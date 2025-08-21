Ploaie de drone și rachete asupra Ucrainei. Atacuri cu rachete Kalibr și Kinjal

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, cel mai puternic atac aerian asupra Ucrainei din ultima lună, lansând sute de drone și rachete asupra unor zone civile. O persoană a fost ucisă și 15 au fost rănite, au declarat joi oficiali ucraineni. Rusia a lansat asupra Ucrainei o ploaie de drone Shahed, rachete de croazieră Kalibr și rachete Kinjal, relatează presa ucraineană.

„Noaptea trecută, Ucraina a fost vizată de un atac combinat la scară largă: drone, rachete de croazieră și balistice, chiar și arme hipersonice”, a scris prim-ministrul Iulia Svyrydenko ape rețelele de socializare.

Forțele aeriene ale Ucrainei au declarat că Rusia a lansat 574 de drone și 40 de rachete, dintre care apărarea antiaeriană a interceptat 546 de drone și 31 de rachete.

În orașul Liov din vestul țării, o persoană a fost ucisă și alte două rănite în urma unui atac cu drone și rachete, a declarat guvernatorul regional Maksim Kozițki. Zeci de case au fost avariate, a adăugat el.

Miercuri seară, roiuri de drone Shahed au fost lansate din mai multe direcții. Deși inițial se credea că Kievul era ținta principală, Forțele Aeriene Ucrainene au clarificat ulterior că dronele se îndreptau în variate direcții.

La miezul nopții, corespondenții Kyiv Post din capitală au relatat că au auzit explozii și activarea apărării aeriene. Presa locală a relatat, de asemenea, explozii în Cernihiv, lângă granița cu Rusia.

În jurul orei 3 dimineața, au decolat mai multe avioane rusești MiG-31K, fiind urmate de lansări de rachete Kinjal spre regiunea Rivne, potrivit Forțelor Aeriene. Canalele de monitorizare au raportat, de asemenea, lansări de rachete de croazieră Kalibr din Marea Neagră.

De data aceasta, principalele ținte ale Rusiei au fost regiunile vestice. Au fost raportate explozii în Rivne, Liov, Luțk (regiunea Volin) și Mukacevo (regiunea Transcarpatia).

„Conform informațiilor preliminare, în urma atacului combinat cu drone și rachete de croazieră, o persoană a fost ucisă și două au fost rănite. Zeci de clădiri rezidențiale au suferit avarii”, a declarat guvernatorul Liovului, Maksim Kozițki.

În orașul de graniță Mukacevo, lângă Ungaria și Slovacia, autoritățile locale au raportat că o rachetă a lovit o întreprindere. Serviciile de salvare au ajuns la fața locului, iar locuitorii au fost îndemnați să țină ferestrele închise din cauza aerului toxic provocat de impact.

„Rugăm pe toată lumea să închidă bine ferestrele și să nu iasă afară decât dacă este absolut necesar”, a declarat consiliul local.

La ora 7:15 dimineața, cel puțin 12 persoane au fost confirmate rănite. Zece au fost transportate la spital cu ambulanța, în timp ce alte două au solicitat ajutor pe cont propriu. Cinci pacienți rămân spitalizați, dintre care unul a fost transferat la un spital regional. Toți sunt în stare stabilă.

În plus, forțele rusești au lansat două atacuri asupra Zaporijie avariind locuințe și instalații industriale, potrivit guvernatorului regional Ivan Fedorov. Nu au fost raportate victime.

Șeful Biroului Prezidențial, Andri Iermak, a scris pe Telegram, distribuind o fotografie:

„Rusia a efectuat un atac asupra Liovului - a folosit rachete Shahed și rachete. O persoană a fost ucisă. Multe case civile au fost avariate. Putin vorbește despre pace, dar nu face niciun pas pentru a o realiza.”

Potrivit lui Yermak, președintele rus încearcă în schimb să câștige timp și să continue războiul.

„În loc de soluții reale, există atacuri asupra civililor. Nu există nicio logică în asta – doar dorința de a ucide. Lucrăm cu partenerii pentru a opri crimele”, a adăugat el.

Conform cifrelor oficiale, este a fost al treilea atac aerian ca amploare lansat de Rusia în acest an în ceea ce privește numărul de drone și al optulea ca amploare în ceea ce privește numărul de rachete. Majoritatea acestor atacuri rusești au vizat zone civile.