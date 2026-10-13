Zelenski, prins între Trump și Putin. Dacă ripostează, Ucraina riscă să piardă sprijinul american

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu o alegere dificilă în relația cu Donald Trump: dacă îi contestă deschis deciziile, riscă să piardă sprijinul militar și informațional al Statelor Unite. Dacă acceptă însă condițiile impuse de liderul american, Ucraina s-ar putea trezi într-o poziție și mai vulnerabilă în războiul cu Rusia.

Dilema lui Zelenski în relația cu Trump. Foto: AFP

Tensiunile au crescut după ce Trump a anunțat un acord important pentru importul a milioane de tone de motorină din Rusia, care ar presupune ridicarea unor sancțiuni impuse Moscovei. Decizia a provocat nemulțumire în Ucraina, în condițiile în care țara continuă să fie ținta atacurilor rusești cu drone și rachete, iar numărul victimelor civile este în creștere, notează Politico.

Zelenski a calificat inițiativa drept „o decizie slabă” și „un cadou pentru Putin”, argumentând că veniturile obținute de Rusia din vânzarea combustibilului ar putea contribui la finanțarea războiului.

În replică, liderul ucrainean a aprobat noi atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești, în pofida avertismentelor venite de la Washington. Trump le-a cerut ucrainenilor să își schimbe liderul și a transmis că Zelenski ar trebui să oprească loviturile asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

Zelenski își asumă riscuri prin confruntarea cu Trump

Tonul mai ferm al președintelui ucrainean reflectă nemulțumirea acumulată la Kiev față de abordarea administrației americane. În ultimele luni, Zelenski a criticat inclusiv ritmul în care aliații europeni oferă sprijin Ucrainei și a intrat în dispute publice cu premierul ungar Viktor Orbán.

În același timp, capacitatea Ucrainei de a dezvolta și utiliza drone și rachete a sporit încrederea conducerii de la Kiev în propriile mijloace de apărare.

Totuși, o confruntare directă cu Trump poate avea consecințe serioase. Tim Willasey-Wilsey, fost diplomat britanic și cercetător asociat Institutului Regal pentru Studii de Apărare și Securitate (RUSI), consideră că frustrarea lui Zelenski este de înțeles, dar avertizează asupra riscurilor.

Potrivit acestuia, liderul ucrainean ar putea miza pe o slăbire a poziției politice a lui Trump după alegerile intermediare din SUA, programate în noiembrie. Unii republicani au criticat deja acordul privind motorina rusească.

În acest scenariu, Zelenski ar putea considera că are mai mult spațiu pentru a se opune cererilor Washingtonului. Dar o asemenea strategie ar putea determina administrația americană să reducă sprijinul pentru Ucraina.

Printre riscurile invocate se numără suspendarea schimbului de informații militare sau presiuni asupra companiei SpaceX, condusă de Elon Musk, pentru dezactivarea serviciului de internet Starlink, esențial pentru comunicațiile armatei ucrainene.

„Cât de periculos poate fi un Trump rănit politic pentru Ucraina” este o întrebare pe care, în opinia lui Willasey-Wilsey, Kievul nu ar trebui să o subestimeze.

Administrația americană ar fi amenințat, de asemenea, că va opri un program prin care statele aliate cumpără armament american destinat Ucrainei, potrivit Financial Times. O asemenea decizie ar putea perturba aprovizionarea armatei ucrainene și ar obliga țările europene să își asume o parte și mai mare din efortul militar.

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Zelenski refuză să oprească atacurile fără reciprocitate

În ciuda presiunilor, Zelenski susține că Ucraina nu va opri atacurile asupra rafinăriilor rusești decât dacă Moscova își încetează bombardamentele aeriene.

„Orice măsuri de dezescaladare trebuie să fie reciproce”, a scris președintele ucrainean pe Telegram.

Poziția sa a primit sprijin inclusiv din partea unor adversari politici interni. Fostul președinte Petro Poroșenko, unul dintre cei mai înverșunați rivali ai lui Zelenski, a criticat apelul lui Trump pentru schimbarea conducerii Ucrainei.

„Dacă cineva are nevoie de un nou lider, aceea este Rusia”, a declarat Poroșenko.

El a susținut că întrebarea esențială este dacă eforturile diplomatice apropie părțile de o încetare completă și necondiționată a focului.

Și deputatul ucrainean din opoziție Mykola Knyazhytskyi consideră că atacurile verbale ale lui Trump ar putea avea un efect neașteptat asupra poziției interne a lui Zelenski.

„Nu există un susținător mai mare al campaniei lui Zelenski decât Donald Trump”, a afirmat acesta, susținând că asemenea conflicte îi pot spori sprijinul atât în Ucraina, cât și în rândul aliaților europeni.

Câtă influență mai are Trump asupra Kievului

Nathalie Tocci, care a consiliat doi foști șefi ai diplomației Uniunii Europene, consideră că posibilitatea administrației Trump de a forța Ucraina să accepte un acord cu Rusia s-a redus.

Potrivit acesteia, după diminuarea unei mari părți a sprijinului american, Washingtonul dispune de mai puține instrumente de presiune asupra Kievului și a capitalelor europene. Totuși, suspendarea schimbului de informații ar putea afecta semnificativ capacitatea Ucrainei de a continua războiul.

Tocci se îndoiește însă că administrația americană ar opri definitiv vânzările de armament, mai ales dacă acestea rămân o sursă de venit pentru companiile americane.

În Ucraina persistă însă teama că dorința lui Trump de a ajunge la un acord cu Vladimir Putin ar putea duce la concesii făcute în detrimentul Kievului.

Deputata ucraineană Ivanna Klympush-Tsintsadze, fost vicepremier, susține că nu vede semne că liderul rus ar fi pregătit să accepte un compromis sau măcar o încetare a focului.

„Din câte înțeleg, toate celelalte «acorduri» despre care se presupune că au discutat negociatorii americani cu rușii au vizat doar capitularea Ucrainei și, practic, încetarea existenței țării ca stat liber, independent și suveran”, a declarat aceasta.

Pentru Zelenski, dilema rămâne aceeași: o confruntare cu Trump poate pune în pericol sprijinul de care Ucraina încă are nevoie, în timp ce acceptarea condițiilor favorabile Moscovei ar putea compromite securitatea și independența țării. În acest moment, niciuna dintre variante nu oferă Kievului o soluție lipsită de riscuri.