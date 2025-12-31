Moment neașteptat la Casa Albă: Trump a sunat-o pe o fostă „Miss Ucraina” în timpul discuțiilor cu Zelenski, dezvăluie presa americană

Negocierile tensionate dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, purtate la Casa Albă în luna august, au avut parte de un moment cu totul neașteptat, care a schimbat atmosfera din încăpere. Potrivit unei dezvăluiri publicate de The New York Times, președintele SUA a întrerupt discuțiile și a sunat-o pe Aleksandra Nikolaenko, fostă „Miss Ucraina”, pentru a o pune în legătură directă cu liderul de la Kiev.

Întâlnirea a avut loc pe 18 august, la scurt timp după controversata întrevedere Trump–Putin din Alaska. Zelenski ajunsese la Washington împreună cu mai mulți lideri europeni, încercând să-l convingă pe președintele american de riscurile unor eventuale concesii făcute Rusiei.

Potrivit surselor citate de publicația americană, discuția a luat o turnură informală când Trump le-a spus consilierilor săi că, pe vremea când deținea concursul „Miss Universe”, concurentele din Ucraina erau, de regulă, cele mai frumoase. „Femeile ucrainene sunt foarte frumoase”, ar fi exclamat liderul de la Casa Albă.

Replica lui Zelenski a venit prompt: „Știu. Sunt căsătorit cu una”.

Trump a continuat explicația, amintind că un vechi prieten de-al său, magnatul din Las Vegas Phil Ruffin, este căsătorit cu Alexandra Nikolaenko, fostă „Miss Ucraina”, pe care președintele american o cunoscuse în perioada concursurilor de frumusețe. Fără ezitare, Trump l-a sunat pe Ruffin, care i-a înmânat telefonul soției sale. La rândul său, Trump i-a întins receptorul lui Zelenski.

Timp de 10–15 minute, încăperea a amuțit. Președintele Ucrainei și fosta regină a frumuseții au vorbit în limba ucraineană, în timp ce restul participanților au așteptat în tăcere.

„Se simțea clar cum s-a schimbat atmosfera”, a relatat un oficial prezent la discuții. „Tensiunea a scăzut, oamenii au început să zâmbească. A fost un moment care a creat o legătură umană. L-a făcut pe Zelenski mai apropiat, mai uman, în ochii lui Trump.”

Efectul nu a întârziat să apară. O lună mai târziu, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, Donald Trump l-a descris public pe Volodimir Zelenski drept „un om mare”, care duce „o luptă infernală”.

Reamintim că cei doi lideri s-au reîntâlnit pe 28 decembrie, la reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago. La scurt timp după această întâlnire, Rusia a lansat acuzații privind o presupusă tentativă de atac asupra reședinței lui Vladimir Putin, fără a prezenta dovezi. Autoritățile de la Kiev au reacționat dur, acuzând Kremlinul că inventează astfel de scenarii pentru a sabota negocierile de pace.