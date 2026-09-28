 Armata ucraineană a transportat patru tone de alimente, cu ajutorul dronelor, în orașul ocupat Oleșki. Rușii încearcă să oprească livrările | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, la „Interviurile Adevărul”, de la 13:00

Armata ucraineană a transportat patru tone de alimente, cu ajutorul dronelor, în orașul ocupat Oleșki. Rușii încearcă să oprească livrările

Război în Ucraina
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Forțele ucrainene au livrat aproximativ patru tone de alimente locuitorilor din Oleșki, oraș aflat în prima linie, în regiunea Herson, ocupat de Rusia. Ajutoarele au fost distribuite cu ajutorul dronelor în 100 de locuri din oraș, a anunțat pe 27 septembrie șeful administrației militare regionale, Oleksandr Prokudin.

Orașul ucrainean ocupat Oleșki din regiunea Herson
Orașul ucrainean ocupat Oleșki din regiunea Herson Foto: X

Potrivit lui Prokudin, operațiunea a fost realizată în colaborare cu mai multe unități militare și de aplicare a legii din Ucraina.

Locuitorii din Oleșki spun că în oraș sunt cantități extrem de mici de alimente din cauza lipsei aprovizionării, iar doar puțini oameni au reușit să se evacueze.

Livrările cu drone fac parte dintr-un efort început în martie 2026, a spus guvernatorul. O locuitoare care a plecat din oraș în aprilie a declarat pentru Kyiv Independent că dronele au mai adus alimente. „(Dronele) au lăsat pachetele în mai multe locuri. (Pachetele) conțineau puțină medicație și mâncare. Nu știu a cui era drona, dar cred că Ucraina ne-a trimis pachetele", a spus ea.

Acuzații la adresa forțelor ruse

Prokudin afirmă că forțele ruse au încercat să blocheze livrările, inclusiv prin doborârea dronelor care transportau alimente. El îi acuză și pe militarii ruși că confiscă sau revând ajutoarele umanitare și că îi rețin pe localnicii care le primesc.

„Ocupanții îi rețin pe locuitorii din Oleșki pentru că primesc pachete cu ajutoare umanitare, îi aruncă «în pivniță», îi bat cu brutalitate și recurg la violență", a spus guvernatorul. Afirmațiile nu au fost verificate independent.

Voluntarii care organizau înainte evacuările din Oleșki și-au exprimat în grupuri locale de Telegram îngrijorarea față de astfel de livrări. Ei se tem că ele ar putea atrage controale din partea rușilor și ar duce la un „coșmar pentru oameni".

Ultima livrare reușită de alimente în oraș cu vehicule a avut loc pe 26 mai. Alte încercări de aprovizionare, pe 2 iunie și 1 septembrie, au fost zădărnicite de atacuri cu drone rusești, în care au murit două persoane, iar altele au fost rănite.

Oraș aproape golit

Oleșki se află pe malul estic al Niprului, la mai puțin de 4 kilometri de Herson, centrul regiunii. Orașul este ocupat de Rusia din 24 februarie 2022. Populația a scăzut de la aproximativ 24.000 de locuitori la circa 2.000, în primăvara lui 2026, potrivit Ministerului de Externe al Ucrainei.

Trupele ruse controlează Oleșki și malul estic al Niprului în regiunea Herson, în timp ce armata ucraineană controlează malul vestic. Forțele ruse folosesc localitățile de pe malul estic pentru a lansa atacuri peste râu, inclusiv asupra orașului Herson, eliberat de ucraineni.

Oleksandr Tolokonnikov, adjunctul șefului administrației militare regionale, a declarat pentru Kyiv Independent că, din cauza apropierii de teritoriul controlat de Ucraina, forțele ruse au amplasat tunuri, mortiere și mine în cartiere rezidențiale și în jurul lor. El susține că Rusia își apără pozițiile de loviturile ucrainene prin prezența civililor.

„Oleșki și locuitorii lui sunt necesari trupelor ruse pentru ca trupele ucrainene să nu le poată ataca activ în aceste localități", a spus Tolokonnikov.

Evacuarea, imposibilă

În primăvara lui 2026, voluntarii pentru evacuare reușeau încă să ajute oamenii să plece din Oleșki spre alte localități ocupate din regiunea Herson sau spre zone controlate de Ucraina, în călătorii epuizante, care durau mai multe zile. Acum, spun ei, riscul ridicat face evacuarea imposibilă.

În ultimele săptămâni, unii locuitori au început să plece pe jos din oraș spre satul învecinat Radensk, singuri sau în perechi, pe drumuri minate de forțele ruse.

Forțele ruse împiedică organizațiile umanitare ucrainene și internaționale să ajungă în teritoriile ocupate pentru a furniza ajutoare.

Îngrijorarea Consiliului Europei

Pe 25 septembrie, comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, Michael O'Flaherty, și-a exprimat îngrijorarea față de înrăutățirea situației umanitare din Oleșki. El a spus că civilii, inclusiv copiii, se confruntă cu dificultăți în a avea acces la hrană, medicamente, îngrijiri medicale, apă potabilă și electricitate, și a avertizat că unii ar putea fi în pericol grav.

Potrivit lui O'Flaherty, dreptul internațional umanitar cere autorităților de ocupație să asigure accesul civililor la alimente și la provizii medicale și să faciliteze livrarea ajutoarelor umanitare.

„Greutățile și suferința oamenilor prinși pe liniile frontului și în teritoriile ocupate cer atenție și acțiune internațională", a spus O'Flaherty.

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