuweit. Potrivit raportului, explozia ar fi avut loc pe 4 martie, la ora 22:40 UTC (00:40, ora Kievului).

Căpitanul navei a declarat că a auzit o explozie puternică în partea stângă a vasului și a observat imediat o ambarcațiune de mici dimensiuni care părăsea în grabă zona.

Inițial s-a crezut că printr-o spărtură apărută în corpul navei ar fi început să se scurgă petrol, însă ulterior s-a precizat că lichidul era, de fapt, apă de balast.

Datele UKMTO arată că în ultimele zile au fost raportate cel puțin cinci incidente maritime în Golful Persic și Golful Oman: trei pe 1 martie – la nord de Muscat (Oman), la nord-vest de Mina Saqr și la vest de Sharjah, în Emiratele Arabe Unite – și alte două pe 4 martie, în apropiere de Fujairah și lângă Kuweit.

Petrolierul vizat ar fi „Sonangol Namibe”

Publicația specializată Lloyd’s List a relatat că nava lovită ar putea fi petrolierul Sonangol Namibe (IMO: 9325049), care naviga sub pavilionul Bahamas.

Vasul transporta țiței din Irak spre China și este proiectat pentru transportul de petrol brut. Petrolierul are aproximativ 274 de metri lungime și 48 de metri lățime.

Autoritățile nu au confirmat oficial amploarea pagubelor și nici dacă nava a suferit avarii serioase în urma impactului.

Escaladare pe mare în conflictul din regiune

Incidentul se înscrie într-o serie de confruntări maritime legate de conflictul regional din Orientul Mijlociu. În ultimele luni au fost raportate atacuri asupra petrolierelor, terminalelor petroliere și unor nave militare.

Potrivit unor relatări din presă, forțele americane ar fi avariat mai multe nave aparținând Gărzilor Revoluționare iraniene. Printre acestea s-ar număra Jamaran, IRIS Shahid Sayyad Shirazi și IRIS Dena, ultima fiind scufundată după ce ar fi fost lovită de o torpilă Mk-48 lansată de pe un submarin american.

În același timp, presa internațională a relatat despre atacuri iraniene asupra unor instalații petroliere de pe litoralul Golfului Persic, inclusiv asupra unor terminale petroliere importante din regiune.

În ultimele zile au apărut și imagini difuzate de Casa Albă și de armata israeliană, care ar arăta lovituri asupra unor lansatoare de rachete balistice și drone iraniene. De asemenea, ar fi fost prezentată intervenția unui avion de vânătoare F-35 care ar fi doborât un aparat iranian Yak-130, achiziționat anterior din Rusia.

Dronă de tip „Shahed” ar fi lovit un hangar al bazei aeriene Akrotiri din Cipru

Un atac cu dronă atribuit Iranului ar fi lovit un hangar al bazei aeriene britanice Akrotiri din Cipru, potrivit unor informații apărute în presa britanică. Incidentul ar fi avut loc la începutul lunii martie și ar fi provocat o spărtură semnificativă în clădirea hangarului. Ministerul britanic al Apărării a confirmat că baza a fost vizată de drone, însă a precizat că aeronavele din interior nu au fost avariate.

Potrivit publicației The Sun, care citează surse din cadrul bazei aeriene, o dronă kamikaze de tip „Shahed” ar fi parcurs aproape 1.000 de kilometri, ar fi evitat sistemele de apărare aeriană și ar fi lovit un hangar folosit pentru aeronave de recunoaștere U-2.

Imaginile obținute de jurnaliști ar arăta o gaură de aproximativ 10 pe 7 metri în peretele hangarului. Conform relatărilor, drona ar fi pătruns prin perete și ar fi explodat în interior, producând o explozie descrisă ca o „minge de foc”.

Incidentul ar fi avut loc în seara zilei de 1 martie, la scurt timp după începutul conflictului dintre Iran și Israel. Potrivit aceleiași surse, alarma la bază ar fi fost declanșată cu aproximativ zece minute înainte de explozie.

Întrebări legate de securitatea bazei

Relatările ridică întrebări cu privire la modul în care drona ar fi reușit să ajungă până la una dintre cele mai bine protejate instalații militare britanice din regiune.

Publicația notează că lovitura ar fi afectat peretele vestic al hangarului, deși un aparat lansat din direcția Orientului Mijlociu ar fi trebuit, în mod normal, să se apropie din est. Acest lucru ar sugera că drona ar fi survolat zona bazei înainte de impact.

Potrivit informațiilor citate, aparatul ar fi zburat aproximativ o oră și ar fi lovit ținta la circa 700 de metri de locuințele personalului militar.

Imaginile din satelit disponibile public indică faptul că în zona respectivă sunt parcate, de regulă, cel puțin două aeronave de recunoaștere U-2. Nu este clar dacă acestea se aflau în hangar în momentul atacului.

Reacția Ministerului britanic al Apărării

Ministerul Apărării din Regatul Unit a confirmat că baza aeriană Akrotiri a fost vizată de drone, dar a afirmat că pagubele au fost minime.

Potrivit autorităților britanice, „echipamentele din interiorul hangarului nu au fost afectate”. Oficialii nu au precizat însă unde se aflau aeronavele de recunoaștere în momentul impactului.

Într-o declarație publicată pe 4 martie, ministerul a adăugat că drona „asemănătoare cu un Shahed” care a vizat baza în noaptea de 2 martie nu ar fi fost lansată de pe teritoriul Iranului.

Aeronavele U-2 și rolul lor strategic

Aeronavele U-2, cunoscute și sub numele de „Dragon Lady”, sunt avioane americane de recunoaștere la mare altitudine. Ele sunt folosite pentru misiuni de supraveghere strategică și pot zbura la altitudini de până la aproximativ 21 de kilometri.

Aparatele au o anvergură a aripilor de aproximativ 31 de metri și o autonomie de până la 13.000 de kilometri. Datorită altitudinii foarte mari la care operează, ele sunt considerate dificil de interceptat de majoritatea sistemelor de apărare antiaeriană.

Reacții în regiune

După apariția informațiilor despre atac, Grecia ar fi trimis două fregate în zonă pentru a sprijini securitatea bazei, potrivit unor relatări din presa occidentală.

Mai multe state europene, inclusiv Franța, Olanda, Italia și Spania, ar fi indicat că ar putea contribui la consolidarea apărării instalației militare în cazul unor noi atacuri. Oficialii acestor țări au afirmat că baza reprezintă un obiectiv strategic important în regiune.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
digi24.ro
image
Cine ar fi trebuit să îi ia locul lui Miley Cyrus în serialul care a consacrat-o. Imagini inedite cu Hannah Montana
stirileprotv.ro
image
Oana Țoiu a fugit din conferința de presă, asaltată de întrebări în „scandalul fiicei lui Ponta”. Momentul video
gandul.ro
image
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
mediafax.ro
image
Adrian David, românul condamnat pentru spionaj în Rusia va petrece 15 ani în condiții infernale: cum arată ”lagărele” deținuților și ce sunt obligați să facă
fanatik.ro
image
Ce rachete iraniene pot lovi ținte din Europa: „Ar putea ajunge în Grecia, Bulgaria și România, unde se află instalații militare americane”
libertatea.ro
image
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Noua lege a disciplinei bugetare: Guvernul poate fi obligat să justifice public abaterile de la deficit, iar riscurile climatice intră oficial în calculele bugetului
stiripesurse.ro
image
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
antena3.ro
image
Războiul din Iran: ce ar trebui să facă România daca SUA vor cere să folosească baza de la Kogălniceanu
observatornews.ro
image
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
cancan.ro
image
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce s-ar întâmpla dacă un cutremur ca în ’77 ar lovi Bucureștiul în 2026. „Problema este efectiv masivă”
playtech.ro
image
Gigi Becali a făcut coloana vertebrală a noului FCSB: „Încep cu Târnovanu, apoi Duarte”. Mai are nevoie de 4 titulari! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
digisport.ro
image
Alertă în Europa: Israelul dezvăluie orașele care pot fi lovite de rachetele Iranului / Poziția României
stiripesurse.ro
image
Un român a fost condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia! Acesta este acuzat de culegere de informații secrete în favoarea Ucrainei
kanald.ro
image
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
wowbiz.ro
image
S-a decis oficial, se dau bani de miel, cozonac şi ouă roşii!
romaniatv.net
image
Oana Țoiu, prima reacție de după scandalul fiicei lui Victor Ponta, blocată la îmbarcare în Dubai. Fostul ministru a refuzat să răspundă clar VIDEO
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Interviu Verginia Vedinaș, deputat SOS: „În cariera politică, deciziile grele sunt frecvente”
actualitate.net
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
Sarah Ferguson cu Beatrice și Eugenie profimedia 0390287045 jpg
Sarah Ferguson, o mamă regală de coșmar: își lăsa fiicele de izbeliște, pe mâna bonelor, sau le lua cu ea în vacanțe cu amanții
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
A uitat să-și pună pantalonii! Meghan Fox, extrem de sexy în tocuri cui și top mulat!

Click! Sănătate

image
Cum prepari banana bread în 2 minute. Desertul sănătos, care nu îngraşă