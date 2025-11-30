search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Fostul ambasador al Ucrainei în SUA, numit consilier al lui Zelenski pe probleme de reconstrucție

Război în Ucraina
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică numirea fostei ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, Oksana Markarova, în postul de consilieră în domeniul reconstrucției și investițiilor, relatează AFP.

Oksana Markarova, noul consilier al lui Zelenski pe probleme de reconstrucție FOTO: Profimedia
Oksana Markarova, noul consilier al lui Zelenski pe probleme de reconstrucție FOTO: Profimedia

”Începând de azi (duminică), Oksana Markarova va continua să ne susţină statul în calitate de consilieră în reconstrucţie şiinvestiţii”, a anunţat pe X preşedintele ucrainean, scrie News.

”În afară de obiectivul fundamental al apărării independenţei noastre şi al muncii zilnice în vederea asigurării supravieţuirii Ucrainei, avem un obiectiv pe termen lung - să dăm Ucrainei capacitatea de a se reconstrui după lupte şi de a restabili o dezvoltare economică normală”, scrie Volodimir Zelenski.

Numirea are loc în timp ce Ucraina se confruntă cu turbulențe politice majore, după ce influentul șef de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a demisionat în contextul unui scandal de corupție.

Fosta ambasadoare a respins speculațiile potrivit cărora i-a fost oferit postul lui Iermak și l-a refuzat.

Mesajul transmis de noul consilier prezidențial

Într-o postare pe rețelele sociale, Oksana Markarova i-a mulțumit președintelui pentru încrederea acordată și a subliniat că, deși războiul rămâne prioritatea principală, „victoria în pace… nu va fi posibilă fără o implicare activă a mediului de afaceri, o creștere rapidă a investițiilor și o planificare strategică pentru reconstrucție care să înceapă acum”.

Oksana Markarova a jucat un rol central în coordonarea sprijinului militar și financiar al SUA în primele faze ale războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei, scrie The Kyiv Independent.

Cu toate acestea, emisara s-a confruntat ulterior cu critici și apeluri la demisie din partea republicanilor pentru organizarea unei vizite a lui Volodimir Zelenski la o fabrică de armament din Pennsylvania în septembrie 2024, în timpul căreia președintele Ucrainei s-a întâlnit cu mai mulți oficiali democrați în ciuda campaniei prezidențiale americane.

Ambasadoarea a fost retrasă oficial din funcție în august, în contextul unei remanieri politice ample, și a fost înlocuită de fostul vicepremier Olha Stefanishyna.

