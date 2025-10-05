Rusia atacă Ucraina cu sute de drone și zeci de rachete. Volodimir Zelenski solicită închiderea spraţiului aerian și cere ajutor internaţional

În urma unei noi serii de atacuri aeriene de proporții asupra Ucrainei, Volodimir Zelenski face apel la închiderea completă a spațiului aerian al țării și cere sprijin din partea SUA și a Europei pentru a contracara „terorismul aerian” orchestrat de Moscova.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat un nou apel către comunitatea internațională, solicitând închiderea totală a spațiului aerian al Ucrainei, în contextul intensificării atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă, potrivit Antena3.

Într-un mesaj distribuit pe platforma X el a făcut un bilanț după bombardamentele masive asupra mai multor regiuni din țară în cursul nopții de sâmbătă spre duminică.

Potrivit liderului de la Kiev, Rusia a declanșat un atac combinat de amploare în noaptea de sâmbătă spre duminică, folosind o gamă largă de arme, de la drone la rachete de croazieră.

„Noaptea trecută, Ucraina a fost din nou ținta unui atac combinat al Rusiei - peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac. Rușii au lovit cu rachete de croazieră, 'shaheds' și Kinzhals, printre altele”, a transmis Volodimir Zelenski.

Printre regiunile vizate de bombardamente se numără Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporojie, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odesa și Kirovohrad. Bilanțul preliminar indică cel puțin cinci persoane decedate și aproximativ zece răniți în urma acestor atacuri.

„Primesc în mod constant rapoarte de la ministrul afacerilor interne, Ihor Klymenko, și de la ministrul dezvoltării comunităților și teritoriilor, Oleksii Kuleba, de la șefii administrațiilor militare regionale și de la directorul general al Naftogaz, Sergii Koretskyi. Mă aștept ca oficialii guvernamentali să acționeze rapid și eficient pentru a elimina consecințele acestui atac în regiunile afectate”, a mai scris el.

În mesajul său, Zelenski a atras atenția asupra faptului că infrastructura civilă rămâne una dintre țintele preferate ale armatei ruse, un atac sistematic menit să destabilizeze viața de zi cu zi a populației ucrainene.

„Astăzi, rușii au vizat din nou infrastructura noastră - tot ceea ce asigură o viață normală pentru poporul nostru”, acuză Volodimir Zelenski.

Pe acest fundal tensionat, liderul de la Kiev a insistat asupra necesității unui răspuns internațional mai ferm și mai rapid. El a cerut implementarea integrală și accelerată a acordurilor de apărare, cu accent pe sistemele de apărare antiaeriană, în vederea reducerii riscului de atacuri aeriene.

„Avem nevoie de mai multă protecție și de o punere în aplicare mai rapidă a tuturor acordurilor de apărare, în special în ceea ce privește apărarea aeriană, pentru a priva acest terorism aerian de orice sens”, a mai spus el, completând: „Un armistițiu unilateral în spațiul aerian este posibil și tocmai acesta ar putea deschide calea către o diplomație reală.”

În încheiere, președintele ucrainean a transmis un mesaj clar partenerilor occidentali, cerând o reacție hotărâtă pentru a-l opri pe Vladimir Putin: „America și Europa trebuie să acționeze pentru a-l opri pe Putin”.

Închiderea spațiului aerian solicitată de Zelenski ar presupune suspendarea completă a traficului civil, inclusiv închiderea tuturor aeroporturilor funcționale din Ucraina, măsură ce ar reflecta o stare de urgență generalizată și o strategie de apărare concentrată exclusiv pe protejarea teritoriului în fața atacurilor rusești.