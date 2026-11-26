Curtea de Apel Cluj a condamnat definitiv la 25 de ani de închisoare pe bărbatul din Bistrița care și-a ucis soția, în vârstă de 33 de ani, în decembrie 2023, în locuința familiei. Crima a avut loc în prezența celor doi copii minori ai cuplului, iar după comiterea faptei, inculpatul a publicat pe o rețea de socializare imagini cu victima.

Crima a fost doar unul dintre multele cazuri de femicid din ultimii ani Foto: Shutterstock

Prin decizia pronunțată joi, instanța a majorat pedeapsa stabilită în iunie de Tribunalul Bistrița-Năsăud, de la 22 la 25 de ani de închisoare. Din pedeapsă va fi scăzută perioada petrecută în reținere și arest preventiv, începând cu 6 decembrie 2023.

Magistrații au menținut și celelalte dispoziții ale sentinței de fond. Astfel, bărbatul va trebui să achite despăgubiri morale de câte 150.000 de euro fiecăruia dintre cei doi copii ai victimei, 150.000 de euro mamei acesteia și 100.000 de euro surorii sale.

Totodată, rămân valabile măsurile dispuse de Tribunalul Bistrița-Năsăud privind instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpatului, prelevarea de probe biologice pentru introducerea în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare și confiscarea celor patru cuțite folosite la comiterea omorului.

Hotărârea Curții de Apel Cluj este definitivă.

Crima care a îngrozit o țară întreagă

Crima a avut loc pe 2 decembrie 2023, într-un imobil din municipiul Bistrița, după un conflict între soți.

„La data de 2 decembrie, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Bistriţa au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie este în stare de inconştienţă, în interiorul unui imobil din Bistriţa, existând suspiciunea unui omor. În baza sesizării, s-a format o echipa complexă de cercetare, formată din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale şi Criminalistic, care s-a deplasat la faţa locului, fiind identificat cadavrul unei femei de 33 de ani. Bănuit de comiterea faptei este soţul acesteia, un bărbat de 34 de ani din Bistriţa. Acesta prezenta leziuni corporale, necesitând acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. În acest moment, poliţiştii fac cercetări pentru lămurirea stării de fapt, fiind totodată sesizat procurorul din cadrul Parchetului de lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud", informau, în 2023, reprezentanții IPJ Bistriţa-Năsăud.