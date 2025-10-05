search
Polonia a ridicat avioanele de luptă de la sol, după un atac rusesc în regiunea Zaporojie, soldat cu uciderea unei femei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Un nou val de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei a provocat moartea unei femei și pagube majore în regiunea Zaporojie, în timp ce Polonia și-a ridicat nivelul de alertă militară, temându-se de extinderea conflictului în apropierea granițelor sale.

Locatarii s-au întors în blocul bombardat sâmbătă naopte. FOTO: Facebook/Ivan Fedorov
Locatarii s-au întors în blocul bombardat sâmbătă naopte. FOTO: Facebook/Ivan Fedorov

Un atac rusesc desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra regiunii Zaporojie, în sud-estul Ucrainei, a dus la moartea unei femei și la rănirea altor nouă persoane. Informația a fost confirmată de autoritățile locale, care au descris incidentul ca fiind un „atac combinat”. Guvernatorul regiunii, Ivan Fedorov, a publicat imagini cu o clădire de locuințe avariată, ilustrând violența exploziei.

Impactul atacurilor nu s-a limitat doar la victime umane: peste 73.000 de locuitori din zonă au rămas fără electricitate în dimineața zilei de duminică, din cauza distrugerilor cauzate de bombardamente, relatează Reuters.

În acelai timp, orașul Lvov, situat în vestul Ucrainei, la aproximativ 70 de kilometri de granița cu Polonia, a fost și el afectat. Primarul Andri Sadovîi a vorbit despre un „atac masiv” care a dus la întreruperi de curent și la perturbarea transportului public în mai multe cartiere.

În jurul orei 03:00 GMT, Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat că întreg teritoriul țării se află sub risc de noi lovituri aeriene, inclusiv cu drone și rachete, lansate de armata rusă.

Polonia şi-a ridicat nivelul de alertă

Ca reacție la tensiunile din apropiere, armata poloneză a anunțat că a mobilizat avioane militare și a activat sistemele de apărare aeriană, ridicând nivelul de alertă în regiunile din estul țării.

„Avioane poloneze şi aliate operează în spaţiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană şi de recunoaştere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a comunicat comandamentul operațional al forțelor armate poloneze.

Pe măsură ce se apropie sezonul rece, Rusia își intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, semnalând o nouă etapă a confruntării din regiune.

Europa

