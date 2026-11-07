„Vom intra în istorie”. Comisia Europeană intervine după ce o grupare rusă ar fi revendicat amenințările

Valul de alerte false cu bombă care a afectat mai multe aeroporturi europene a determinat Comisia Europeană să activeze un mecanism de schimb de informații între statele membre. O grupare rusă ultranaționalistă și antifeministă, cunoscută sub numele de „Statul Masculin”, ar fi revendicat o parte dintre amenințări, însă fondatorul organizației neagă orice implicare.

Vladislav Pozdniakov, fondatorul mișcării „Statul Masculin”, a negat vineri orice legătură. Foto: Profimedia

Gruparea ar fi transmis joi un e-mail autorităților responsabile de securitatea aeroporturilor din Roma, în care amenințările erau revendicate în numele „luptătorilor Statului Masculin”, potrivit publicației spaniole El Español.

Italia, Cehia și Bulgaria s-au numărat printre țările cele mai afectate de alertele false, care au provocat perturbări ale traficului aerian și în Spania, Franța, Belgia, Austria, Polonia, Danemarca, Irlanda, Grecia, Finlanda, Serbia și România.

Potrivit AFP, un al doilea mesaj de amenințare ar fi fost transmis și aeroportului din Sofia. Autorii mesajelor susțineau că au fost amplasate bombe la bordul unor aeronave aparținând mai multor companii aeriene și avertizau că exploziile urmau să aibă loc în 60 de minute.

„Noi, luptătorii Statului Masculin, vom intra în istorie prin acțiunile noastre de astăzi. Regimul vostru feminist își va aminti de acest lucru toată viața”, se arăta într-unul dintre mesaje.

Cu toate acestea, în niciunul dintre zecile de incidente raportate nu au fost descoperite materiale explozibile. Până în prezent, autorii amenințărilor nu au fost identificați.

Fondatorul grupării ruse neagă implicarea în amenințări

Vladislav Pozdniakov, fondatorul mișcării „Statul Masculin”, a negat vineri orice legătură cu valul de alerte false cu bombă din Europa. Acesta a susținut, într-un mesaj publicat pe Telegram, că organizația nu mai există din 2021, când a fost declarată extremistă și interzisă de autoritățile ruse.

„Cei care organizează astăzi provocări pe teritoriul țărilor din Uniunea Europeană, în numele acestei mișcări, acționează în propriul interes, folosindu-se pur și simplu de un steag fals”, a afirmat Pozdniakov.

Fondatorul grupării nu a prezentat dovezi în sprijinul afirmațiilor sale. Tot joi, acesta a publicat mai multe materiale video în care a susținut că „Statul Masculin nu mai există de mulți ani”.

Ce este „Statul Masculin”, organizația rusă acuzată de extremism

Cunoscută și sub numele de „Legiunea Masculină”, organizația a fost fondată în 2016 de Vladislav Pozdniakov și s-a dezvoltat în special pe rețelele sociale. Gruparea promova idei antifeministe, homofobe și ultranaționaliste, fiind asociată cu manifestări de extremă dreapta.

Una dintre campaniile sale controversate a vizat femeile din Rusia care au socializat cu suporteri străini veniți în țară pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2018. Organizația a organizat acțiuni de hărțuire împotriva acestora, iar Pozdniakov a recunoscut că a coordonat campania.

Gruparea a fost implicată și în acțiuni împotriva unor companii pe care le acuza că promovează diversitatea sexuală. Un exemplu a fost campania împotriva lanțului de restaurante japoneze Tanuki, criticat pentru folosirea unui simbol asociat comunității LGBTQ+ și pentru apariția unei persoane de culoare într-o reclamă.

În octombrie 2021, o instanță din regiunea rusă Nijni Novgorod a declarat organizația extremistă, iar activitățile acesteia au fost interzise pe teritoriul Rusiei. Canalele și conturile sale de pe mai multe platforme online au fost, de asemenea, blocate.

Grupările ultranaționaliste și antifeministe, tot mai vizibile în Rusia

În ultimii ani, în Rusia au apărut mai multe organizații care promovează idei misogine, antiavort și xenofobe, în contextul în care autoritățile de la Moscova susțin tot mai puternic valorile tradiționale și modelul familiei numeroase.

Printre organizațiile cu ideologii similare se numără „Calea Masculină” (Muzhskoi Put), care susține că apără drepturile bărbaților ruși și promovează un model de familie puternic patriarhal.

Unele dintre aceste grupări critică inclusiv autoritățile de la Moscova, pe care le consideră prea permisive în privința drepturilor femeilor și a diversității. Potrivit presei independente ruse și publicațiilor occidentale, unele organizații de acest tip ar fi beneficiat de sprijin din partea unor structuri apropiate de serviciile de securitate și de Biserica Ortodoxă Rusă.