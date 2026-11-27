Paradele și concertele nu sunt singurele moduri în care poate fi sărbătorită Ziua Națională. Weekendul prelungit este și un prilej de a descoperi povești din istoria României, de a vizita muzee, unele cu intrare gratuită, sau de a recupera câteva dintre filmele românești recente, disponibile pe platformele de streaming ori în cinematografe.

„Anul Nou care n-a fost“, regizat de Bogdan Mureșanu. Foto: arhiva personală

De Ziua Națională, mai multe muzee din București, Iași și Cluj-Napoca își deschid porțile gratuit sau pregătesc programe speciale. În Capitală, Muzeul Național de Istorie a României este deschis între orele 9.00 și 17.00. Vizitatorii pot vedea Tezaurul Istoric, copia Columnei lui Traian, Lapidariumul și expozițiile temporare, într-un traseu prin diferite epoci ale trecutului.

Pentru cei interesați de istoria militară, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I“ anunță acces gratuit între orele 10.00 și 16.00. Programul include expoziții, tehnică militară, activități interactive și un atelier de istorie pentru copii. Publicul va putea vizita și Pavilionul de Aviație, unde va avea ocazia să urce la bordul unui elicopter.

Coroana Reginei Maria poate fi văzută la Muzeul Național de Istorie a României. Foto: MNIR

O experiență diferită propune Muzeul Național de Artă al României. Între orele 16.00 și 20.00, accesul gratuit este limitat la spațiile istorice ale fostului Palat Regal: Sala Tronului, Sufrageria Regală și Scara Voievozilor. Galeriile și celelalte spații ale muzeului rămân închise. Tot în București, Muzeul Colecțiilor de Artă, găzduit în Palatul Romanit, poate fi vizitat gratuit. Colecțiile reunesc pictură, sculptură, grafică și artă decorativă provenite din colecții particulare donate statului român.

La Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova“ oferă intrare gratuită între orele 10.00 și 17.00. În Palatul Culturii pot fi vizitate Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu“. Programul mai cuprinde Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu“, Muzeul „Poni-Cernătescu“, Palatul „Alexandru Ioan Cuza“ de la Ruginoasa și Muzeul Viei și Vinului din Hârlău.

La Cluj-Napoca, Muzeul Etnografic al Transilvaniei poate fi vizitat gratuit. Tot aici, la Palatul Reduta de pe strada Memorandumului nr. 21, are loc Târgul Gazdelor Bune – ediția Sântandrei. Între orele 12.00 și 21.00, târgul cu intrare liberă reunește produse ale micilor producători și meșteșugari. Copiii pot participa gratuit la ateliere de țesut semne de carte, covoare din blugi și păpuși din coceni de porumb.

De la Revoluție la povești de familie

Pentru serile petrecute acasă, platformele de streaming oferă ocazia de a descoperi producții românești recente, dar și titluri devenite repere ale cinematografiei autohtone. Selecția traversează istoria recentă, dramele sociale, comedia și poveștile unor personalități.

Pe Netflix, „Anul Nou care n-a fost“, regizat de Bogdan Mureșanu, aduce în prim-plan Bucureștiul zilei de 20 decembrie 1989. Destinele a șase personaje se intersectează în ultimele zile ale regimului comunist, într-o tragicomedie recompensată la Festivalul de la Veneția. Tot despre Revoluție vorbește „Libertate“, semnat de Tudor Giurgiu, care reconstruiește haosul de la Sibiu prin experiența unui grup de oameni prinși într-o confruntare sângeroasă. O altă recomandare este „Cravata galbenă“, în regia lui Serge Ioan Celebidachi, film despre viața dirijorului Sergiu Celibidache, de la copilăria petrecută în România până la consacrarea internațională.

„Cravata galbenă“, cu John Malkovich. Foto: arhiva personală

Pe HBO Max, poveștile se mută spre familie, societate și fragilitatea umană. „După dealuri“, de Cristian Mungiu, urmărește două tinere crescute împreună într-un orfelinat, care se reîntâlnesc într-o mănăstire. Inspirat de cazul de la Tanacu, filmul a fost premiat la Cannes. În „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii“, Radu Jude urmărește o asistentă de producție care traversează Bucureștiul pentru a realiza un videoclip despre siguranța la locul de muncă. Rezultatul este o satiră despre capitalism, precaritate și rețelele sociale. „Un pas în urma serafimilor“, de Daniel Sandu, explorează viața adolescenților dintr-un seminar teologic, unde idealurile religioase se lovesc de abuzuri și jocuri de putere. Tot aici pot fi văzute „Inimi cicatrizate“, adaptarea lui Radu Jude după scrierile lui Max Blecher, despre un tânăr internat într-un sanatoriu de pe litoral în anii ’30, și „Y“, regizat de Maria Popistașu și Alexandru Baciu, o dramă despre adopțiile internaționale și secretele unei familii.

Adrian Văncică, actor: „Libertatea de a gândi nu ți-o poate lua nimeni, indiferent de sistem“

Pentru o doză de umor, SkyShowtime propune „Două lozuri“, de Paul Negoescu. Trei prieteni pornesc în căutarea biletului de loterie câștigător pe care l-au pierdut, într-o comedie despre noroc, prietenie și micile drame cotidiene. Pe aceeași platformă poate fi urmărit și „Maria, Regina României“, regizat de Alexis Sweet Cahill, cu Roxana Lupu în rolul principal. Filmul reconstituie eforturile reginei de a obține recunoașterea internațională a Marii Uniri la Conferința de Pace de la Paris din 1919.

CINEPUB pune la dispoziție gratuit o arhivă de filme clasice și contemporane. Printre titlurile care merită căutate se numără „O scrisoare pierdută“ (1953), în regia lui Sică Alexandrescu și Victor Iliu, „Nunta de piatră“ (1973), semnat de Dan Pița și Mircea Veroiu, „Marfa și banii“ (2001), filmul lui Cristi Puiu care a deschis drumul Noului Val românesc, și „Cea mai fericită fată din lume“ (2009), debutul în lungmetraj al lui Radu Jude.

Povești românești pe marele ecran

Pentru cei care preferă să iasă din casă, cinematografele propun patru producții românești diferite, despre migrație, familie, copilărie și natură.

„Jurnalul unei cameriste“, în regia lui Radu Jude, este o reinterpretare contemporană a romanului lui Octave Mirbeau. Filmul o urmărește pe Gianina, o tânără din România care lucrează ca menajeră pentru o familie înstărită din Bordeaux. În timp ce are grijă de copilul angajatorilor, propria fiică a rămas acasă. Apropierea Crăciunului îi trezește speranța unei revederi, dar și întrebări despre prețul unei vieți mai bune, diferențele de clasă și sacrificiile celor plecați la muncă în străinătate.

Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie”

Din 27 noiembrie intră în cinematografe „Nu e locul tău aici“, filmul lui Florin Șerban, recompensat cu Leopardul de Aur la Festivalul de la Locarno. Povestea îl are în centru pe Marius, un tată care își crește singur fiul adolescent după moartea soției. Când poliția începe să-l suspecteze pe băiat de crimă, relația dintre cei doi este pusă la încercare. Cu Adrian Văncică și Teodor Butănescu în rolurile principale, filmul vorbește despre familie, adolescență, violență și felul în care comunitatea îi judecă pe cei care nu se conformează.

„Delta sălbatică“ va avea ultimele proiecții. Foto: arhiva personală

Tot din 27 noiembrie, „Lumina“, scris și regizat de Marian Crișan, propune o poveste despre copilărie, curaj și pierdere, plasată în Munții Apuseni, în noaptea de Paște. Mircea, un băiat de 10 ani, pornește alături de tatăl său să ducă Lumina Sfântă în sat, într-un felinar. După ce cei doi se despart, copilul rămâne singur în pădure și trebuie să găsească drumul spre casă, având grijă ca flacăra să nu se stingă. Filmul a primit Mențiunea specială a juriului la Festivalul Black Nights de la Tallinn.

Documentarul „Delta sălbatică“, semnat de Dan Dinu și realizat de echipa din spatele filmului „România sălbatică“, invită spectatorii într-o călătorie prin unul dintre cele mai valoroase ecosisteme ale Europei. După cinci ani de filmări și 162 de zile petrecute pe teren, regizorul și directorul de imagine Cosmin Dumitrache aduc pe ecran habitatele, speciile și ritmurile Deltei Dunării.