Rusia ar putea lansa în 60 de zile un satelit cu armament nuclear, potrivit unor evaluări occidentale citate de presa germană. Experții avertizează asupra riscurilor pentru infrastructura orbitală, dar se arată sceptici că Moscova ar recurge la o detonare.

Bombă nucleară Foto: AFP

Rusia ar putea lansa în termen de 60 de zile un satelit cu armament nuclear, potrivit unor evaluări ale serviciilor occidentale de informații citate de presa germană, relatează The Guardian. O eventuală detonare pe orbită ar putea avaria sateliți și perturba comunicațiile, cu efecte care s-ar putea prelungi ani la rând, avertizează specialiștii consultați de publicație.

Satelitul Sputnik-S ar fi fost asamblat în urmă cu câțiva ani și s-ar afla în regiunea Moscovei. Relatarea invocă informații schimbate între servicii occidentale, inclusiv serviciul german de informații externe BND, și structuri militare germane.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat că executivul tratează rapoartele serviciilor de informații „foarte în serios”. Informațiile despre pregătirea unei lansări nu echivalează însă cu certitudine că Rusia ar detona un dispozitiv nuclear în spațiu.

Radiațiile, principalul pericol pentru sateliți

În absența atmosferei, o explozie nucleară nu ar produce norul caracteristic în formă de ciupercă. Potrivit astrofizicianului Jonathan McDowell, razele X și alte forme de radiații ar putea avaria sau scoate din funcțiune sateliți aflați la distanțe mari, în raza directă a detonării. Particulele rămase captive în jurul Pământului ar putea crea și o centură artificială de radiații.

Keith Ryden, profesor de inginerie spațială la University of Surrey, explică faptul că sateliții de pe orbita terestră joasă sunt vulnerabili la asemenea creșteri bruște ale radiației. Întrucât nivelurile naturale sunt relativ reduse în această regiune, aparatele nu sunt proiectate să suporte expuneri foarte mari.

Pe orbita joasă funcționează sateliți folosiți pentru prognoza meteo, monitorizarea climei și aplicații militare, dar și rețeaua Starlink, importantă pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Tot aici se află Stația Spațială Internațională, proiect la care Rusia este parteneră, notează publicația britanică.

Precedentul Starfish Prime și efectele de durată

Un precedent este testul american Starfish Prime, din 1962, când o bombă termonucleară a fost detonată în spațiu. Radiațiile rezultate au scurtat durata de funcționare a sateliților Telstar 1 și Ariel-1, într-o perioadă în care pe orbită existau mult mai puține aparate decât în prezent.

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McDowell spune că centura artificială de radiații produsă atunci a persistat cinci ani. În cazul unei noi detonări, particulele captive ar putea continua să afecteze sateliții timp de mai mulți ani, posibil până la un deceniu, în funcție de evoluția mediului de radiații.

Refacerea infrastructurii ar reprezenta o altă dificultate. Ryden avertizează că industria spațială nu ar avea capacitatea de a construi și lansa într-un interval scurt toate aparatele necesare pentru înlocuirea celor pierdute.

Efectele s-ar putea resimți și la sol. Testul Starfish Prime a provocat întreruperi ale iluminatului stradal și ale convorbirilor telefonice în Hawaii, precum și declanșarea unor alarme. Impactul unei noi explozii asupra sistemelor electronice ar depinde însă foarte mult de locul detonării, subliniază experții.

De ce sunt sceptici experții că Moscova ar recurge la detonare

Un oficial european din domeniul securității, se îndoiește că Rusia ar detona o armă nucleară în spațiu. Deși ar putea provoca pierderi importante economiilor occidentale, explozia ar fi greu de controlat și ar putea avaria inclusiv sateliții Rusiei și, eventual, ai Chinei.

Oficialul interpretează scenariul drept un posibil bluf, în linia amenințărilor nucleare formulate de Moscova după invadarea Ucrainei. McDowell este, de asemenea, sceptic că Rusia ar lua o asemenea decizie, despre care spune că ar fi percepută ca un act de război.

Rusia neagă că ar intenționa să plaseze pe orbită un satelit dotat cu încărcătură nucleară

Rusia a respins joi relatările din presa germană potrivit cărora Moscova ar intenționa să plaseze în acest an pe orbită un satelit dotat cu încărcătură nucleară, calificându-le drept „acuzații" nefondate, relatează vineri dpa.

Activitățile spațiale ale Rusiei au „exclusiv scopuri pașnice" şi nu reprezintă o amenințare pentru alte ţări, a declarat joi, într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova.

Ea a precizat că Moscova respectă Tratatul privind spațiul cosmic din 1967, care interzice trimiterea de arme nucleare în spațiu.

Zaharova a afirmat că „speculațiile absurde" din aceste relatări au scopul de a justifica proiectele militare germane în spațiu.

Ea a făcut referire la un program în valoare de 35 de miliarde de euro anunțat de ministrul german al apărării, Boris Pistorius, pentru consolidarea securității în spațiu.