Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
„Moartea tăcută” revine în războiul pe mare, după aproape 80 de ani: Torpila care a scufundat nava iraniană Iris Dena

Oficialii de la Pentagon spun că este prima dată de la Al Doilea Război Mondial când SUA distrug o navă inamică folosind o torpilă.

Momentul exploziei navei iraniene IRIS. FOTO: captură video Pentagon
Momentul exploziei navei iraniene IRIS. FOTO: captură video Pentagon

Cel puțin 80 de persoane au murit după ce nava iraniană IRIS Dena s-a scufundat miercuri în Oceanul Indian, în apropiere de Sri Lanka, în urma unui atac cu torpilă lansat de un submarin al United States Navy. Potrivit oficialilor americani, acesta este primul caz în care Statele Unite scufundă o navă inamică cu o torpilă de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a declarat că vasul iranian a fost lovit de o torpilă Mk-48, una dintre cele mai puternice arme aflate în dotarea submarinelor americane, pe care a numit-o „Moartea tăcută”, o armă capabilă să distrugă rapid o navă de suprafață.

„În Oceanul Indian, un submarin american a scufundat o navă de război iraniană, care se credea în siguranță în apele internaționale. În schimb, a fost scufundată de o torpilă – Moartea tăcută. (Este) prima scufundare a unei nave inamice cu o torpilă de la al Doilea Război Mondial. La fel ca în acel război – pe vremea când eram încă Departamentul de Război – luptăm pentru a câștiga”, a declarat Hegseth miercuri, 4 martie, la Pentagon, unde au fost prezentate și imagini cu momentul atacului.

SURSĂ: X/@Sean Parnell

Șeful Statului Major Interarme al SUA, generalul de aviație Dan Caine, a confirmat că submarinul american a folosit o torpilă Mark 48. Potrivit acestuia, operațiunea arată capacitatea armatei americane de a identifica și lovi ținte maritime la mare distanță.

„Vreau să le reamintesc tuturor că aceasta este o demonstrație incredibilă a influenței globale a Americii. A vâna, găsi și distruge o navă care nu se află în zona de operațiuni este ceva ce numai Statele Unite pot face la o astfel de scară”, a spus el.

Cum a fost lovită nava iraniană

Imaginile prezentate de Pentagon arată momentul în care torpila lovește nava iraniană. La scurt timp după detonare, o coloană uriașă de apă se ridică în partea din spate a vasului, semn că explozia s-a produs sub apă, în apropierea carenei.

În același timp, pupa navei pare să fie ridicată brusc de forța exploziei, iar în fotografiile făcute ulterior se vede prova aproape în poziție verticală înainte ca vasul să dispară sub apă. Aceste detalii sugerează că torpila nu a lovit direct corpul navei, ci a detonat sub aceasta, producând o undă de șoc care i-a compromis structura.

Torpila Mk-48, arma principală a submarinelor americane

Torpila Mk-48 este utilizată de submarinele United States Navy atât pentru lupta antisubmarin, cât și împotriva navelor de suprafață.

Arma a fost proiectată la sfârșitul anilor 1960, într-o perioadă în care Statele Unite încercau să țină pasul cu dezvoltarea submarinelor Uniunea Sovietică, iar din 1972 a devenit principala torpilă a flotei americane, înlocuind modelele mai vechi Mk-37 și Mk-14.

După lansare, torpila poate fi ghidată printr-un cablu conectat la submarinul care a lansat-o, ceea ce permite echipajului să îi corecteze traiectoria pe parcursul deplasării. Dacă legătura se întrerupe, torpila își continuă misiunea folosind propriile sisteme de senzori, care caută și urmăresc automat ținta.

Unul dintre motivele pentru care Mk-48 este atât de eficientă este modul în care produce explozia. Torpila este concepută să detoneze sub chilă, adică sub partea centrală a navei, unde unda de șoc poate afecta direct structura vasului.

Explozia generează o presiune foarte mare și ridică nava din apă pentru o fracțiune de secundă, ceea ce poate duce la ruperea carenei sau la pierderea rapidă a stabilității.

Ridicarea pupei și poziția aproape verticală a provei observate în imaginile cu IRIS Dena indică faptul că exact acest mecanism a dus la scufundarea navei iraniene.

loading Se încarcă comentariile...
