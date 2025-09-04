Ce ascunde Rusia sub Muntele Iamantau. Complexul secret de dimensiunea Washingtonului

Rusia ascunde sub Muntele Iamantau un complex secret de peste 1.000 km pătrați, rezistent la atacuri nucleare, destinat comenzii și cercetării armelor și tehnologiilor avansate, accelerând cursa globală a înarmării.

Fostul președinte al Federației Ruse și vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a amenințat Statele Unite cu un atac nuclear, care ar fi lansat de sistemul „Mână Moartă”. Un analist de la The National Interest a explicat în ce buncăr secret ar putea fi ascuns sistemul rusesc pentru a răspunde unui atac american și a clarificat dacă americanii au un analog, scrie Focus.ua.

Articolul, intitulat „Ce se întâmplă cu adevărat la «Area 51» a Rusiei?”, discută despre facilitățile militare secrete ale Federației Ruse din Munții Urali și despre „Obiectul 51” din Statele Unite, care este probabil răspunsul american la amenințările nucleare ale Kremlinului încă din era sovietică.

Nota recentă a lui Ross Coalhart, în NewsNation, conform căreia Marina SUA și-a informat conducerea superioară despre facilitățile rusești de la Iamantau, cunoscute de americani drept „Zona 51 a Rusiei”, nu ar trebui să surprindă. Nici aluziile lui Putin conform cărora Federația Rusă dispune de tehnologii militare destul de exotice în cazul în care războiul din Ucraina se va intensifica, mai notează publicația.

Ce se știe despre facilitățile de la Muntele Iamantau

Facilitatea de la Muntele Iamantau, situată adânc în Munții Urali, în Bashkortostan, Rusia, este una dintre cele mai secrete facilități militare din lume. Acest complex subteran este rezultatul strategiei nucleare din Războiul Rece și al tehnologiilor militare moderne. Construit sub Muntele Iamantau, cel mai înalt vârf din Uralii de Sud, cu 1.640 metri, complexul simbolizează angajamentul Rusiei de a asigura supraviețuirea comandamentului său în contextul tensiunilor geopolitice.

Se estimează că facilitățile acoperă peste o mie de kilometri pătrați – aproximativ cât Washington, D.C. – cu mai multe niveluri care coboară până la 900 de metri adâncime. Este situat în apropierea orașului închis Mizhgirya (fost Beloretsk-16) și este deservit de linii feroviare, autostrăzi și personal special.

Oficialii ruși au oferit explicații vagi și contradictorii pentru facilitățile de la Muntele Iamantau, susținând că sunt folosite pentru minerit, depozitarea alimentelor sau comori naționale rusești. Totuși, serviciile de informații americane cred că este un centru de comandă și control nuclear, similar complexului american Cheyenne Mountain din Colorado. Există chiar speculații că facilitățile găzduiesc sistemul „Mână Moartă”, un dispozitiv de tip care ar lansa automat rachete nucleare asupra Statelor Unite dacă ar pierde contactul cu Kremlinul.

Fiind construit sub un munte, complexul este rezistent la atacuri nucleare și la impulsurile electromagnetice (EMI) rezultate din explozii nucleare. Roca de cuarț a muntelui ar putea facilita experimente pentru crearea unor tehnologii de comunicații securizate și fără interferențe, necesare pentru ghidarea rachetelor hipersonice precum sistemele Avangard sau Kinzhal.

Pe lângă funcțiile de comandă, Iamantau ar putea fi un loc de cercetare și dezvoltare în domeniul războiului cibernetic și al contramăsurilor electronice. Izolarea subterană creează condiții ideale pentru testarea sistemelor de apărare bazate pe inteligență artificială sau criptografie cuantică, protejându-le de supravegherea prin satelit și spionaj. Rapoarte indică că complexul ar putea găzdui până la 60.000 de persoane, cu energie, apă și filtrare a aerului independente, permițând operațiuni prelungite în timpul conflictelor.

O amenințare pentru securitatea SUA

Facilitatea Iamantau reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea națională a SUA. Prin creșterea supraviețuirii comandamentului nuclear rus, subminează strategiile americane de lansare a unui atac destinat distrugerii guvernului. Proiectată să reziste atacurilor nucleare directe, crește capacitatea Moscovei de a lansa un al doilea atac, complicând negocierile privind controlul armamentului, cum ar fi un nou tratat privind forțele nucleare cu rază intermediară. Secretul în jurul facilității amplifică îngrijorările SUA legate de dezvoltările militare ascunse.

Au existat deja activități neobișnuite în SUA în jurul contractorului de apărare Lockheed Martin și a proiectului extrem de scump și secret pe care îl derulează — atât de secret încât directorii Lockheed sunt obligați legal să rețină detalii despre această armă incredibilă față de acționarii companiei, conform legilor americane privind secretele de stat. Acest program american clasificat și exotic ar putea fi un răspuns la ceea ce Pentagonul și serviciile americane de informații cred că se întâmplă la facilitățile rusești de sub Muntele Iamantau.

Pe scurt, Pentagonul păstrează totul despre facilități și despre ce se întâmplă acolo secret. În absența unor informații precise despre Iamantau, au apărut zvonuri senzaționale care, involuntar, ajută la protejarea adevăratelor secrete ale complexului, mascându-le cu titluri despre activități extraterestre.

Realitatea este mult mai banală. Facilitățile sunt situate în apropierea celor mai importante centre de dezvoltare a armelor nucleare din Rusia. Este un loc ideal pentru experimente cu tehnologii avansate care ar putea submina dominația globală a SUA. Aici Rusia își construiește capabilitățile militare high-tech. Iar decizia Marinei de a monitoriza acest complex pare foarte bine gândită.