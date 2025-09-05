search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Zelenski cere trupe occidentale în Ucraina, ca garanție de securitate: „Ar trebui să vină cu miile"

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut ca mii de soldați occidentali să fie desfășurați în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate promise de aliați împotriva Rusiei. Propunerea vine în timp ce Vladimir Putin avertizează din nou că orice prezență militară străină pe teritoriul ucrainean va fi considerată „țintă legitimă”.

Zelenski cere trupe occidentale în Ucraina, ca garanţie de securitate FOTO: Profimedia
Zelenski cere trupe occidentale în Ucraina, ca garanţie de securitate FOTO: Profimedia

La o conferință de presă comună cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, desfășurată în vestul Ucrainei, Zelenski a subliniat că aceste trupe trebuie să fie numeroase. „Aceşti militari occidentali ar trebui să vină în Ucraina cu miile. Acesta este un fapt, dar încă mai trebuie discutate detaliile”, a declarat liderul de la Kiev, citat de Agerpres.

Declarația a venit după o nouă întâlnire a aliaților Ucrainei dedicată sprijinului militar și garanțiilor de securitate. Președintele francez Emmanuel Macron, gazda reuniunii, a anunțat că 26 de țări au promis o forță de „reasigurare” cu prezență „la sol, pe mare sau în aer”, care să garanteze securitatea Ucrainei în cazul unui acord de încetare a focului cu Rusia.

Reacția Moscovei

Kremlinul respinge însă ferm orice prezență militară străină pe teritoriul ucrainean. Putin a avertizat că Rusia va trata astfel de trupe ca ținte legitime. „Aceasta este una dintre cauzele originare ale conflictului, apropierea Ucrainei de NATO. Prin urmare, dacă apar trupe acolo, mai ales acum, în timpul acţiunilor militare, acestea vor fi ţinte legitime”, a spus președintele rus. El a adăugat că forțele străine vor rămâne o țintă pentru Rusia chiar și după un eventual acord de pace.

Posibilă zonă tampon supravegheată de SUA

O altă variantă discutată, potrivit unei relatări NBC News, ar fi ca Statele Unite să joace un rol central în monitorizarea unei zone tampon demilitarizate între Ucraina și Rusia. Zona ar putea fi securizată de trupe provenite din țări din afara NATO, precum Arabia Saudită sau Bangladesh.

Totuși, surse citate de postul american susțin că președintele Donald Trump este din ce în ce mai sceptic cu privire la șansele de a obține pacea în curând sau măcar de a organiza o întâlnire între Putin și Zelenski.

Negocieri fără rezultate concrete

Întâlnirile de nivel înalt impulsionate de Trump, după summitul său cu Putin din Alaska pe 15 august, nu au adus până acum un progres real spre încetarea războiului.

În timp ce Putin insistă asupra chestiunilor teritoriale, Zelenski exclude orice cedare de teritorii și mizează pe sprijinul occidental și pe garanții ferme de securitate, inclusiv trimiterea de trupe occidentale.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat poziția europeană: „Europenii nu fac decât să împiedice soluţionarea conflictului prin insistenţa lor de a trimite trupe de menţinere a păcii în Ucraina”, a declarat acesta.

Europa

