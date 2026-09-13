Armata rusă ar avea tot mai multe probleme în a-și acoperi pierderile de pe front, susține șeful serviciilor de informații militare ucrainene (GUR). Oleh Ivașcenko afirmă că moralul trupelor este foarte scăzut, în timp ce Moscova pregătește o nouă mobilizare.

Rusia s-ar pregăti de o nouă mobilizare Foto: Profimedia

Oleh Ivașcenko, șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, susține că autoritățile ruse se pregătesc să mobilizeze cel puțin 800.000 de militari imediat după alegeri, potrivit Dialog.UA.

El și-a exprimat îndoiala cu privire la capacitatea Rusiei de a mobiliza un număr atât de mare de oameni într-un timp atât de scurt.

„Speranța medie de viață a unui recrut rus după sosirea pe câmpul de luptă este de 20-30 de minute”, a declarat șeful serviciilor de informații militare ucrainene.

Potrivit oficialului, trupele ruse sunt completate cu 1.000-1.200 de oameni în fiecare zi, însă pierderile depășesc numărul noilor recruți.

„Ieri, 1.410; cu o zi înainte, 1.551, dintre care 835 au fost uciși în luptă. Moralul inamicului este foarte scăzut, pentru că nimeni nu vrea să lupte”, a concluzionat Ivașcenko.

Armata lui Putin pierde lunar cu 6.000 mai mulți soldați decât recrutează

La sfârșitul lunii august, mai mulți oficiali occidentali au declarat pentru presa din Marea Britanie că Rusia înregistrează pe fronturile din Ucraina pierderi mult mai mari decât capacitatea sa actuală de recrutare.

Potrivit unei analize publicate în The Guardian, deși Moscova continuă să atragă aproximativ 1.000 de noi recruți pe zi, acest ritm nu mai este suficient pentru a compensa numărul de militari uciși sau răniți pe front în ultimele două luni. Oficiali citați de publicația britanică susțin că diferența dintre pierderile de personal și noile recrutări a ajuns la circa 6.000 de oameni lunar.