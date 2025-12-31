Două state îi răspund cu aceeaşi monedă lui Donald Trump şi închid graniţele pentru cetățenii SUA, după ce acesta le-a inclus pe „lista neagră”

Două state răspund cu aceeași monedă măsurii administrației Trump și aplică restricții pentru cetățenii americani, în semn de reciprocitate, după includerea lor pe lista țărilor ai căror cetățeni nu vor mai putea obține vize în SUA începând cu 1 ianuarie.

Două state din Africa de Vest au anunțat că impun restricții de călătorie pentru cetățenii americani, ca reacție directă la decizia administrației Trump de a le include pe lista statelor ai căror cetățeni nu vor mai putea obține vize în Statele Unite începând cu 1 ianuarie 2026.

Este vorba despre Mali și Burkina Faso, care au emis comunicate separate prin ministerele lor de externe, explicând că măsurile sunt adoptate în spiritul reciprocității.

Guvernul din Burkina Faso a precizat că restricțiile sunt o reacție echivalentă la decizia Casei Albe și au scopul de a menține principiul egalității între state. Ministerul de Externe a subliniat că decizia vizează cetățenii americani și nu se aplică rezidenților permanenți legali, deținătorilor de vize existente, anumitor categorii speciale, cum sunt diplomații sau sportivii, sau persoanelor „a căror intrare servește interesele naționale ale țării”.

„În aplicarea principiului de reciprocitate, guvernul din Burkina Faso informează opinia publică naţională şi internaţională despre decizia sa de a le aplica cetăţenilor Statelor Unite ale Americii măsuri echivalente în materie de vize”, a transmis, miercuri, 31 decembrie, Ministerul de Externe din Burkina Faso, potrivit unui comunicat citat de apnews.

La rândul său, guvernul din Mali și-a exprimat regretul față de decizia SUA, arătând că o astfel de măsură a fost luată „fără cea mai mică consultare prealabilă”, accentuând tensiunile diplomatice generate de includerea țării pe lista de restricții de viză.

Decizia administrației Trump, anunțată pe 16 decembrie 2025, vizează mai multe state: pe lângă Mali și Burkina Faso, interdicțiile se aplică cetățenilor din Niger, Sudanul de Sud, Siria, Laos, Sierra Leone, precum și palestinienilor. Măsura a fost justificată de autoritățile americane ca fiind necesară pentru „protejarea securității Statelor Unite”.

Această listă nu este însă definitivă pentru toate categoriile: măsura prevede excepții pentru rezidenții permanenți legali, deținătorii de vize actuale, anumite categorii de vize speciale, precum cele pentru sportivi sau diplomați, dar și pentru persoanele „a căror intrare servește interesele naționale ale Statelor Unite”.

Mali și Burkina Faso nu sunt primele state care au reacționat astfel la interdicțiile de călătorie americane.

În urmă cu câteva zile, Niger a anunțat că a încetat să le emită vize cetățenilor americani, iar în luna iunie Ciad a suspendat temporar emiterea de vize pentru cetățenii SUA, ca răspuns la o listă anterioară de 12 țări afectate de restricțiile americane.

Aceste măsuri evidențiază o tendință tot mai vizibilă a unor state de a răspunde cu aceeaşi monedă interdicțiilor americane, aplicând principiul reciprocității în relațiile diplomatice și în politica de viză, ca reacție la deciziile care le afectează cetățenii.