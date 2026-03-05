Video Iranul ar fi lovit pentru prima dată un petrolier cu o dronă navală. Imagini cu momentul impactului

Iranul ar fi folosit pentru prima dată o dronă navală pentru a lovi un petrolier în Golful Persic, într-un nou episod al confruntării maritime din regiune. Imagini apărute pe rețelele sociale ar arăta momentul în care dispozitivul fără echipaj se izbește de bordajul navei, însă detaliile atacului rămân încă neclare.

Potrivit unor relatări apărute online, inclusiv pe contul informativ Clash Report de pe platforma X, incidentul ar fi avut loc în apropierea Kuweitului. Într-un clip video de aproximativ 17 secunde, publicat pe un canal iranian de Telegram, se vede ecranul unui monitor pe care este redată înregistrarea atacului.

Pe imagini se observă cum o dronă navală se apropie rapid de un petrolier, după care lovește bordul navei. În momentul impactului apar scântei și fulgere de lumină, semn al exploziei sau al coliziunii violente.

Deocamdată nu este clar dacă este vorba într-adevăr despre un atac realizat cu o ambarcațiune fără echipaj a Iranului. Înregistrarea nu indică nici data exactă a incidentului și nici coordonatele precise ale locului în care ar fi avut loc lovitura.

Explozie raportată lângă portul din Kuweit

În aceeași zi, centrul britanic pentru securitate maritimă UKMTO a anunțat un incident în apropierea portului Mubarak Al-Kabir din Kuweit. Potrivit raportului, explozia ar fi avut loc pe 4 martie, la ora 22:40 UTC (00:40, ora Kievului).

Căpitanul navei a declarat că a auzit o explozie puternică în partea stângă a vasului și a observat imediat o ambarcațiune de mici dimensiuni care părăsea în grabă zona.

Inițial s-a crezut că printr-o spărtură apărută în corpul navei ar fi început să se scurgă petrol, însă ulterior s-a precizat că lichidul era, de fapt, apă de balast.

Datele UKMTO arată că în ultimele zile au fost raportate cel puțin cinci incidente maritime în Golful Persic și Golful Oman: trei pe 1 martie – la nord de Muscat (Oman), la nord-vest de Mina Saqr și la vest de Sharjah, în Emiratele Arabe Unite – și alte două pe 4 martie, în apropiere de Fujairah și lângă Kuweit.

Petrolierul vizat ar fi „Sonangol Namibe”

Publicația specializată Lloyd’s List a relatat că nava lovită ar putea fi petrolierul Sonangol Namibe (IMO: 9325049), care naviga sub pavilionul Bahamas.

Vasul transporta țiței din Irak spre China și este proiectat pentru transportul de petrol brut. Petrolierul are aproximativ 274 de metri lungime și 48 de metri lățime.

Autoritățile nu au confirmat oficial amploarea pagubelor și nici dacă nava a suferit avarii serioase în urma impactului.

Escaladare pe mare în conflictul din regiune

Incidentul se înscrie într-o serie de confruntări maritime legate de conflictul regional din Orientul Mijlociu. În ultimele luni au fost raportate atacuri asupra petrolierelor, terminalelor petroliere și unor nave militare.

Potrivit unor relatări din presă, forțele americane ar fi avariat mai multe nave aparținând Gărzilor Revoluționare iraniene. Printre acestea s-ar număra Jamaran, IRIS Shahid Sayyad Shirazi și IRIS Dena, ultima fiind scufundată după ce ar fi fost lovită de o torpilă Mk-48 lansată de pe un submarin american.

În același timp, presa internațională a relatat despre atacuri iraniene asupra unor instalații petroliere de pe litoralul Golfului Persic, inclusiv asupra unor terminale petroliere importante din regiune.

În ultimele zile au apărut și imagini difuzate de Casa Albă și de armata israeliană, care ar arăta lovituri asupra unor lansatoare de rachete balistice și drone iraniene. De asemenea, ar fi fost prezentată intervenția unui avion de vânătoare F-35 care ar fi doborât un aparat iranian Yak-130, achiziționat anterior din Rusia.

Dronă de tip „Shahed” ar fi lovit un hangar al bazei aeriene Akrotiri din Cipru

Un atac cu dronă atribuit Iranului ar fi lovit un hangar al bazei aeriene britanice Akrotiri din Cipru, potrivit unor informații apărute în presa britanică. Incidentul ar fi avut loc la începutul lunii martie și ar fi provocat o spărtură semnificativă în clădirea hangarului. Ministerul britanic al Apărării a confirmat că baza a fost vizată de drone, însă a precizat că aeronavele din interior nu au fost avariate.

Potrivit publicației The Sun, care citează surse din cadrul bazei aeriene, o dronă kamikaze de tip „Shahed” ar fi parcurs aproape 1.000 de kilometri, ar fi evitat sistemele de apărare aeriană și ar fi lovit un hangar folosit pentru aeronave de recunoaștere U-2.

Imaginile obținute de jurnaliști ar arăta o gaură de aproximativ 10 pe 7 metri în peretele hangarului. Conform relatărilor, drona ar fi pătruns prin perete și ar fi explodat în interior, producând o explozie descrisă ca o „minge de foc”.

Incidentul ar fi avut loc în seara zilei de 1 martie, la scurt timp după începutul conflictului dintre Iran și Israel. Potrivit aceleiași surse, alarma la bază ar fi fost declanșată cu aproximativ zece minute înainte de explozie.

Întrebări legate de securitatea bazei

Relatările ridică întrebări cu privire la modul în care drona ar fi reușit să ajungă până la una dintre cele mai bine protejate instalații militare britanice din regiune.

Publicația notează că lovitura ar fi afectat peretele vestic al hangarului, deși un aparat lansat din direcția Orientului Mijlociu ar fi trebuit, în mod normal, să se apropie din est. Acest lucru ar sugera că drona ar fi survolat zona bazei înainte de impact.

Potrivit informațiilor citate, aparatul ar fi zburat aproximativ o oră și ar fi lovit ținta la circa 700 de metri de locuințele personalului militar.

Imaginile din satelit disponibile public indică faptul că în zona respectivă sunt parcate, de regulă, cel puțin două aeronave de recunoaștere U-2. Nu este clar dacă acestea se aflau în hangar în momentul atacului.

Reacția Ministerului britanic al Apărării

Ministerul Apărării din Regatul Unit a confirmat că baza aeriană Akrotiri a fost vizată de drone, dar a afirmat că pagubele au fost minime.

Potrivit autorităților britanice, „echipamentele din interiorul hangarului nu au fost afectate”. Oficialii nu au precizat însă unde se aflau aeronavele de recunoaștere în momentul impactului.

Într-o declarație publicată pe 4 martie, ministerul a adăugat că drona „asemănătoare cu un Shahed” care a vizat baza în noaptea de 2 martie nu ar fi fost lansată de pe teritoriul Iranului.

Aeronavele U-2 și rolul lor strategic

Aeronavele U-2, cunoscute și sub numele de „Dragon Lady”, sunt avioane americane de recunoaștere la mare altitudine. Ele sunt folosite pentru misiuni de supraveghere strategică și pot zbura la altitudini de până la aproximativ 21 de kilometri.

Aparatele au o anvergură a aripilor de aproximativ 31 de metri și o autonomie de până la 13.000 de kilometri. Datorită altitudinii foarte mari la care operează, ele sunt considerate dificil de interceptat de majoritatea sistemelor de apărare antiaeriană.

Reacții în regiune

După apariția informațiilor despre atac, Grecia ar fi trimis două fregate în zonă pentru a sprijini securitatea bazei, potrivit unor relatări din presa occidentală.

Mai multe state europene, inclusiv Franța, Olanda, Italia și Spania, ar fi indicat că ar putea contribui la consolidarea apărării instalației militare în cazul unor noi atacuri. Oficialii acestor țări au afirmat că baza reprezintă un obiectiv strategic important în regiune.