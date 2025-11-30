Fostul ambasador al Ucrainei în SUA, numit consilier al lui Zelenski pe probleme de reconstrucție

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat duminică numirea fostei ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, Oksana Markarova, în postul de consilieră în domeniul reconstrucției și investițiilor, relatează AFP.

”Începând de azi (duminică), Oksana Markarova va continua să ne susţină statul în calitate de consilieră în reconstrucţie şiinvestiţii”, a anunţat pe X preşedintele ucrainean, scrie News.

”În afară de obiectivul fundamental al apărării independenţei noastre şi al muncii zilnice în vederea asigurării supravieţuirii Ucrainei, avem un obiectiv pe termen lung - să dăm Ucrainei capacitatea de a se reconstrui după lupte şi de a restabili o dezvoltare economică normală”, scrie Volodimir Zelenski.

Numirea are loc în timp ce Ucraina se confruntă cu turbulențe politice majore, după ce influentul șef de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, a demisionat în contextul unui scandal de corupție.

Fosta ambasadoare a respins speculațiile potrivit cărora i-a fost oferit postul lui Iermak și l-a refuzat.

Mesajul transmis de noul consilier prezidențial

Într-o postare pe rețelele sociale, Oksana Markarova i-a mulțumit președintelui pentru încrederea acordată și a subliniat că, deși războiul rămâne prioritatea principală, „victoria în pace… nu va fi posibilă fără o implicare activă a mediului de afaceri, o creștere rapidă a investițiilor și o planificare strategică pentru reconstrucție care să înceapă acum”.

Oksana Markarova a jucat un rol central în coordonarea sprijinului militar și financiar al SUA în primele faze ale războiului lansat de Rusia împotriva Ucrainei, scrie The Kyiv Independent.

Cu toate acestea, emisara s-a confruntat ulterior cu critici și apeluri la demisie din partea republicanilor pentru organizarea unei vizite a lui Volodimir Zelenski la o fabrică de armament din Pennsylvania în septembrie 2024, în timpul căreia președintele Ucrainei s-a întâlnit cu mai mulți oficiali democrați în ciuda campaniei prezidențiale americane.

Ambasadoarea a fost retrasă oficial din funcție în august, în contextul unei remanieri politice ample, și a fost înlocuită de fostul vicepremier Olha Stefanishyna.