„Europa a ales războiul”. Viktor Orban, atac fulgerător la adresa Bruxelles-ului: „Ungaria susține suveranitatea”

Premierul ungar Viktor Orban a criticat dur Uniunea Europeană, acuzând-o că „a respins pacea și a ales războiul” în criza ucraineană, și a declarat că Ungaria va continua să se mențină neutră și să refuze politicile Bruxelles-ului privind migrația și normele de gen.

Într-un interviu difuzat în ultima zi din an, premierul Ungariei, Viktor Orban, a lansat un atac furibund la adresa Uniunii Europene, asemănând summiturile UE cu „consilii de război” și acuzând europenii că „au respins pacea și au ales războiul”.

Orban a precizat că Ungaria va continua politica de neutralitate și nu va adera la agenda Bruxelles-ului privind migrația, chestiunile de gen sau sprijinul militar acordat Ucrainei.

„Voi căuta un mandat pentru a menține Ungaria în afara războiului și a alianței de voință europeană”, a declarat premierul, adăugând că alegerile legislative din aprilie 2026 vor fi un „referendum decisiv” pentru viitorul politic al țării, potrivit Agerpres.

Premierul ungar a subliniat că stabilitatea Ungariei se bazează pe doi piloni: o economie fondată pe muncă și o societate centrată pe familie, valori pe care le consideră incompatibile cu modelul promovat de Bruxelles.

„Ungaria susține suveranitatea, politica pentru familie și economia bazată pe merite, nu migrația, ideologia de gen sau subordonarea față de UE”, a declarat Orban.

Referindu-se la politica SUA și Europa față de Ucraina, Orban a remarcat o divizare strategică.

„Între Statele Unite și Europa a apărut o diferență clară. În timp ce aliații europeni ai Ucrainei au continuat războiul, SUA au făcut eforturi pentru pace. Europenii au ales războiul și ne-au forțat să ne recalibrăm”, a spus Orban.

Premierul a mai spus că susținătorii europeni ai Ucrainei au intrat deja într-o „economie de război”, cu austeritate, creșterea taxelor și a datoriei publice.

Orban a avertizat că întrebarea cheie pentru 2026 este dacă Ungaria se va alătura „coaliției de voință” care sprijină Ucraina sau va rămâne neutră. El a subliniat că Ungaria nu dorește să părăsească alianța occidentală, dar vrea ca aceasta să fie „condusă de rațiune”.

Premierul a criticat și ascensiunea liderului opoziției, Peter Magyar, fost aliat, care a fondat partidul Tisza, pro-european și de centru-dreapta, sprijinit de Bruxelles.

Magyar a devenit principalul adversar politic al lui Orban, iar unele sondaje recente indică o posibilă întrecere a partidului Tisza față de Fidesz în intențiile de vot pentru alegerile viitoare.