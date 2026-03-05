Pentagonul vrea să cumpere drone de interceptare ucrainene pentru a contracara atacurile Iranului. Zelenski: „Deținem cea mai avansată expertiză din lume”

Statele Unite și cel puțin un stat din Golf poartă discuții pentru achiziționarea unor drone‑interceptor dezvoltate în Ucraina, în contextul intensificării atacurilor cu drone Shahed lansate de Iran, afirmă reprezentanți ai industriei de apărare ucrainene, potrivit Financial Times.

Țările din Golf au folosit până acum rachete Patriot pentru a respinge valurile de drone iraniene, însă costurile uriașe și diminuarea stocurilor le determină să caute alternative. Experiența Ucrainei, care a dezvoltat interceptoare produse în serie și mult mai ieftine, a atras atenția partenerilor occidentali.

O dronă Shahed costă aproximativ 30.000 de dolari, iar o rachetă PAC‑3 din sistemul Patriot depășește 13,5 milioane de dolari. Interceptoarele ucrainene costă însă doar câteva mii de dolari.

Un oficial ucrainean a descris discuțiile cu Pentagonul drept „sensibile”, însă a confirmat interesul tot mai mare pentru tehnologia ucraineană, cu condiția ca orice vânzare să fie coordonată cu Kievul.

Dialog cu statele din Golf

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că a discutat cu liderii Qatarului și Emiratelor Arabe Unite cu privire la utilizarea tehnologiilor ucrainene anti‑dronă.

Liderul de la Kiev a subliniat că Ucraina deține „cea mai avansată expertiză din lume” în contracararea dronelor Shahed, dar cooperarea nu trebuie să afecteze capacitatea defensivă a țării.

De ce sunt Shahed-urile greu de oprit

Potrivit experților, Iranul ar avea în depozite zeci de mii de drone Shahed, ușor de ascuns, lansabile de oriunde, dificil de neutralizat prin lovirea rampelor de lansare.

De la începutul invaziei ruse, Ucraina a folosit o gamă variată de mijloace pentru a le doborî: tunuri antiaeriene, vehicule cu mitraliere și, mai recent, drone‑interceptor capabile să atingă 250 km/h, suficient pentru a prinde din urmă un Shahed (185 km/h).

Noile drone rusești Geran‑3, care au propulsie jet și viteze de peste 550 km/h, rămân însă o provocare majoră.

Printre sistemele deja folosite de Ucraina se numără: Merops – dronă cu aripă fixă, dezvoltată cu sprijinul unor companii finanțate de fostul CEO Google, Eric Schmidt; Sting – quadcopter de mare viteză, produs de Wild Hornets, utilizat inclusiv pe dronele navale Magura; General Cherry – un alt producător ucrainean de interceptoare rapide, specializate în „vânătoarea” de Shahed-uri.

Ucraina speră că, dacă statele din Golf vor folosi interceptoare ucrainene în locul rachetelor Patriot, mai multe rachete PAC‑3 vor putea fi redirecționate către Ucraina, care are nevoie de ele pentru a se apăra de rachete de croazieră și balistice.