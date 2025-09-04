search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ce ascunde Rusia sub Muntele Iamantau. Complexul secret de dimensiunea Washingtonului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Rusia ascunde sub Muntele Iamantau un complex secret de peste 1.000 km pătrați, rezistent la atacuri nucleare, destinat comenzii și cercetării armelor și tehnologiilor avansate, accelerând cursa globală a înarmării.

Rusia deține un completx secret de mărimea Washingtonului FOTO Shutterstock
Rusia deține un completx secret de mărimea Washingtonului FOTO Shutterstock

Fostul președinte al Federației Ruse și vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a amenințat Statele Unite cu un atac nuclear, care ar fi lansat de sistemul „Mână Moartă”. Un analist de la The National Interest a explicat în ce buncăr secret ar putea fi ascuns sistemul rusesc pentru a răspunde unui atac american și a clarificat dacă americanii au un analog, scrie Focus.ua.

Articolul, intitulat „Ce se întâmplă cu adevărat la «Area 51» a Rusiei?”, discută despre facilitățile militare secrete ale Federației Ruse din Munții Urali și despre „Obiectul 51” din Statele Unite, care este probabil răspunsul american la amenințările nucleare ale Kremlinului încă din era sovietică.

Nota recentă a lui Ross Coalhart, în NewsNation, conform căreia Marina SUA și-a informat conducerea superioară despre facilitățile rusești de la Iamantau, cunoscute de americani drept „Zona 51 a Rusiei”, nu ar trebui să surprindă. Nici aluziile lui Putin conform cărora Federația Rusă dispune de tehnologii militare destul de exotice în cazul în care războiul din Ucraina se va intensifica, mai notează publicația.

Complexul se află în apropiere de Ucraina FOTO Focus.ua
Complexul se află în apropiere de Ucraina FOTO Focus.ua

Ce se știe despre facilitățile de la Muntele Iamantau

Facilitatea de la Muntele Iamantau, situată adânc în Munții Urali, în Bashkortostan, Rusia, este una dintre cele mai secrete facilități militare din lume. Acest complex subteran este rezultatul strategiei nucleare din Războiul Rece și al tehnologiilor militare moderne. Construit sub Muntele Iamantau, cel mai înalt vârf din Uralii de Sud, cu 1.640 metri, complexul simbolizează angajamentul Rusiei de a asigura supraviețuirea comandamentului său în contextul tensiunilor geopolitice.

Se estimează că facilitățile acoperă peste o mie de kilometri pătrați – aproximativ cât Washington, D.C. – cu mai multe niveluri care coboară până la 900 de metri adâncime. Este situat în apropierea orașului închis Mizhgirya (fost Beloretsk-16) și este deservit de linii feroviare, autostrăzi și personal special.

Oficialii ruși au oferit explicații vagi și contradictorii pentru facilitățile de la Muntele Iamantau, susținând că sunt folosite pentru minerit, depozitarea alimentelor sau comori naționale rusești. Totuși, serviciile de informații americane cred că este un centru de comandă și control nuclear, similar complexului american Cheyenne Mountain din Colorado. Există chiar speculații că facilitățile găzduiesc sistemul „Mână Moartă”, un dispozitiv de tip care ar lansa automat rachete nucleare asupra Statelor Unite dacă ar pierde contactul cu Kremlinul.

Citește și: Poate face față NATO forțelor reunite ale Chinei, Rusiei și Coreei de Nord?

Fiind construit sub un munte, complexul este rezistent la atacuri nucleare și la impulsurile electromagnetice (EMI) rezultate din explozii nucleare. Roca de cuarț a muntelui ar putea facilita experimente pentru crearea unor tehnologii de comunicații securizate și fără interferențe, necesare pentru ghidarea rachetelor hipersonice precum sistemele Avangard sau Kinzhal.

Pe lângă funcțiile de comandă, Iamantau ar putea fi un loc de cercetare și dezvoltare în domeniul războiului cibernetic și al contramăsurilor electronice. Izolarea subterană creează condiții ideale pentru testarea sistemelor de apărare bazate pe inteligență artificială sau criptografie cuantică, protejându-le de supravegherea prin satelit și spionaj. Rapoarte indică că complexul ar putea găzdui până la 60.000 de persoane, cu energie, apă și filtrare a aerului independente, permițând operațiuni prelungite în timpul conflictelor.

FOTO Focus.ua
FOTO Focus.ua

O amenințare pentru securitatea SUA

Facilitatea Iamantau reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea națională a SUA. Prin creșterea supraviețuirii comandamentului nuclear rus, subminează strategiile americane de lansare a unui atac destinat distrugerii guvernului. Proiectată să reziste atacurilor nucleare directe, crește capacitatea Moscovei de a lansa un al doilea atac, complicând negocierile privind controlul armamentului, cum ar fi un nou tratat privind forțele nucleare cu rază intermediară. Secretul în jurul facilității amplifică îngrijorările SUA legate de dezvoltările militare ascunse.

Citește și: Trump îl amenință pe Putin că „ceva se va întâmpla” dacă nu răspunde așteptărilor sale privind Ucraina

Au existat deja activități neobișnuite în SUA în jurul contractorului de apărare Lockheed Martin și a proiectului extrem de scump și secret pe care îl derulează — atât de secret încât directorii Lockheed sunt obligați legal să rețină detalii despre această armă incredibilă față de acționarii companiei, conform legilor americane privind secretele de stat. Acest program american clasificat și exotic ar putea fi un răspuns la ceea ce Pentagonul și serviciile americane de informații cred că se întâmplă la facilitățile rusești de sub Muntele Iamantau.

Pe scurt, Pentagonul păstrează totul despre facilități și despre ce se întâmplă acolo secret. În absența unor informații precise despre Iamantau, au apărut zvonuri senzaționale care, involuntar, ajută la protejarea adevăratelor secrete ale complexului, mascându-le cu titluri despre activități extraterestre.

Realitatea este mult mai banală. Facilitățile sunt situate în apropierea celor mai importante centre de dezvoltare a armelor nucleare din Rusia. Este un loc ideal pentru experimente cu tehnologii avansate care ar putea submina dominația globală a SUA. Aici Rusia își construiește capabilitățile militare high-tech. Iar decizia Marinei de a monitoriza acest complex pare foarte bine gândită.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate
stirileprotv.ro
image
Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru o zodie, până pe 7 septembrie: „Niște penalizări ale Universului”
gandul.ro
image
18 români infectați cu West Nile în această vară, majoritatea din București. Recomandarea autorităților
mediafax.ro
image
Transfer în Cluj între CFR și ”U” pe final de mercato! Pe cine vrea să aducă Ioan Ovidiu Sabău în locul lui Thiam. Exclusiv
fanatik.ro
image
La TVR nu e austeritate. Șeful instituției, zbor la business class și cazare de lux la hotel de cinci stele
libertatea.ro
image
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
"Șocant". Arbitră lovită peste față de un fotbalist, în văzul tuturor! Imaginile fac înconjurul lumii
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Lovitură de teatru în cazul Denisei, românca moartă din Italia. Ce cred acum anchetatorii despre principalul suspect
antena3.ro
image
Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
observatornews.ro
image
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Care ar fi, de fapt, cauza tragediei din Lisabona. Primele informații din anchetă
kanald.ro
image
Anunțul de la RetuRO pentru toți românii despre recuperarea garanției pentru ambalaje. Ce se schimbă pentru consumatori
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
💔Încă o veste ȘOCANTĂ în showbizul românesc! 🤯 Alt cuplu s-a DESPĂRȚIT! Artistul tocmai își ceruse iubita în căsătorie și se pregăteau de nuntă!
romaniatv.net
image
Câți pensionari erau înregistrați în august 2025 în România. Care este pensia medie
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?
click.ro
image
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?

OK! Magazine

image
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America

Click! Pentru femei

image
„Prieteni cu beneficii”. Ce presupune acest aranjament intim dintre Harry Style și Zoe Kravitz?

Click! Sănătate

image
Eclipsa totală de Lună din 7 septembrie aduce schimbări profunde: 2 zodii vor fi foarte afectate