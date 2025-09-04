Summit tensionat la Paris: Frica de un nou asalt rusesc adâncește diviziunile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina

Pe fondul temerilor tot mai accentuate legate de o posibilă ofensivă rusă în estul Ucrainei, liderii europeni intensifică dialogul cu președintele Volodimir Zelenski. În centrul acestor discuții se află chestiunea garanțiilor de securitate post-conflict și rolul Statelor Unite în menținerea echilibrului regional. Potrivit agenției Bloomberg, care citează surse diplomatice, summitul de la Paris, organizat sub egida Franței, scoate la suprafață divergențele profunde dintre aliați.

În ultimele zile, informațiile privind o nouă concentrare de trupe rusești în apropierea orașului Pokrovsk, în estul regiunii Donețk, au generat îngrijorări la nivelul Consiliului de Securitate european. Potrivit președintelui ucrainean, Rusia a desfășurat în zonă aproximativ 100.000 de soldați, într-o tentativă prelungită de a încercui localitatea — un punct strategic de apărare aflat sub control ucrainean. Dacă Pokrovskul cade, drumul către Kramatorsk și Sloviansk — două orașe-cheie pentru controlul asupra întregii regiuni — rămâne deschis.

Summitul găzduit de Emmanuel Macron aduce la aceeași masă lideri din Franța, Țările de Jos, Polonia și Ucraina, în timp ce reprezentanții Marii Britanii, Italiei, Germaniei și emisarul special american, Steve Witkoff, participă în format online. Miza este una clară: conturarea unui cadru durabil de garanții pentru Ucraina în eventualitatea unei stabilizări a frontului sau a unui acord temporar.

Un punct sensibil rămâne poziția Washingtonului

În timp ce aliații europeni susțin că și-au atins limita în ceea ce privește sprijinul militar și financiar oferit Kievului, așteptările se îndreaptă acum spre administrația americană. Liderii UE cer angajamente clare, inclusiv posibile sancțiuni suplimentare la adresa Rusiei — un instrument pe care Casa Albă îl invocă, dar ezită să îl aplice.

Pe acest fond, declarațiile lui Donald Trump complică și mai mult ecuația. Deși președintele american și-a exprimat dorința de a încheia războiul „în termen de 24 de ore”, gestul său recent de a se întâlni cu Vladimir Putin în Alaska a fost perceput ca un mesaj ambiguu. Până în prezent, Trump a exclus trimiterea de trupe americane în Ucraina, dar s-a arătat dispus să susțină operațiuni de supraveghere aeriană și sprijin logistic.

Discuțiile din culisele summitului par să contureze o variantă de compromis: trimiterea de trupe europene pe teritoriul ucrainean doar după încheierea ostilităților. Chiar și această opțiune stârnește dezacorduri între statele membre. Kremlinul, previzibil, a catalogat ideea drept „o provocare inadmisibilă”, în timp ce Kievul mizează pe orice formă de prezență internațională care ar putea descuraja o reluare a ostilităților.

În ciuda temerilor occidentale, realitatea de pe front rămâne complicată: în ultimele 23 de luni, Rusia a reușit să ocupe doar aproximativ 1% din teritoriul ucrainean. Un rezultat obținut cu costuri umane și logistice uriașe, dar care nu reduce presiunea resimțită în capitalele europene — mai ales în pragul iernii.