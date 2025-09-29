Zelenski acuză Rusia că lansează drone din petroliere și cere blocarea Mării Baltice: „Merită o presiune cu adevărat puternică”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că Rusia utilizează petroliere pentru a lansa drone „împotriva țărilor europene” și a cerut aliaților să închidă Marea Baltică pentru flota rusă sau cel puțin pentru „flota fantomă” folosită pentru a evita sancțiunile internaționale.

„În aceste săptămâni, în timp ce se desfășura Adunarea Generală a ONU, Rusia a folosit literalmente fiecare zi, fiecare oră pentru a ataca Ucraina. Atacuri perfide. Și asta definește Rusia – ceea ce face, nu ceea ce spune sau transmite ca semnale în întreaga lume. A respins toate propunerile de pace sincere și merită o presiune cu adevărat puternică”, a declarat Zelenski, scrie Sky News.

Liderul de la Kiev a făcut apel la Europa să adopte un nou pachet de sancțiuni care să vizeze comerțul energetic și flota de tancuri petroliere ale Rusiei.

Îngrijorările vin în contextul unor incursiuni rusești recente: pe 10 septembrie, armata poloneză a anunțat că a doborât mai multe drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei, iar pe 13 septembrie o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României.

Zelenski avertizează că Rusia pregătește un război cu altă țară europeană

Președintele Volodimir Zelenski avertizează că Rusia ar putea începe un nou război cu altă țară europeană, având în vedere incidentele din ultima vreme, când drone rusești au pătruns în spațiul aerian al unor țări NATO.

„Putin nu va aștepta să își termine războiul din Ucraina. Va deschide o altă direcție. Nimeni nu știe unde. Dar asta își dorește”, a declarat el.