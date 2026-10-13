Zelenski acuză lipsa avertismentelor occidentale înaintea atacului rusesc asupra Kievului. Cinci rachete au lovit infrastructura civilă

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Ucraina nu a primit avertismente prealabile din partea partenerilor occidentali înaintea unui atac rusesc cu rachete balistice asupra Kievului. Liderul de la Kiev a precizat că informațiile privind lansările de rachete sunt esențiale pentru salvarea de vieți.

În noaptea de luni spre marți, Rusia nu a lovit ținte energetice ucrainene. Foto: X/@ZelenskyyUa

Potrivit lui Zelenski, cinci rachete au lovit infrastructura civilă în cadrul atacului pe care l-a descris drept „deosebit de abject”, în noaptea de luni spre marți. Alertele aeriene au fost declanșate luni seară abia după ce mai multe explozii se auziseră deja în oraș.

„Informațiile privind lansările de rachete balistice rusești ajută la salvarea de vieți, iar aceasta este una dintre cele mai critice probleme”, a transmis președintele ucrainean pe platforma X.

Forțele aeriene ucrainene au confirmat că nu au primit avertizările obișnuite înaintea atacului și au anunțat că investighează circumstanțele. Zelenski nu a făcut însă o legătură directă între lipsa informațiilor și presiunile exercitate de Statele Unite asupra Kievului.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a declarat că Ucraina continuă să primească informații militare americane. El a explicat că întârzierea avertizărilor ar fi fost legată de particularitățile armamentului folosit de Rusia.

Presiuni americane pentru oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești

Potrivit Reuters și altor relatări din presa internațională, oficiali americani ar fi amenințat că vor întrerupe schimbul de informații și vânzările de arme către Ucraina dacă aceasta nu oprește atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia.

Presiunile vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat duminică un „armistițiu energetic”. Zelenski a afirmat că Ucraina nu a mai atacat rafinării rusești de la acel anunț.

În noaptea de luni spre marți, Rusia nu a lovit ținte energetice ucrainene, pentru prima dată de la anunțul lui Trump, însă a atacat infrastructura de transport și logistică folosind rachete balistice și drone. Nu este clar dacă Moscova a evitat în mod deliberat obiectivele energetice. Luni, șase astfel de obiective fuseseră lovite.

Ucraina se bazează pe informațiile americane

Experții avertizează că aliații europeni au capacități limitate de a înlocui sistemele americane de avertizare timpurie privind atacurile cu rachete. Fabian Hoffmann, expert în rachete la Institutul Norvegian pentru Studii de Apărare, a explicat că Ucraina depinde de sistemele spațiale americane cu senzori în infraroșu, ale căror capacități sunt greu de egalat.

Între timp, atacurile rusești au continuat să facă victime. Patru persoane au fost ucise în urma loviturilor asupra orașului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina, iar zeci de oameni au fost răniți în diferite regiuni ale țării, potrivit oficialilor ucraineni.

Ministrul Andrii Sîbiha a susținut că presiunile Washingtonului demonstrează că Ucraina dispune de instrumente prin care poate influența evoluția conflictului. La rândul său, Zelenski a declarat că Kievul este pregătit să adopte măsuri reciproce pentru reducerea tensiunilor și a cerut partenerilor săi să intensifice presiunile asupra Rusiei.