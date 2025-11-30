search
Zelenski, într-un moment politic critic, după ce scandalul de corupție l-a lăsat fără principalul său consilier

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se pregătește să facă față unei noi runde de presiuni din partea Statelor Unite pentru a ajunge la un acord de încetare a războiului cu Rusia, în timp ce un scandal de corupție lovește în anturajul său apropiat, opoziția cere o restructurare amplă a guvernului, iar Moscova continuă atacurile devastatoare asupra teritoriului ucrainean. Toate acestea conturează una dintre cele mai dificile perioade politice pentru liderul de război.

Volodimir Zelenski și ANdrii Zelenski/FOTO:X
Volodimir Zelenski și ANdrii Zelenski/FOTO:X

Demisia bruscă, vineri, a șefului cancelariei prezidențiale, Andrii Ermak — care conducea și negocierile cu Washingtonul — a survenit la doar câteva ore după ce locuința sa a fost percheziționată de anchetatorii anticorupție.

La scurt timp, Rusia a lansat un val masiv de drone și rachete asupra Ucrainei, două persoane fiind ucise la Kiev și zeci rănite. Peste jumătate de milion de locuitori ai capitalei au rămas fără energie electrică până dimineața.

Între timp, Washingtonul își menține obiectivul de a finaliza un plan controversat de pace. Emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, este așteptat să ajungă la Moscova săptămâna viitoare, iar o delegație ucraineană revizuită se îndreaptă deja spre SUA pentru noi discuții.

Rustem Umerov, șeful Consiliului Național de Securitate și Apărare, a fost desemnat să îl înlocuiască pe Ermak în procesul de negociere — o decizie contestată pe plan intern, dat fiind că numele său este, la rândul său, menționat în speculațiile privind extinderea scandalului de corupție.

În timp ce echipa de negociere lucrează la detaliile esențiale ale planului de pace, parlamentari din opoziție cer președintelui să unifice scena politică prin remanierea unor miniștri-cheie și susținerea formării unei noi coaliții. Miniștrii Justiției și Energiei au demisionat deja în această lună, pe fondul unor acuzații legate de scandal. Ocuparea acestor funcții s-a dovedit dificilă, deoarece potențialii candidați se tem că asumarea unui rol ministerial într-un moment atât de instabil le-ar putea afecta reputația, la aproape patru ani de la începutul invaziei la scară largă.

Zelenski trebuie acum să gestioneze aceste crize simultane, în timp ce caută un înlocuitor pentru unul dintre cei mai loiali colaboratori ai săi — un consilier criticat pentru concentrarea puterii în administrația prezidențială și pentru tensionarea relațiilor cu diplomația de carieră, dar considerat de președinte indispensabil în sarcini sensibile pe durata războiului.

„Demisia lui Iermak este pentru Zelenski aproape ca și cum și-ar pierde mâna dreaptă”

„Demisia lui Iermak este pentru Zelenski aproape ca și cum și-ar pierde mâna dreaptă”, a declarat analistul politic Volodimir Fesenko. „Este o lovitură dureroasă, atât fizic, cât și psihologic. În jurul lui Zelenski se va crea un vid. Ermak era întotdeauna lângă el.”

„Dar Zelenski se adaptează repede”, a adăugat Fesenko. „Nu cred că este o catastrofă — însă este o provocare serioasă.”

Cu doar câteva zile înainte, Iermak se afla la aceeași masă cu secretarul de stat american Marco Rubio, la Geneva, pentru a negocia modificări ale unui proiect de plan de pace care, în forma inițială, prevedea concesii majore în favoarea Rusiei.

Citește și: Noua tactică rusă de a introduce drone FPV în adâncimea frontului

Deși demisia lui Ermak ar putea părea un obstacol în procesul de negociere, unii observatori consideră că acest pas ar putea consolida credibilitatea eforturilor anticorupție din Ucraina.

„Un lucru mă liniștește cu adevărat: Andrii Ermak pare să fie scos din procesul de negociere”, a scris pe X parlamentara de opoziție Inna Sovsun. „Ideea unor discuții conduse de cineva cu o credibilitate atât de afectată era alarmantă. În orice context, menținerea lui în fruntea echipei ar fi reprezentat un risc pentru interesele Ucrainei și pentru încrederea în proces.”

Demisia a fost primită pozitiv în Ucraina, însă mulți cer măsuri suplimentare pentru a restabili încrederea publică și pentru a clarifica dacă și alți oficiali de rang înalt au fost implicați în presupusa deturnare de fonduri din sectoarele apărării și energiei, în timp ce soldații reclamă lipsuri de armament, iar civilii se confruntă cu pene repetate de curent.

„Nu văd nicio concluzie trasă de Zelenski”, a transmis parlamentarului Volodimir Ariev pentru The Washington Post. „A demisionat un personaj implicat într-un scandal de corupție și a numit altul în poziția de negociator-șef.”

Ucraina are nevoie de oficiali „nu loiali președintelui, ci profesioniști dedicați apărării intereselor naționale”

Zelenski trebuie să se adapteze „schimbărilor reale cerute de societate”, a adăugat Ariev. Ucraina are nevoie de oficiali „nu loiali președintelui, ci profesioniști dedicați apărării intereselor naționale.”

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a indicat deja mai multe persoane din apropierea președintelui, inclusiv un fost partener de afaceri al acestuia, Timur Mindici, ca participanți într-un amplu mecanism de mită, ale cărui detalii continuă să apară în spațiul public, alimentând neîncrederea în instituții.

O campanie lansată vara trecută pentru a limita atribuțiile NABU — justificată oficial prin acuzații privind infiltrări rusești — a provocat proteste masive, primele de acest fel de la începutul invaziei. Mulți au interpretat măsura drept o încercare de a reduce presiunea asupra anchetelor vizând oficiali de rang înalt, inclusiv un angajat NABU implicat în dosar și tatăl acestuia, ambii aflați în arest sub acuzații de trădare. Solicitările publice pentru eliberarea lor s-au intensificat vineri, amplificând presiunea asupra lui Zelenski într-un moment critic.

Ermak, între timp, a declarat pentru New York Post că se va prezenta pe linia frontului, susținând că este „o persoană onestă și decentă”.

Într-un mesaj pe Telegram, Zelenski a avertizat vineri seara că „Rusia abia așteaptă ca Ucraina să greșească”.

„Nu vom greși”, a scris el. „Dacă ne pierdem unitatea, riscăm să pierdem totul — pe noi înșine, Ucraina și viitorul nostru. Trebuie să rămânem uniți.”

Mesaje similare au fost transmise și sâmbătă de oficiali de rang înalt, în timp ce capitala încerca să își revină după zece ore de bombardamente nocturne, care au determinat civilii să se adăpostească în stații de metrou, coridoare și băi. Pagubele ar fi putut fi mult mai mari, spun autoritățile, dacă nu ar fi existat sprijinul aerian furnizat de SUA și alți parteneri — o asistență pe care Kievul nu-și poate permite să o piardă.

„Atacul Rusiei este un răspuns demonstrativ la toate inițiativele de pace ale Ucrainei și ale partenerilor noștri”, a scris pe X ministrul de externe Andrii Sîbiha. „Moscova vrea să continue să ucidă ucraineni și să provoace haos în Europa. Dar o putem opri prin unitate și forță colectivă.”

