Orașul lovit de blackout de Revelion: aproape un milion de locuințe fără electricitate. Oamenii au protestat bătând în oale și tigăi

De Revelion, aproape un milion de locuințe dintr-o metropolă au rămas fără curent electric, iar locuitorii au protestat bătând în oale și tigăi. Pana de curent a durat mai multe ore, afectând gospodării și afaceri în întreaga regiune.

Aproape un milion de clienți au rămas fără energie electrică miercuri dimineață în Buenos Aires și în zonele limitrofe, din cauza cererii ridicate de energie generată de valul de caniculă care afectează emisfera sudică.

Furnizorul privat Edesur a anunțat că alimentarea cu energie a fost restabilită treptat și că, până la prânz, doar câteva mii de clienți mai erau afectați de întrerupere.

Compania a precizat că a desfășurat o „operațiune specială” pentru remedierea penelor provocate de cererea excesivă de electricitate, temperaturile din zonă atingând aproape 30 de grade Celsius în cursul nopții, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Incidentul a coincis cu intrarea în vigoare a unei majorări de 2% a tarifelor la energie electrică, începând cu 1 ianuarie.

În timpul penei de curent, care a durat aproape patru ore, locuitorii și comercianții au bătut în oale și tigăi în semn de protest.

Autoritățile avertizează că cererea de energie va continua să crească miercuri, când temperaturile în capitala Argentinei ar putea ajunge până la 38 de grade Celsius, conform serviciului național de meteorologie.