Zelenski a discutat cu șefii Comisiei Europene și NATO. „Acestea sunt zile importante şi multe se pot schimba”

Președintele Volodimir Zelenski a anunţat duminică, 30 noiembrie, că a discutat cu şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre eforturile actuale de a se ajunge la o soluţie de pace în Ucraina.

„Am vorbit cu (secretarul general al NATO) Mark Rutte şi ne vom continua conversaţia în zilele următoare”, a spus Zelenski despre discuţia sa cu Rutte.

„Acestea sunt zile importante şi multe se pot schimba. Ne coordonăm îndeaproape, iar în eforturile noastre - şi în eforturile tuturor partenerilor noştri - măsurile noastre comune şi poziţiile comune vor fi extrem de eficiente”, a adăugat Zelenski.

Cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski a discutat despre situaţia diplomatică actuală.

„Menţinem o coordonare deplină cu Comisia Europeană şi sunt recunoscător pentru sprijin”, a asigurat el.

Zelenski a subliniat totodată că von der Leyen înţelege necesitatea de a consolida rezistenţa Ucrainei în faţa atacurilor ruse asupra infrastructurii şi aprovizionării cu energie.

„Ursula acordă o atenţie deosebită necesităţii de a ne consolida rezilienţa în contextul atacurilor constante ale Rusiei asupra infrastructurii şi sectorului energetic”, a afirmat el pe reţeaua X.

Luni, 1 decembrie, Zelenski va merge la Paris pentru o întâlnire cu președintele francez Emmanuel Macron. Potrivit Palatului Élysée, discuțiile vor viza „condițiile unei păci juste și durabile”, în continuarea dialogului purtat recent la Geneva și a planului de pace propus de SUA.

Planul american prevedea inițial ca Ucraina să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas și să-și reducă forțele armate. De asemenea, documentul sugera renunțarea la obiectivul aderării la NATO și limitarea armatei ucrainene la 600.000 de militari.

În schimb, Moscova ar fi trebuit să returneze Kievului anumite teritorii ocupate în Zaporojie și Herson, să accepte demilitarizarea zonelor cedate din Donbas și să nu se opună garanțiilor de securitate oferite Ucrainei de SUA, precum și integrării acesteia în Uniunea Europeană.

După negocieri de urgență între Washington și Kiev, la care au participat și state europene, planul dezvăluit săptămâna trecută a fost modificat semnificativ.