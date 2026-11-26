ANM a emis joi, 26 noiembrie, noi avertizări nowcasting de vreme severă imediată - Cod portocaliu și Cod galben - pentru mai multe zone din țară. Meteorologii anunță ninsori viscolite și intensificări puternice ale vântului, cu rafale de până la 120 km/h în zona montană înaltă, unde vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri.

Foto: Salvamont Argeș

Potrivit ANM, sub cod portocaliu între orele 17:00 - 20:00 se află mai multe zone montane din județul Brașov, situate la peste 1.800 de metri altitudine. Și zona de munte de peste 1800 m din județele Argeş, Prahova și Dâmbovița este vizată de aceeași avertizare.

Meteorologii avertizează că în aceste regiuni vântul poate atinge viteze de până la 120 km/h, iar ninsoarea viscolită va reduce semnificativ vizibilitatea.

Cod galben valabil până la ora 20:00

ANM a emis și mai multe avertizări nowcasting de cod galben pentru intensificări ale vântului și ninsoare viscolită.

- Carpații Meridionali și Munții Banatului: vânt cu viteze de 60...70 km/h, iar la altitudini mari (în general peste 1400 m) rafale de 90...110 km/h, care viscolesc ninsoarea și reduc vizibilitatea. Ninsori moderate cantitativ (izolat 10...20 l/mp) și strat de zăpadă de 10...15 cm, iar în vestul Carpaților Meridionali în jur de 25 cm.

- Sudul Banatului: intensificări ale vântului cu viteze de 50...70 km/h.

Cod galben de vânt valabil până vineri la ora 10:00

Aria precipitațiilor cuprinde mare parte din țară, iar în vest și sud-vest se pot acumula local 15...30 l/mp. Spre seară și la noapte, în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, apar lapoviță și ninsoare, cu strat de zăpadă de 2...7 cm.

La munte predomină ninsorile, îndeosebi peste 1400 m, unde se depune strat de zăpadă în general de 5...10 cm, iar în mare parte din zona montană sunt așteptate rafale de 60...80 km/h și ninsori viscolite.

Probabilitate mai mare de depuneri de polei în sud-vest, centru, nord-est și la munte.





Zonele vizate de avertizarea Cod galben Foto: ANM

În zonele aflate sub cod galben sunt așteptate rafale de vânt de până la 70 km/h și episoade de ninsoare viscolită.

Cum va fi vremea de 1 Decembrie

Românii care și-au planificat o escapadă de 1 Decembrie trebuie să-și pregătească haine groase. ANM anunță temperaturi mult mai mici decât cele obișnuite pentru această perioadă. Minivacanța de la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie va aduce o răcire accentuată în toată țara, cu temperaturi negative inclusiv pe timpul zilei, nopți geroase și precipitații sub formă de ninsoare în mai multe regiuni. Nu sunt excluse nici primele ninsori în Capitală.