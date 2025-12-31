Mesajul premierului Bolojan de Anul Nou: „Anul viitor putem depăși greutățile și construi un viitor mai bun pentru România”

Premierul Ilie Bolojan le-a transmis românilor un mesaj de Anul Nou, în care a făcut un bilanț al anului 2025 și și-a exprimat speranța pentru 2026.

În mesaj, premierul Ilie Bolojan subliniază provocările financiare și sociale cu care s-a confruntat România în 2025, dar și eforturile autorităților și ale cetățenilor pentru a depăși aceste dificultăți.

Totodată, Ilie Bolojan și-a exprimat speranța că anul 2026 va aduce progres și stabilitate pentru întreaga țară.

„Dragi români, Vă doresc multă sănătate și un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri. Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile, pentru răbdare și pentru sacrificiile făcute. Anul viitor am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România, țara noastră, un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun. La mulți ani! Dumnezeu să aibă în pază toți românii de pretutindeni!”, a scris Bolojan pe pagina sa de Facebook.