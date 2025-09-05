Putin insistă ca Zelenski să meargă la Moscova pentru negocieri și promite „condiții de securitate 100%”

Liderul rus Vladimir Putin a declarat clar că nu intenționează să călătorească nicăieri pentru a purta discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, dar este dispus să se întâlnească la Moscova.

Putin a făcut aceste afirmații pe 5 septembrie, în cadrul sesiunii plenare a Forumului Economic Estic, a transmis purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, potrivit Pravda.ua.

„Partea ucraineană dorește această întâlnire și o propune. Eu am spus: «Sunt gata. Vă rog, veniți». Vom asigura cu siguranță condițiile pentru lucru și securitate. Garanție 100%”, a declarat Putin.

El a catalogat dorința Ucrainei de a organiza întâlnirea într-o țară terță drept „o cerere excesivă”.

„Dar dacă ni se spune: «Vrem să ne întâlnim cu voi, dar trebuie să veniți într-un anumit loc pentru această întrevedere», ei bine, mi se pare că sunt cereri pur și simplu exagerate la adresa noastră. Repet încă o dată: dacă cineva chiar dorește să se întâlnească cu noi, suntem pregătiți. Cel mai bun loc pentru aceasta este capitala Federației Ruse – orașul-erou Moscova”, a adăugat el.

Anterior, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov afirmase că liderul de la Kremlin l-a invitat pe Zelenski la Moscova „pentru negocieri, nu pentru capitulare”.

El a subliniat că „a fost propunerea lui Putin” și că „Moscova a văzut” că Zelenski a respins-o.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiga, a descris propunerea lui Putin de a se întâlni cu Zelenski la Moscova drept „inacceptabilă”.

Ulterior, Zelenski a declarat că Putin încearcă să amâne întâlnirea printr-o asemenea invitație. „Partenerii noștri americani ne-au informat că Putin m-a invitat la Moscova. Eu cred că, dacă vrei să împiedici o întâlnire, atunci mă inviți la Moscova”, a spus liderul ucrainean.