Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Cum își adaptează Rusia tacticile în materie de drone la cele mai noi inovații ucrainene

Război în Ucraina
Publicat:

Rusia își echipează cele mai ieftine drone cu camere, un semn al adaptării prompte la eforturile Ucrainei de a dezvolta interceptoare eficiente contra dronelor de tip Shahed, relatează Business Insider.

Unitatea ucraineană Wu Samurai, o formațiune a Brigăzii 117 Mecanizate, specializată în războiul anti-drone, a publicat marți o înregistrare ce surprinde o dronă Gerbera zburând cu camere de supraveghere instalate în partea din spate. Varianta Gerbera este inspirată de dronele iraniene Shahed și se numără printre cele mai ieftine vehicule fără pilot ale Rusiei, care sunt folosite adesea ca momeală în atacuri de amploare asupra Ucrainei.

Filmarea a fost realizată de o dronă inteceptoare, proiectată pentru a vâna dronele rusești de mari dimensiuni, și arată două camere orientate diferit, una în sus, iar alta spre ceea se află în fața dronei.

Potrivit canalul Wu Samurai Telegram, drona interceptoare a lovit cu succes drona.

„Gerbera a fost surprinsă într-o manevră de evitare cu două camere montate în spate - nu a ajutat”, a scris unitatea. Nu este clar exact când și unde au fost filmate imaginile. Regimentul 117 a luptă în Donețk.

Clipul ce suprinde una dintre cele mai ieftine platforme rusești, întâlnită acum frecvent în război, este un semn în plus că Rusia ar putea încerca să extindă o tactică de conservare a dronelor pe care Moscova a încercat-o anterior pe sisteme fără echipaj uman mai scumpe, notează Business Insider.

În ultimele luni, trupele ucrainene au raportat din ce în ce mai frecvent întâlniri cu drone de recunoaștere rusești, precum Supercam, echipate cu senzori sau camere menite să ajute platformele aeriene să evite interceptoarele.

Pe 7 septembrie, proeminentul blogger ucrainean specializat în drone, Serhii „Flash” Beskrestnov, a postat un videoclip cu ceea ce a numit a fi un detector de semnal radio produs în serie, descoperit pe o dronă Supercam. Beskrestnov a explicat că, odată ce Supercam detectează un semnal radio exterior- semnalând că o altă dronă este probabil în apropiere - este programată să se angajeze în manevre de evitare.

În ceea ce privește o mare parte dintre dronele de recunoaștere, asta înseamnă de regulă plonjarea instantanee pentru a lua viteză și a se distanța de un interceptor.

Rusia se adaptează la dronele ucrainene

Pe de altă parte, drone de recunoaștere precum  Zala și Supercam sunt mult mai scumpe decât Gerbera, produsă la un cost de 10.000 de dolari, conform estimărilor oficialilor ucraineni din 2024. Drona mai ieftină este frecvent folosită ca momeală pentru Shahed, iar Rusia o lansează în roiuri puternice de sute de aparate pentru a copleși apărarea aeriană ucraineană.

Ca răspuns, Ucraina și-a consolidat forțele antiaeriene prin dezvoltarea de drone FPV low-cost pentru a vâna și a se izbi în dronele de tip Shahed.

Considerate un concept de nișă, inovator, în urmă cu doar doi ani, interceptoarele au fost prioritizate la finele anului, pe măsură ce Rusia și-a intensificat atacurile cu drone. Actualmente Kievul își propune să ajungă la o producție  anuală de un milion de interceptoare.

Clipul Wu Samurai arată că, drept răspuns, Rusia își echipează chiar și cele mai ieftine vehicule fără pilot cu echipamente de evitare a atacurilor, un indiciu al importanței pe care o capătă dronele interceptoare în război.

Dacă vor fi implementate pe scară largă pe drone de atac cu rază lungă de acțiune și momeli, camerele din spate și detectoarele radio ar putea pune noi dificultăți piloților de din Ucraina. Cu tehnologia actuală, piloții de drone trebuie să fie oricum deja suficient de abili pentru a identifica și urmări drone Shahed și Gerbera într-un mediu tridimensional vast.

Tacticile schimbătoare de tip Gerbera ale Moscovei ar putea avea implicații dincolo de Ucraina, pe măsură ce Occidentul studiază la rândul său modalități de combatere a sistemelor fără echipaj uman de acest fel. La începutul acestei luni, Polonia și NATO au declarat că au doborât mai multe drone rusești care au intrat ilegal în spațiul aerian polonez.

Deși Varșovia a dezvăluit puține lucruri despre platformele și armele folosite pentru distrugerea dronelor, este foarte probabil ca alianța să fi folosit rachete aer-aer scumpe pentru a viza dronele Gerbera.

Astfel că pe 18 septembrie, Polonia a semnat un memorandum de cooperare cu Ucraina, care include și studierea modului în care Kievul desfășoară apărarea aeriană cu costuri reduse.

Rusia

