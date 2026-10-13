 Zelenski, prins între Trump și Putin. Dacă ripostează, Ucraina riscă să piardă sprijinul american | adevarul.ro
search
Marți, 13 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Zelenski, prins între Trump și Putin. Dacă ripostează, Ucraina riscă să piardă sprijinul american

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu o alegere dificilă în relația cu Donald Trump: dacă îi contestă deschis deciziile, riscă să piardă sprijinul militar și informațional al Statelor Unite. Dacă acceptă însă condițiile impuse de liderul american, Ucraina s-ar putea trezi într-o poziție și mai vulnerabilă în războiul cu Rusia.

Dilema lui Zelenski în relația cu Trump.
Dilema lui Zelenski în relația cu Trump. Foto: AFP

Tensiunile au crescut după ce Trump a anunțat un acord important pentru importul a milioane de tone de motorină din Rusia, care ar presupune ridicarea unor sancțiuni impuse Moscovei. Decizia a provocat nemulțumire în Ucraina, în condițiile în care țara continuă să fie ținta atacurilor rusești cu drone și rachete, iar numărul victimelor civile este în creștere, notează Politico. 

Zelenski a calificat inițiativa drept „o decizie slabă” și „un cadou pentru Putin”, argumentând că veniturile obținute de Rusia din vânzarea combustibilului ar putea contribui la finanțarea războiului.

În replică, liderul ucrainean a aprobat noi atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești, în pofida avertismentelor venite de la Washington. Trump le-a cerut ucrainenilor să își schimbe liderul și a transmis că Zelenski ar trebui să oprească loviturile asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

Zelenski își asumă riscuri prin confruntarea cu Trump

Tonul mai ferm al președintelui ucrainean reflectă nemulțumirea acumulată la Kiev față de abordarea administrației americane. În ultimele luni, Zelenski a criticat inclusiv ritmul în care aliații europeni oferă sprijin Ucrainei și a intrat în dispute publice cu premierul ungar Viktor Orbán.

În același timp, capacitatea Ucrainei de a dezvolta și utiliza drone și rachete a sporit încrederea conducerii de la Kiev în propriile mijloace de apărare.

Totuși, o confruntare directă cu Trump poate avea consecințe serioase. Tim Willasey-Wilsey, fost diplomat britanic și cercetător asociat Institutului Regal pentru Studii de Apărare și Securitate (RUSI), consideră că frustrarea lui Zelenski este de înțeles, dar avertizează asupra riscurilor.

Potrivit acestuia, liderul ucrainean ar putea miza pe o slăbire a poziției politice a lui Trump după alegerile intermediare din SUA, programate în noiembrie. Unii republicani au criticat deja acordul privind motorina rusească.

În acest scenariu, Zelenski ar putea considera că are mai mult spațiu pentru a se opune cererilor Washingtonului. Dar o asemenea strategie ar putea determina administrația americană să reducă sprijinul pentru Ucraina.

Printre riscurile invocate se numără suspendarea schimbului de informații militare sau presiuni asupra companiei SpaceX, condusă de Elon Musk, pentru dezactivarea serviciului de internet Starlink, esențial pentru comunicațiile armatei ucrainene.

„Cât de periculos poate fi un Trump rănit politic pentru Ucraina” este o întrebare pe care, în opinia lui Willasey-Wilsey, Kievul nu ar trebui să o subestimeze.

Administrația americană ar fi amenințat, de asemenea, că va opri un program prin care statele aliate cumpără armament american destinat Ucrainei, potrivit Financial Times. O asemenea decizie ar putea perturba aprovizionarea armatei ucrainene și ar obliga țările europene să își asume o parte și mai mare din efortul militar.

Alianța militară Rusia-Coreea de Nord se adâncește. Zelenski: Moscova „împărtășește toate tehnologiile” dronelor cu Phenianul

Zelenski refuză să oprească atacurile fără reciprocitate

În ciuda presiunilor, Zelenski susține că Ucraina nu va opri atacurile asupra rafinăriilor rusești decât dacă Moscova își încetează bombardamentele aeriene.

„Orice măsuri de dezescaladare trebuie să fie reciproce”, a scris președintele ucrainean pe Telegram.

Poziția sa a primit sprijin inclusiv din partea unor adversari politici interni. Fostul președinte Petro Poroșenko, unul dintre cei mai înverșunați rivali ai lui Zelenski, a criticat apelul lui Trump pentru schimbarea conducerii Ucrainei.

„Dacă cineva are nevoie de un nou lider, aceea este Rusia”, a declarat Poroșenko.

El a susținut că întrebarea esențială este dacă eforturile diplomatice apropie părțile de o încetare completă și necondiționată a focului.

Și deputatul ucrainean din opoziție Mykola Knyazhytskyi consideră că atacurile verbale ale lui Trump ar putea avea un efect neașteptat asupra poziției interne a lui Zelenski.

„Nu există un susținător mai mare al campaniei lui Zelenski decât Donald Trump”, a afirmat acesta, susținând că asemenea conflicte îi pot spori sprijinul atât în Ucraina, cât și în rândul aliaților europeni.

Câtă influență mai are Trump asupra Kievului

Nathalie Tocci, care a consiliat doi foști șefi ai diplomației Uniunii Europene, consideră că posibilitatea administrației Trump de a forța Ucraina să accepte un acord cu Rusia s-a redus.

Potrivit acesteia, după diminuarea unei mari părți a sprijinului american, Washingtonul dispune de mai puține instrumente de presiune asupra Kievului și a capitalelor europene. Totuși, suspendarea schimbului de informații ar putea afecta semnificativ capacitatea Ucrainei de a continua războiul.

Tocci se îndoiește însă că administrația americană ar opri definitiv vânzările de armament, mai ales dacă acestea rămân o sursă de venit pentru companiile americane.

În Ucraina persistă însă teama că dorința lui Trump de a ajunge la un acord cu Vladimir Putin ar putea duce la concesii făcute în detrimentul Kievului.

Deputata ucraineană Ivanna Klympush-Tsintsadze, fost vicepremier, susține că nu vede semne că liderul rus ar fi pregătit să accepte un compromis sau măcar o încetare a focului.

„Din câte înțeleg, toate celelalte «acorduri» despre care se presupune că au discutat negociatorii americani cu rușii au vizat doar capitularea Ucrainei și, practic, încetarea existenței țării ca stat liber, independent și suveran”, a declarat aceasta.

Pentru Zelenski, dilema rămâne aceeași: o confruntare cu Trump poate pune în pericol sprijinul de care Ucraina încă are nevoie, în timp ce acceptarea condițiilor favorabile Moscovei ar putea compromite securitatea și independența țării. În acest moment, niciuna dintre variante nu oferă Kievului o soluție lipsită de riscuri.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ne place sau nu, asta e.” Traian Băsescu anunță că sunt doar două soluții pentru ieșirea din criza politică
digi24.ro
image
Cele două soluții găsite de Traian Băsescu pentru rezolvarea crizei politice: „Ne place sau nu, asta e!”
stirileprotv.ro
image
Surse Cotroceni: Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul vineri dacă partidele nu ajung până joi la un acord pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu
gandul.ro
image
Spania sau România? Ce țară va avea mai multe zile libere în 2027
mediafax.ro
image
”După discursul tău, deja îmi e milă de Drăguș”. Golgheterul naționalei României pune presiune uriașă pe starul de la FCSB
fanatik.ro
image
„Președintele a făcut o greșeală teribilă”. Un politolog critică dur modul în care se negociază formarea noului guvern
libertatea.ro
image
Parlamentul ar putea fi dizolvat vineri. Ce le-a transmis Nicușor Dan șefilor de partide
digi24.ro
image
Diagnosticul primit de Lewis Hamilton, după investigația medicală
gsp.ro
image
Ce spune regulamentul în cazul lui Laurențiu Reghecampf: ”Persoana va fi exclusă din activitatea fotbalistică”
digisport.ro
image
Ministrul Sănătății anunță dezastru în spitale, în viitorul apropiat. Ce trebuie să știe pacienții
click.ro
image
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
antena3.ro
image
Centrala de 1.700 MW de la Mintia a irakienilor, gata în trei ani, centrala Iernut de 430 MW a Romgaz, încă în şantier după zece ani
zf.ro
image
O insulă cu două lacuri și debarcader se vinde la prețul unui apartament. Viața aici vine însă cu o provocare
observatornews.ro
image
Fiul lui Nicolae Guță, condamnat cu executare! A leșinat la volanul BMW-ului după 2 fumuri dintr-o țigară 'dubioasă'. Judecătorii nu l-au mai iertat!
cancan.ro
image
Pensiile speciale de 3.000€ ale primarilor. O comisie condusă de senatorul AUR Chelaru refuză să le elimine
newsweek.ro
image
Guvernul Ungariei a „tăiat” două milioane de euro care veneau în România și au apărut deja problemele: „E cel mai greu”
prosport.ro
image
Când vine frigul adevărat în România. Prognoza ANM până pe 9 noiembrie și ce știm despre ploi și primele ninsori
playtech.ro
image
Șumudică a auzit în direct ce i-a transmis Neluțu Varga prin intermediul Fanatik. Reacția antrenorului de la CFR Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Putin îi vinde lui Trump motorină iraniană, nu rusească. Un disident iranian face acuzații grave și vine cu dovezi VIDEO
ziare.com
image
Însărcinată în luna a opta, a urcat în avion și ce a urmat a lăsat-o fără cuvinte: ”Era un bărbat. Am fost șocată”
digisport.ro
image
Noi tensiuni între Halle Berry și fostul soț! Fiul lor de 13 ani ar vrea să spună judecătorilor ce s-a întâmplat
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
E cutremur! Nicuşor Dan tocmai a dat NUCLEARA, se resetează tot
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație. Nicușor Dan e dispus să convoace alegeri anticipate
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș a numit „cel mai mare șprițar” cu care a fost coleg: „Vodcă, coniac, whisky. Ne-am făcut pilaf!”
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Anisia a născut! Prima fotografie emoționantă cu bebelușul, chiar din maternitate. Ce sex are copilul
actualitate.net
image
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența”
click.ro
image
Noi tensiuni între Halle Berry și fostul soț! Fiul lor de 13 ani ar vrea să spună judecătorilor ce s-a întâmplat
click.ro
image
Lamborghini-ul lui Rod Stewart, scos la licitație cu un dolar. La ce sumă s-a ajuns
click.ro
Ninon de Lenclos profimedia 0986681013 jpg
„Dacă îmi cereți abstinență sexuală, mă spânzur!” „Regina curtezanelor” a sfidat morala și a transformat seducția într-o artă
okmagazine.ro
2 maha vajiralongkorn regele thailandei 1 jpg jpeg
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat
okmagazine.ro
Petroglifa reprezentând un posibil conducător kushit
Ce reprezintă o petroglifă de dimensiuni impresionante, descoperită de arheologi în Sudan?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ministrul Sănătății anunță dezastru în spitale, în viitorul apropiat. Ce trebuie să știe pacienții
image
Verdictul psihologului Radu Leca, după reținerea lui Toma Cuzin: „Nu e doar un caz penal, ci un om aflat într-o luptă cu dependența”

OK! Magazine

image
Haremul secret din Alpi al Regelui Thailandei: 20 de sclave sexuale, un hotel de lux și un scandal care a revoltat un regat