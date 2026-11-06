 Gruparea extremistă rusă „Statul Masculin” neagă implicarea în alertele cu bombă din Europa | adevarul.ro
search
Vineri, 6 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei
Ce ne luăm de Black Friday. Ediție specială „Trends”, cu Alexandru Negrici și Mălina Irimia

Gruparea extremistă rusă „Statul Masculin” neagă implicarea în alertele cu bombă din Europa

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

„Statul Masculin”, un grup extremist misogin menționat în amenințările false cu bombă din această săptămână la adresa aeroporturilor, a negat orice legătură cu avertismentele false care au cauzat perturbări ale zborurilor în Europa.

Turn de control
Turn de control la aeroport Foto: X

Răspunzând la întrebările jurnaliștilor pe această temă, fondatorul mişcării „Statul Masculin”, Vladislav Pozdniakov, a afirmat pe Telegram că mişcarea „pur şi simplu nu mai există din 2021”, anul în care a fost interzisă de autoritățile ruse.

„Cei care organizează astăzi provocări pe teritoriul ţărilor din Uniunea Europeană (în numele acestei mişcări, n.r.) acționează în propriul interes, folosindu-se pur şi simplu de un steag fals”, a adăugat el. „Nu că mi-ar păsa în mod special de Europa, de securitatea sau de economia ei de fapt, nu-mi pasă deloc, ci pur şi simplu le răspund jurnaliştilor europeni”, a explicat el.

De câteva zile, alerte false cu bombă perturbă traficul aerian european, provocând întârzieri sau obligând avioanele de vânătoare să decoleze pentru a escorta avioanele civile. Aceste alerte cu bombă se înscriu într-un context de recrudescenţă a „atacurilor hibride” în Europa, pe care autorităţile sau experţii le leagă, în anumite cazuri, de Rusia şi, uneori, de Iran.

Scris într-o italiană perfectă, bizarul text trimis joi la Roma susținea că „luptători” ai „Statului Masculin” au plasat explozibili pe două zboruri care soseau, într-un atac asupra „regimului feminist” al Italiei, atac care va fi „memorat pentru totdeauna”, scrie BBC.

„Statul masculin” a fost fondat în 2016 de Vladislav Pozdniakov, blogger şi antrenor sportiv, iniţial ca o comunitate pe reţeaua socială rusă VK. Ulterior, mişcarea a căpătat un caracter semipolitic, cu o ideologie care îmbină misoginia şi naţionalismul, scrie News.

Vladislav Pozdniakov
Vladislav Pozdniakov Foto: X

Mişcarea, care nu a avut niciodată o amploare deosebită, era cunoscută mai ales pentru campaniile de hărţuire online, până când a fost declarată „extremistă” şi interzisă de autorităţile ruse în 2021. Potrivit presei, mişcarea a supravieţuit pe internet şi s-a transformat într-o comunitate de susţinere a ofensivei militare ruse din Ucraina, lansată în 2022.

Mai multe zboruri comerciale din Europa au fost vizate joi de amenințări cu bombă sau de securitate, iar unele aeronave au fost deviate către alte aeroporturi sau au aterizat sub escortă militară. Incidentele au fost raportate în Franța, Italia, Austria, Cehia și Bulgaria. Printre zborurile vizate se numără și o cursă Milano-București, care a primit o amenințare cu bombă înainte de aterizarea pe Aeroportul Henri Coandă. O celulă de criză a fost activată la aeroportul din București.

O aeronavă Wizz Air care efectua cursa Milano-București (WMT3064) a fost vizată de o amenințare cu bombă, joi, după aterizarea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Avionul a aterizat în siguranță, la ora 11:08, iar echipajul a anunțat turnul de control cu privire la amenințare. La nivelul aeroportului a fost activată celula de criză.

În urma verificărilor desfășurate de echipele specializate, amenințarea de la Aeroportul Internațional Henri Coandă nu s-a confirmat. Nu au fost identificate elemente de interes pirotehnic.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump a identificat vinovații: alegătorii. „«Tâmpocraţii» au avut o zi mare marţi”
digi24.ro
image
O casă spectaculoasă care arată ca o navă spațială a fost scoasă la vânzare în Scoția. Cât costă proprietatea. FOTO
stirileprotv.ro
image
Radu Miruță anunță negocieri oficiale USR-PNL pentru liste comune la alegerile din 2028. Conducerile celor două partide încep o analiză pe județe
gandul.ro
image
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
mediafax.ro
image
Tavi Popescu s-a afișat cu un BMW de 175.000 de euro. Ce bolizi îți puteai cumpăra de pe eMAG de Black Friday 2026 cu aceiași bani
fanatik.ro
image
Aventurile românului care a mers cu cel mai lung tren din lume: „Am făcut 13 ore. Am plătit localnicii să niveleze totul”
libertatea.ro
image
Vasluiul nu mai este cea mai săracă zonă a țării. Ce județ i-a luat locul
digi24.ro
image
Corina Caragea a ajuns în Paradis! » Prezentatoarea TV a arătat imagini uimitoare: „Atât de spectaculos, încât pare ireal”
gsp.ro
image
Momente dramatice la Arad: s-a urcat pe balustradă și a amenințat că se aruncă! ”Unde este soțul meu?”
digisport.ro
image
Jean Paler, din nou pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu actorul după al doilea AVC: „Mă simt mai bine”
click.ro
image
Acum, Italia oferă gratuit 50 de case complet renovate pentru persoane dispuse să se mute. Care sunt condițiile puse
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
O elevă de 9 ani nu a fost lăsată să mănânce alături de colegi pentru că tatăl avea 12 € datorie la primărie
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Curtea de Conturi: 2.200.000 de pensii recalculate „în minus”. Casa de Pensii: „Minciuni. Nu dăm banii!”
newsweek.ro
image
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
prosport.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Ce pensie avea declarată și ce avere a strâns fostul premier
playtech.ro
image
Ultimă oră. Universitatea Craiova, sancționată drastic de UEFA!
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
E oficial! Răsturnare de situație la Portugalia, după retragerea lui Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Cum se simte acum și ce a făcut fiica ei cât a stat pe patul de spital
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
S-a însurat Pescobar! Avem imaginile cu proaspeţii miri VIDEO
romaniatv.net
image
Legea iernii. Românii care pot primi ajutor de 1200 de lei în sezonul rece
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român cu o avere de 250 de milioane de euro vrea să transforme clădirea abandonată din centrul Bucureștiului
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Diana Buzoianu, revoltată după ce s-a spus cum se îmbracă femeile din Parlament: „Legi mult mai bune au fost scrise de femei în adidași”
actualitate.net
image
Pescobar s-a însurat! Primele imagini de la cununia civilă cu Lavinia. Cum au apărut cei doi în ziua cea mare
click.ro
image
Jean Paler, din nou pe patul de spital! Ce s-a întâmplat cu actorul după al doilea AVC: „Mă simt mai bine”
click.ro
image
Ce se întâmplă, de fapt, între Anca Țurcașiu și Călin! Artista a făcut dezvăluiri neașteptate despre relația lor
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Scandal în lumea influencerilor: Valerie Lungu, acuzată că îi copiază fiecare pas unei alte creatoare de conținut
image
Pescobar s-a însurat! Primele imagini de la cununia civilă cu Lavinia. Cum au apărut cei doi în ziua cea mare

OK! Magazine

image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată