Gruparea extremistă rusă „Statul Masculin” neagă implicarea în alertele cu bombă din Europa

„Statul Masculin”, un grup extremist misogin menționat în amenințările false cu bombă din această săptămână la adresa aeroporturilor, a negat orice legătură cu avertismentele false care au cauzat perturbări ale zborurilor în Europa.

Turn de control la aeroport Foto: X

Răspunzând la întrebările jurnaliștilor pe această temă, fondatorul mişcării „Statul Masculin”, Vladislav Pozdniakov, a afirmat pe Telegram că mişcarea „pur şi simplu nu mai există din 2021”, anul în care a fost interzisă de autoritățile ruse.

„Cei care organizează astăzi provocări pe teritoriul ţărilor din Uniunea Europeană (în numele acestei mişcări, n.r.) acționează în propriul interes, folosindu-se pur şi simplu de un steag fals”, a adăugat el. „Nu că mi-ar păsa în mod special de Europa, de securitatea sau de economia ei de fapt, nu-mi pasă deloc, ci pur şi simplu le răspund jurnaliştilor europeni”, a explicat el.

De câteva zile, alerte false cu bombă perturbă traficul aerian european, provocând întârzieri sau obligând avioanele de vânătoare să decoleze pentru a escorta avioanele civile. Aceste alerte cu bombă se înscriu într-un context de recrudescenţă a „atacurilor hibride” în Europa, pe care autorităţile sau experţii le leagă, în anumite cazuri, de Rusia şi, uneori, de Iran.

Scris într-o italiană perfectă, bizarul text trimis joi la Roma susținea că „luptători” ai „Statului Masculin” au plasat explozibili pe două zboruri care soseau, într-un atac asupra „regimului feminist” al Italiei, atac care va fi „memorat pentru totdeauna”, scrie BBC.

„Statul masculin” a fost fondat în 2016 de Vladislav Pozdniakov, blogger şi antrenor sportiv, iniţial ca o comunitate pe reţeaua socială rusă VK. Ulterior, mişcarea a căpătat un caracter semipolitic, cu o ideologie care îmbină misoginia şi naţionalismul, scrie News.

Vladislav Pozdniakov Foto: X

Mişcarea, care nu a avut niciodată o amploare deosebită, era cunoscută mai ales pentru campaniile de hărţuire online, până când a fost declarată „extremistă” şi interzisă de autorităţile ruse în 2021. Potrivit presei, mişcarea a supravieţuit pe internet şi s-a transformat într-o comunitate de susţinere a ofensivei militare ruse din Ucraina, lansată în 2022.

Mai multe zboruri comerciale din Europa au fost vizate joi de amenințări cu bombă sau de securitate, iar unele aeronave au fost deviate către alte aeroporturi sau au aterizat sub escortă militară. Incidentele au fost raportate în Franța, Italia, Austria, Cehia și Bulgaria. Printre zborurile vizate se numără și o cursă Milano-București, care a primit o amenințare cu bombă înainte de aterizarea pe Aeroportul Henri Coandă. O celulă de criză a fost activată la aeroportul din București.

O aeronavă Wizz Air care efectua cursa Milano-București (WMT3064) a fost vizată de o amenințare cu bombă, joi, după aterizarea pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Avionul a aterizat în siguranță, la ora 11:08, iar echipajul a anunțat turnul de control cu privire la amenințare. La nivelul aeroportului a fost activată celula de criză.

În urma verificărilor desfășurate de echipele specializate, amenințarea de la Aeroportul Internațional Henri Coandă nu s-a confirmat. Nu au fost identificate elemente de interes pirotehnic.