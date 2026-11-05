 „Cerul vostru va deveni roşu”. Cine se află în spatele amenințărilor cu bombă pe aeroporturile din Sofia și Roma | adevarul.ro
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„Cerul vostru va deveni roşu”. Cine se află în spatele amenințărilor cu bombă pe aeroporturile din Sofia și Roma

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Ameninţările cu bombă trimise joi aeroporturilor din Sofia şi Roma au fost semnate de „combatanţii Statului Masculin”, care au transmis că „regimul feminist nu va uita asta niciodată”.

avion, foto shutterstock jpg
Foto: Shutterstock

Potrvit Agerpres, în Rusia există o mişcare de extremă dreapta numită „Statul Masculin”, dar AFP nu a putut să confirme că într-adevăr se află la originea mesajului.

„Noi, combatanţii Statului Masculin, vom intra în istorie prin acţiunile noastre de astăzi. Regimul vostru feminist nu va uita asta niciodată. Explozia va avea loc în 60 de minute. Astăzi, cerul vostru va deveni roşu”, se menţionează în acest mesaj.

Un mesaj similar a fost trimis și companiei care administrează aeroporturile din Roma, potrivit publicației italiene Il Corriere della Sera.

Un alt email, adresat aeroportului din Sofia, avertiza asupra unor presupuse dispozitive explozive aflate la bordul a trei zboruri Ryanair care urmau să sosească din Regatul Unit, Danemarca și Spania.

În plus, un dispozitiv exploziv a fost de asemenea plasat pe aeroportul vostru”, se preciza în email.

Potrivit lui Lou Osborn, fondatoare a ONG-ului Inpact, specializat în supravegherea activităţilor clandestine ruse, „Statul Masculin este o mişcare radicală rusă care utilizează simbolistica nazistă”. 

„Numără mii de membri şi susţine războiul din Ucraina, în special prin propagandă. 

Înainte de invazia din 2022, în octombrie 2021, a fost desemnată organizaţie extremistă de justiţie rusă, dar nu se cunoaşte astăzi gradul său de cooperare cu puterea”, a explicat ea pentru AFP.

Mai multe zboruri comerciale din Europa au fost vizate joi de amenințări cu bombă sau de securitate, iar unele aeronave au fost deviate către alte aeroporturi sau au aterizat sub escortă militară. Incidentele au fost raportate în Franța, Italia, Austria, Cehia și Bulgaria.

Printre zborurile vizate se numără și o cursă Milano-București, care a primit o amenințare cu bombă înainte de aterizarea pe Aeroportul Henri Coandă.

O celulă de criză a fost activată la aeroportul din București.

În urma verificărilor desfășurate de echipele specializate, amenințarea de la Aeroportul Internațional Henri Coandă nu s-a confirmat. Nu au fost identificate elemente de interes pirotehnic.

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