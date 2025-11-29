De ce salvarea lui Zelenski ar putea fi refuzul lui Putin de a accepta planul de pace al SUA

Într-un discurs adresat națiunii filmat în piața din fața biroului său de pe strada Bankova din Kiev, Volodimir Zelenski și-a avertizat poporul că are de făcut o alegere dificilă între demnitatea Ucrainei și sprijinul crucial american, scrie The Telegraph.

Faptul că a ținut acest discurs dramatic către națiune, vinerea trecută, în acest loc este simbolic - și ar trebui reflectat la această coincidență deloc întâmplătoare.

Pentru că în același loc, în urmă cu aproape patru ani, Zelenski rostea probabil cele mai emoționante cuvinte când, în întuneric, avându-i alături pe cei mai apropiați consilieri ai săi, a oferit o replică ofertelor occidentale de evacuare: „Am nevoie de muniție, nu de o plimbare”.

În prezent, când Ucraina este marcată de un scandal de corupție ce capătă proporții și se confruntă cu deteriorarea frontului de est, Zelenski este supus unei presiuni reînnoite din partea lui Donald Trump pentru a semna un acord de pace.

Probabil că acceptarea propunerii americane ar însemna să fie de acord să predea Donbasului rușilor.

Într-un astfel de scenariu, reputația și moștenirea sa în ochii poporului ucrainean ar fi probabil pătate pentru totdeauna. Comparațiile cu Winston Churchill, prim-ministrul britanic din timpul războiului, ar fi retrase aproape instantaneu, notează The Telegraph.

Alternativ, ar refuza, continua lupta, riscând și mai multe morți și distrugeri, în absența probabil a sprijinului și informațiilor de la serviciile secrete cruciale ale SUA care i-au sprijinit efortul de război până acum.

Este o decizie pe care Zelenski speră să nu fie pus în situația să o ia.

Un plan complex de pace, după modelul războiului din Fâșia Gaza

Modelul pentru cea mai recentă inițiativă a președintelui american de a opri războiul din Ucraina l-a reprezentat acordul care a pus capăt luptelor dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza.

Un plan în 28 de puncte, prezentat de administrația Trump ca fiind american, a oferit concesii semnificative Moscovei, stârnind rumoare atât la Kiev, cât și în capitalele europene.

Acesta prevedea retragerea forțelor lui Zelenski din întreaga regiune Donbas, inclusiv din zonele pe care Rusia nu a reușit să le cucerească militar în aproape 15 ani de lupte, și a diluat eventuale garanții de securitate prin interdicția impusă Kievului de a găzdui trupe occidentale.

Când această propunere, suspectată a fi avut la origine o listă de dorințe pro-ruse, a fost divulgată în presă, au fost programate discuții de urgență între oficiali ucraineni și americani la Geneva.

Kievul a plecat cu ceea ce a pretins a fi un acord mult mai acceptabil, Zelenski declarându-le liderilor Coaliției de voință că este pregătit să colaboreze cu Trump pentru a soluționa conflictul pe baza acestui acord.

O alegere dificilă

Însă, în realitate, strategia în 19 puncte, așa cum e pusă acum pe hârtie, îl confruntă în continuare pe președintele ucrainean cu o decize chinuitoare, având în vedere dorința omologului său american de a pune capăt războiului și semnele de întrebare privind capacitatea Europei de a rămâne alături de Ucraina „atât timp cât va fi nevoie”.

Între timp, problema spinoasă a teritoriului a fost lăsată în paranteză în ultima versiune, urmând să fie tranșată în urma discuțiilor directe dintre Zelenski și Trump.

Aproximativ 800.000 de soldați ucraineni sunt în prezent pe câmpul de luptă. Mulți dintre camarazii lor au plătit prețul suprem pentru a-și apăra țara de agresiunea rusă.

Astfel nu poate exista vreo garanție că cei staționați pe linia frontului în Donețk își vor depune pur și simplu armele și se vor retrage din regiunea pătată de sânge la ordinul lui Zelenski.

La Kiev, departe de linia frontului, un eventual acord de pace îl va obliga probabil pe președintele ucrainean să organizeze alegeri, ca și cum ar fi un referendum prin procură pentru ratificarea sau respingerea acordului.

Încă din februarie, cu o popularitate încă ridicată în sondaje, Zelenski sugerase că ar renunța bucuros la președinție dacă țara ar avea posibilitatea de a adera la NATO și ar fi astfel protejată de o invazie viitoare.

Însă studiile arată că sprijinul pentru președinte este în scădere. Un studiu recent, realizat de firma de sondaje Socis pe 21 noiembrie, a constatat că partidul lui Zelenski ar pierde în fața unui potențial bloc politic care ar putea fi format de Valerii Zalujnîi, fostul șef al armatei ucrainene, în prezent ambasador la Londra.

Majoritatea combatanților ucraineni s-au înrolat în timp ce Zalujnîi era la comandă.

Chiar și dacă nu ar fi ales, care este departe de a fi o garanție, este probabil să existe o cerere complicată pentru un statut special, o ierarhie pe două niveluri, pentru cei care au servit în război.

Dacă sau când publicul va avea un cuvânt de spus în privința unui acord de pace, vocile lor se vor auzi probabil cel mai tare.

Și într-o țară cu sute de mii de soldați bine antrenați și căliți în luptă, o atare situație creează o dinamică dificilă pentru viitorii lideri postbelici.

Există însă și alte semne de întrebare: dacă civilii prinși în invazia brutală și presupusele crime de război ale lui Vladimir Putin ar sta pur și simplu cu mâinile în sus.

Presiune pentru procese pentru crime de război

Cel mai probabil rezultat al unui armistițiu va fi, cel puțin, trasarea unei linii de-a lungul frontului actual.

Asta ar înseamna că aproximativ 20% din teritoriul ucrainean ar intra oficial dub ocupația Rusiei.

Olena Iahupova, în vârstă de 53 de ani, locuia în regiunea Zaporijia, în sudul țării, când au sosit tancurile lui Putin.

În ciuda ocupației, fosta funcționară publică ucraineană devotată a ales să rămână, în timp ce soțul ei a mers să lupte pentru eliberarea țării.

Situația a dus în cele din urmă la detenția ei într-o închisoare controlată de Rusia, unde timp de opt luni a fost supusă torturii și abuzurilor sexuale.

Acestea sunt crime de război pentru care Iahupova are așteptarea ca Occidentul să-i pedepsească pe rușii responsabili, până la Putin.

O versiune anterioară a planului de pace al lui Trump prevedea o amnistie generală pentru crimele de război, ceea ce ar fi pus capăt, practic, oricărei speranțe a unor procese care să-i trage la răspundere pe liderii Moscovei.

Versiunea mai nouă a fost revizuită pentru a lua în considerare „nemulțumirile celor care au suferit în război”, dar nu oferă nicio promisiune concretă de a urmări penal presupusele crime de război.

Un „nu” este la fel de riscant

Iahupova a declarat pentru The Telegraph că ea și alți ucraineni nu-i vor permite lui Zelenski sau aliaților săi occidentali să procedeze altminteri decât să ceară dreptate pentru crimele comise.

Și a lansat un avertisment în cazul în care președintele ucrainean va oferi poporului o înțelegere suboptimă: „Uneori, oamenii cred că președinții sunt zei. Dar președinții nu sunt zei, sunt oameni normali.”

Asta nu înseamnă că Zelenski nu are o a doua opțiune, la fel de dureroasă și la fel de riscant

Și anume, ar putea spune nu propunerilor de pace ale lui Trump și să aleagă să lupte singur sau cel puțin alături de aliații săi europeni, care au promis că îi vor fi alături „atât timp cât va fi nevoie”.

Luptele, moartea și distrugerea ar continua, cel mai probabil fără serviciile de informații și transporturi de arme americane.

De la realegerea lui Trump, Europa a preluat povara finanțării rezistenței Ucrainei.

Însă acești bani se termină, în timp ce Uniunea Europeană nu a reușit să convingă fiecare dintre cei 27 de membri săi să semneze un plan de livrare a 140 de miliarde de euro către Kiev, folosind active rusești înghețate pe continent.

S-a vorbit mult despre Steve Witkoff, trimisul de pace al domnului Trump , care a părut să-i consilieze pe oficialii ruși cu privire la modul de interacțiune cu președintele SUA, conform transcrierilor apelurilor telefonice scurse către Bloomberg.

Însă cei mai apropiați susținători europeni ai lui Zelenski au intervenit în contrapondere, sfătuind negociatorii ucraineni cu privire la modul de a-i convinge pe americani să își modifice planul de pace pentru a-l face mai favorabil Kievului.

Consecința este aproape ca și cum acordul ar fi menit să fie respins de Putin atunci când îl va găzdui pe Witkoff pentru discuții în zilele sau săptămânile următoare.

Iar o respingere din partea dictatorului rus, care îl va face din nou pe Trump să creadă că Moscova este obstacolul în calea păcii, este singura modalitate prin care Zelenski poate evita să ia cea mai dificială decizie a războiului.