Procurorul general al României respinge acuzațiile potrivit cărora procurorul care instrumentează dosarul unui deputat cercetat pentru instigare publică ar acționa din motive politice. Șeful Ministerului Public și-a exprimat susținerea față de magistrat și a avertizat că activitatea procurorilor nu trebuie influențată de presiuni sau campanii de discreditare. Este vorba despre George Simion, liderul AUR, inculpat pentru instigare după declarațiile din martie 2025 la adresa membrilor Biroului Electoral Central, cărora le-a transmis că „ar trebui jupuiți în piața publică”.

Foto: Inquam Photos / George Călin

Într-o declarație transmisă joi, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a calificat drept nefondate afirmațiile apărute în spațiul public cu privire la activitatea magistratului care instrumentează dosarul în care a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de un deputat pentru instigare publică.

„Resping categoric afirmațiile nefondate lansate în spațiul public, prin care activității profesionale a procurorului în cauză îi sunt atribuite motivații de natură politică”, a transmis procurorul general.

Acesta și-a exprimat susținerea față de procurorul de caz și a criticat încercările de a discredita activitatea unui magistrat prin acuzații pe care le consideră lipsite de fundament factual.

Procurorul general: „Deciziile se întemeiază exclusiv pe lege și pe probe”

Șeful Ministerului Public a subliniat că activitatea procurorilor trebuie să se desfășoare cu respectarea legalității, imparțialității și independenței în adoptarea soluțiilor.

„Deciziile procurorilor se întemeiază exclusiv pe lege și pe probele administrate în cauză, nu pe interese, conjuncturi sau considerente de natură politică. Justiția nu se înfăptuiește sub presiunea declarațiilor publice, a intereselor politice sau a campaniilor de discreditare a magistraților”, se arată în declarație.

Procurorul general a mai afirmat că legalitatea și temeinicia actelor procurorilor trebuie verificate prin procedurile prevăzute de lege, nu prin acuzații și verdicte formulate în spațiul public. Totodată, a precizat că dreptul la liberă exprimare și critica activității instituțiilor judiciare nu justifică atribuirea unor intenții politice magistraților sau exercitarea de presiuni asupra acestora.

Apel către actorii politici

În declarația sa, procurorul general le-a cerut tuturor actorilor vieții publice să respecte independența actului de justiție și să evite implicarea instituțiilor judiciare în dispute politice.

„Parchetul nu este și nu trebuie să devină un instrument al luptei politice, după cum activitatea procurorilor nu poate fi condiționată de interesele sau așteptările niciunui actor politic”, a transmis acesta.

În final, șeful Ministerului Public a precizat că are responsabilitatea de a asigura condițiile necesare desfășurării activității procurorilor fără ingerințe externe și de a apăra credibilitatea instituției.

„Nicio presiune externă și nicio tentativă de intimidare sau de discreditare nu vor deturna activitatea acestei instituții de la misiunea sa legală”, a mai transmis procurorul general.