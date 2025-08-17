Video Donald Trump se laudă cu summitul din Alaska, într-un videoclip publicat pe Truth Social: „Aș dori să le mulțumesc președintelui Putin și întregii sale echipe”

Președintele american Donald Trump a postat pe Truth Social un videoclip în care își glorifică întâlnirea cu Putin, deși discuțiile nu au dus la niciun acord concret.

Criticat la nivel mondial pentru eșecul răsunător al summitului din Alaska, Donald Trump continuă să se laude cu „reușita” întâlnirii. Președintele SUA a postat pe propria rețea de socializare, Truth Social, un videoclip editat, acompaniat de o coloană sonoră menită să glorifice întâlnirea sa cu Vladimir Putin.

În materialul video, Trump afirmă: „Cred că am avut o întâlnire foarte productivă. Au fost multe, multe puncte asupra cărora am căzut de acord. Pe majoritatea, aș spune. Chiar am făcut progrese extraordinare astăzi. Voi începe să dau câteva telefoane, să le spun ce s-a întâmplat. Dar am avut o întâlnire extrem de productivă și... s-a convenit asupra multor puncte. Aș dori să le mulțumesc președintelui Putin și întregii sale echipe. Vom împiedica uciderea a mii de oameni săptămânal, iar președintele Putin își dorește acest lucru la fel de mult ca mine. Așadar, din nou, domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc foarte mult și vom vorbi foarte curând și probabil ne vom revedea foarte curând”.

Întâlnirea din Alaska: fără acorduri concrete

Președinții Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri față în față în Alaska, cu intenția declarată de a căuta soluții pentru războiul din Ucraina. La finalul întâlnirii de circa trei ore, nu a fost semnat niciun acord și nu a fost dată publicității vreo concluzie clară.

Trump a declarat că a avut o întâlnire „foarte productivă” cu Putin, subliniind că între ei există o „relație fantastică”, dar a recunoscut că nu s-a ajuns la un acord de pace privind Ucraina. De partea sa, Vladimir Putin a menționat că Trump înțelege că Rusia are și ea „interese”.

La final, Trump i-a „mulțumit mult” lui „Vladimir” și i-a promis că „ne revedem curând”, la care Putin a răspuns că următoarea întâlnire ar putea avea loc la Moscova.