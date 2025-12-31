O parte dintre români vor plăti rate mai mici la creditele în lei în 2026. Estimările specialiştilor

O parte dintre români vor plăti rate mai mici la creditele în lei începând din primele luni ale anului 2026, după ce datele publicate de Banca Naţională a României arată o scădere a indicelui IRCC.

Finalul anului 2025 aduce perspective îmbucurătoare pentru o parte dintre românii cu credite în lei sau pentru cei care intenţionează să se împrumute în perioada următoare. Datele publicate de Banca Naţională a României (BNR) indică o scădere a indicelui IRCC, indicatorul de referinţă utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare şi de consum, evoluţie care se va reflecta în rate lunare mai mici începând cu primele luni ale anului 2026.

Astfel, potrivit datelor publicate miercuri de BNR, indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) a coborât la 5,68% pe an, de la 6,06%, nivelul publicat în urmă cu trei luni şi cel mai ridicat înregistrat până în prezent.

IRCC este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice aferente tranzacţiilor interbancare din trimestrul al III-lea al anului 2025. Începând cu 1 ianuarie 2026, valoarea IRCC aplicabilă creditelor în lei va fi de 5,685% pe an, în scădere faţă de nivelul actual de 6,06%.

Această valoare este stabilită pe baza tranzacţiilor efective din piaţa interbancară şi stă la baza recalculării dobânzilor variabile, la care se adaugă, conform contractelor de credit, marja fixă a fiecărei bănci.

Specialiştii din domeniul financiar estimează că reducerea IRCC se va traduce într-o scădere a ratelor lunare cu minimum 3% în cazul creditelor ipotecare, indiferent de durata împrumutului, momentul contractării sau suma accesată. În plus, analiştii anticipează că această reducere ar putea ajunge la aproximativ 3,5% în trimestrul următor.

Prognozele indică faptul că IRCC aplicabil de la 1 aprilie 2026 ar putea coborî şi mai mult, până la 5,57%, în condiţiile în care trendul de scădere a dobânzilor din piaţa interbancară se va menţine.

Simulare credit ipotecar

Pentru a înţelege concret cum se vor reflecta schimbările IRCC asupra ratelor, să luăm exemplul unui credit ipotecar de 300.000 de lei, pe 25 de ani, cu dobândă variabilă calculată ca IRCC plus o marjă bancară de 2,5%.

În prezent, cu IRCC la 6,06%, dobânda anuală totală este de aproximativ 8,56%, ceea ce generează o rată lunară de circa 2.430 de lei. Începând cu 1 ianuarie 2026, când IRCC va scădea la 5,685%, dobânda totală ar urma să fie de 8,185%, iar rata lunară va coborî la aproximativ 2.355 de lei, adică o reducere de 75 de lei pe lună, sau aproximativ 3,1%.

Dacă prognozele se confirmă și în aprilie 2026 IRCC ajunge la 5,57%, rata lunară ar putea scădea până la 2.330 de lei, economisind astfel aproximativ 100 de lei pe lună, respectiv 4% din valoarea actuală a ratei.

Această reducere va fi resimțită mai ales de cei cu credite mari și pe termen lung și se aplică automat la toate creditele cu dobândă variabilă calculate în funcție de IRCC, fiind influențată doar de marja băncii și eventualele comisioane suplimentare.

IRCC este calculat la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor zilnice de dobândă din trimestrul anterior, şi este aplicat de instituţiile de credit în trimestrul următor, motiv pentru care impactul asupra ratelor este resimţit cu un decalaj de câteva luni.

În paralel, indicele ROBOR la trei luni, utilizat pentru calculul dobânzilor la creditele de consum în lei cu dobândă variabilă acordate anterior introducerii IRCC, era 6,14% pe an, nivel similar cu cel din şedinţa precedentă, indicând o stagnare pe termen scurt.